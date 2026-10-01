Ο Άκης Πετρετζίκης στο Newsbomb: «Αυτό που με εμπνέει είναι να ακούω τις ανάγκες των τηλεθεατών»

Ο Άκης Πετρετζίκης μιλά στο Newsbomb, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα του «Kitchen Lab»

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Ο Άκης Πετρετζίκης στο Newsbomb: «Αυτό που με εμπνέει είναι να ακούω τις ανάγκες των τηλεθεατών»
LIFESTYLE
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Η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα του «Kitchen Lab», στη συχνότητα του ΣΚΑΪ, έχει ξεκινήσει. Η αγαπημένη κουζίνα των τηλεθεατών ανάβει ξανά και ο Άκης Πετρετζίκης μπαίνει στη μάχη της μαγειρικής με καινούργιες ιδέες, αγαπημένες γεύσεις και συνταγές.

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 16.00, ο σεφ επιστρέφει στη μικρή οθόνη για ένα μοναδικό ταξίδι, από αυτά που μόνο ο ίδιος ξέρει και μπορεί να κάνει στην τηλεόραση.

Η φετινή χρονιά, μάλιστα, έχει εορταστική διάθεση καθώς το «Kitchen Lab» συμπληρώνει 10 χρόνια τηλεοπτικής παρουσίας. Οι εκπλήξεις πολλές, αλλά η συνταγή της επιτυχίας δοκιμασμένη.

Ο Άκης Πετρετζίκης, μιλώντας στο Newsbomb, αποκαλύπτει: «Γι’ αυτή τη 10η επετειακή σεζόν, οι τηλεθεατές μπορούν να περιμένουν μια σειρά από φρέσκες ιδέες, αλλά πάνω απ' όλα τη συνέπεια που μας συνδέει από την πρώτη μέρα. Συνεχίζω με την ίδια αφοσίωση στο βασικό μου μότο: συνταγές εύκολες, οικονομικές και, πάνω απ' όλα, συνταγές που πετυχαίνουν πάντα! Στόχος μου είναι ο καθένας, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, να μπορεί να φτιάξει τις συνταγές μου χρησιμοποιώντας απλά, καθημερινά υλικά που βρίσκουμε όλοι στο ντουλάπι μας ή στο τοπικό μας κατάστημα. Θέλω η μαγειρική να παραμείνει μια δημιουργική, οικονομική και απόλυτα προσβάσιμη εμπειρία για κάθε ελληνικό - και όχι μόνο - σπίτι, χωρίς άγχος και με εγγυημένο αποτέλεσμα στο τραπέζι».

Ο Άκης, φέτος, γυρίζει τηλεοπτική σελίδα και ξεκινά μία πολλά υποσχόμενη συνεργασία με τον ΣΚΑΪ.

«Η συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ σηματοδοτεί ένα νέο, δημιουργικό κεφάλαιο για το Kitchen Lab. Είναι ένας σταθμός που αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή το όραμά μου. Η ουσία, η φροντίδα και ο σεβασμός απέναντι στο κοινό παραμένουν ακριβώς τα ίδια. Συνεχίζουμε με την ίδια όρεξη, έχοντας στο πλευρό μου έναν δυνατό σύμμαχο, για να φέρω σε κάθε σπίτι ακόμα περισσότερες λύσεις και νόστιμες ιδέες, για όλες τις στιγμές που μας μαζεύουν όλους γύρω από το οικογενειακό τραπέζι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο σεφ, ο άνθρωπος που κατάφερε να συνδέσει το όνομά του με τις πιο εύκολες και πάντα επιτυχημένες συνταγές, εκείνος που έγινε ο αγαπημένος Άκης του κοινού, αποκαλύπτει το στοιχείο που εξακολουθεί να τον κρατά δημιουργικό μετά από μία σημαντική και επιτυχημένη διαδρομή.

«Όσο κι αν ακούγεται απλό, αυτό που με κρατάει 100% δημιουργικό είναι η πρόκληση του να εξελίσσω τα καθημερινά πράγματα. Το να πάρεις ένα απλό, παραδοσιακό φαγητό ή ένα πολύ συνηθισμένο υλικό και να βρεις έναν νέο τρόπο να το κάνεις ακόμα πιο γρήγορο, πιο οικονομικό και πιο νόστιμο, είναι κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Η μαγειρική αλλάζει, οι ανάγκες του κόσμου και της οικογένειας αλλάζουν, κι έτσι αλλάζουμε κι εμείς. Αυτό που με εμπνέει κάθε μέρα είναι να ακούω τις ανάγκες των τηλεθεατών. Όταν βλέπω ότι μια συνταγή “έλυσε τα χέρια” σε κάποιον στο σπίτι ή έφερε χαμόγελα στο τραπέζι, αυτή είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση και η κινητήριος δύναμη για να ψάχνω συνεχώς την επόμενη καλή ιδέα», υποστηρίζει.

Τι θα δούμε στα πρώτα επεισόδια του «Kitchen Lab»

Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα, ο κορυφαίος σεφ στρώνει ένα τραπέζι χορταστικό, γενναιόδωρο και γεμάτο comfort διάθεση, με τρεις συνταγές που συνδυάζουν γνώριμα υλικά, δημιουργικές ανατροπές και όλη την απόλαυση που χρειάζεται ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα!

Ξεκινά με pulled beef sandwiches, ένα πλούσιο street food που κρύβει μέσα στα ψωμάκια του ζουμερό μοσχάρι με βαθιά γεύση. Για κυρίως γεύμα ο σεφ ετοιμάζει ελληνική καρμπονάρα στον φούρνο, μια διαφορετική προσέγγιση σε μια από τις πιο αγαπημένες συνταγές με ζυμαρικά. Για γλυκό, ο Άκης φτιάχνει ατομικά banoffee με peanut crumble, δίνοντας μια διαφορετική υφή και έναν πολύ ξεχωριστό χαρακτήρα στον κλασικό συνδυασμό μπανάνας, καραμέλας και κρέμας.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ο Άκης Πετρετζίκης παρουσιάζει το πρώτο κυριακάτικο επεισόδιο της νέας σεζόν του «Kitchen Lab», με ένα μενού γεμάτο αντιθέσεις, διαφορετικές υφές και πολύ αγαπημένες γεύσεις.

Ξεκινά με τονοσαλάτα με κουσκούς, ένα πιάτο δροσερό, χορταστικό, θρεπτικό και πρωτότυπο. Για κυρίως γεύμα, ο σεφ ετοιμάζει σπιτικό γύρο κοτόπουλο, φέρνοντας στην κουζίνα του «Kitchen Lab» ένα από τα πιο αγαπημένα ελληνικά street foods. Για γλυκό, φτιάχνει εύκολη lemon pie, ένα από τα πιο κλασικά επιδόρπια, όπου η οξύτητα του λεμονιού συναντά τη γλύκα και τη βουτυράτη βάση που όλοι ξέρουμε ότι χαρακτηρίζει την εν λόγω συνταγή.

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