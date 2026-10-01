Κρήτη: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας

Σαρώνει το νησί η κακοκαιρία

Δημήτρης Δρίζος

Κρήτη: Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Κλειστά θα παραμείνουν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026 ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Μαλεβιζίου στην Αγία Πελαγία και τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Πελαγίας και του Φόδελε.
  • Η αναστολή λειτουργίας αποφασίστηκε λόγω έκτακτης προειδοποίησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα καιρικά φαινόμενα.
  • Η απόφαση ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού και την αποφυγή προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις.
  • Σε όλες τις άλλες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου οι σχολικές μονάδες και οι δημοτικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.
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Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα, Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, ο Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Μαλεβιζίου στην Αγία Πελαγία, καθώς και τα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Πελαγίας και του Φόδελε.

Η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και του Βρεφικού και Παιδικού Σταθμού ελήφθη λόγω της έκτακτης προειδοποίησης της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων, με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθώς και την αποφυγή πιθανών προβλημάτων και ατυχημάτων κατά τις μετακινήσεις.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές του Δήμου Μαλεβιζίου, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, δημόσιες και ιδιωτικές, καθώς και οι Δημοτικοί Βρεφικοί και Παιδικοί Σταθμοί, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠμεΑ, θα λειτουργήσουν κανονικά.

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