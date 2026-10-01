Ανδρική αντισύλληψη: Η ιδέα ενός 86χρονου γιατρού από την Ινδία που περνά σε νέα εποχή

Snapshot Η τεχνολογία RISUG του Sujoy Guha βασίζεται στην έγχυση υδρογέλης στους σπερματικούς πόρους για προσωρινή ανδρική αντισύλληψη χωρίς ορμονική παρέμβαση.

Στις ΗΠΑ, οι εταιρείες Next Life Sciences και Contraline αναπτύσσουν μη ορμονικά, αναστρέψιμα ανδρικά αντισυλληπτικά, με το Plan A να έχει ήδη περάσει τη Φάση 2 κλινικών δοκιμών.

Το Plan A και το ADAM στοχεύουν σε μακράς διάρκειας δράση (έως 10 χρόνια και 2 χρόνια αντίστοιχα) με δυνατότητα αναστροφής μέσω δεύτερης έγχυσης.

Σήμερα, οι άνδρες έχουν μόνο δύο ευρέως διαθέσιμες επιλογές αντισύλληψης, ενώ η ανάπτυξη αυτών των νέων μεθόδων θα μπορούσε να αυξήσει τη συμμετοχή των ανδρών στην αντισύλληψη.

Η μέθοδος RISUG έχει δοκιμαστεί στην Ινδία από τη δεκαετία του 1970, προσφέροντας μια γρήγορη, ελάχιστα επεμβατική διαδικασία με σύντομο χρόνο ανάρρωσης. Snapshot powered by AI

Για σχεδόν μισό αιώνα, ο Ινδός γιατρός Sujoy Guha (Σουτζόι Γκούχα) εργάζεται πάνω σε μια ιδέα που θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η αντισύλληψη. Στα 86 του χρόνια, βλέπει πλέον την έρευνά του να αποκτά νέα δυναμική, καθώς εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν ανδρικά αντισυλληπτικά με στόχο να τα φέρουν στην αγορά.

Η μέθοδος βασίζεται στην έγχυση υδρογέλης στους σπερματικούς πόρους, τους λεπτούς σωλήνες μέσω των οποίων μεταφέρονται τα σπερματοζωάρια από τους όρχεις. Το υλικό λειτουργεί ως προσωρινό «φράγμα», εμποδίζοντας τη διέλευση του σπέρματος χωρίς να απαιτείται ορμονική παρέμβαση.

Η τεχνολογία του Guha, γνωστή ως RISUG, βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη στην Ινδία, έπειτα από δεκαετίες ερευνών, κανονιστικών ελέγχων και γραφειοκρατικών εμποδίων. Την ίδια ώρα, όμως, η ιδέα έχει περάσει πλέον και στις ΗΠΑ, όπου εταιρείες αναπτύσσουν τις δικές τους εκδοχές των λεγόμενων «vas-occlusive» αντισυλληπτικών.

Στόχος μια μακράς διάρκειας, αναστρέψιμη λύση

Η Next Life Sciences αναπτύσσει το Plan A, ένα μη ορμονικό αντισυλληπτικό που βασίζεται στο Vasalgel και έχει τις ρίζες του στην έρευνα του Guha.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η δράση του θα μπορούσε να διαρκεί περίπου 10 χρόνια, ενώ η αντιστροφή της διαδικασίας θα γίνεται με δεύτερη έγχυση διαλύματος διττανθρακικού νατρίου, το οποίο διαλύει το υλικό.

«Δεν χρειάζεται να ανησυχείς για την καθημερινή συνέπεια, κάτι που αποτελεί τεράστιο ζήτημα στην αντισύλληψη», δήλωσε ο L.R. Fox, ιδρυτής της Next Life Sciences. «Απενεργοποιείς τη γονιμότητά σου μέχρι να είσαι έτοιμος να την ενεργοποιήσεις ξανά συνειδητά».

Ο Fox περιγράφει το ενδιαφέρον για την ανδρική αντισύλληψη ως «εκρηκτικό». Όπως ανέφερε, περίπου 55.000 άνδρες έχουν ήδη εγγραφεί στη λίστα ενδιαφέροντος της εταιρείας, ενώ βίντεο για το Plan A συγκέντρωσε 4,5 εκατομμύρια προβολές μέσα σε μία νύχτα.

Παράλληλα, η Contraline αναπτύσσει το ADAM, ένα ακόμη μη ορμονικό υδροτζέλ που τοποθετείται στους σπερματικούς πόρους και εμποδίζει τη διέλευση του σπέρματος. Η αρχική εκδοχή είχε σχεδιαστεί ώστε να αποδομείται σταδιακά και να παραμένει ενεργή για περίπου δύο χρόνια.

Ο Brian T. Nguyen, μαιευτήρας-γυναικολόγος και ερευνητής στον τομέα της ανδρικής αντισύλληψης στην Ιατρική Σχολή Keck του University of Southern California, εκτιμά ότι η αναστρέψιμη ανδρική αντισύλληψη έχει προοπτικές ευρύτερης εφαρμογής.

«Από δομικής άποψης, ένα από τα βασικά ζητήματα δεν είναι απαραίτητα αν οι άνδρες θέλουν να το κάνουν, αλλά όταν το θέλουν, ποιος μπορεί να τους το παρέχει και αν μπορούν να το αντέξουν οικονομικά. Αν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η εμφάνιση των πρώτων αναστρέψιμων ανδρικών αντισυλληπτικών θα μπορούσε να οδηγήσει περισσότερους άνδρες στη συζήτηση για την πρόληψη μιας εγκυμοσύνης.

«Θα βάλει την ιδέα ότι η πρόληψη της εγκυμοσύνης μπορεί να βρίσκεται στα χέρια ενός άνδρα μέσα στην κοινωνική συνείδηση. Και αυτό αλλάζει το παράδειγμα».

Μόλις δύο ευρέως διαθέσιμες επιλογές για τους άνδρες

Σήμερα, οι άνδρες έχουν ουσιαστικά δύο ευρέως διαθέσιμες μεθόδους αντισύλληψης: τα προφυλακτικά και τη βαζεκτομή. Οι γυναίκες, αντίθετα, έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες από δώδεκα επιλογές, αρκετές από τις οποίες μπορεί να συνοδεύονται από ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σύμφωνα με έρευνα της KFF το 2024, το 82% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας είχε χρησιμοποιήσει κάποια μορφή αντισύλληψης τους προηγούμενους 12 μήνες. Μεταξύ εκείνων που δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν διαφορετική μέθοδο, το 23% ανέφερε ότι θα προτιμούσε να κάνει ο σύντροφός τους βαζεκτομή.

Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο και του νέου ντοκιμαντέρ «Give It a Shot», της Vaishali Sinha, η οποία καταγράφει την πολυετή προσπάθεια ανάπτυξης μιας αναστρέψιμης ανδρικής αντισυλληπτικής μεθόδου και εξετάζει γιατί το βάρος της αντισύλληψης έχει πέσει σε τόσο μεγάλο βαθμό στις γυναίκες.

Για τον Fox, το ζητούμενο είναι μια μέθοδος που θα συνδυάζει διάρκεια και δυνατότητα αναστροφής. «Το ιερό δισκοπότηρο της αντισύλληψης είναι κάτι που διαρκεί πολύ και μπορεί να αναστραφεί», λέει στο ντοκιμαντέρ.

Τα δύο σκευάσματα προχωρούν στις ΗΠΑ

Το Plan A και το ADAM έχουν ήδη περάσει σε προχωρημένα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Next Life Sciences ολοκλήρωσε πρόσφατα τη Φάση 2 των κλινικών δοκιμών, σύμφωνα με τον Fox, ο οποίος έκανε λόγο για αποτελέσματα που έδειξαν «εντυπωσιακή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα».

Στη δοκιμή συμμετείχαν 40 άνδρες. Το Plan A τοποθετήθηκε με επιτυχία στους σπερματικούς πόρους και ο αριθμός των σπερματοζωαρίων μειώθηκε στο μηδέν. Η εταιρεία εξετάζει τώρα κατά πόσο η διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί και τα επίπεδα του σπέρματος να επανέλθουν.

Η Φάση 3 αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, ενώ η εταιρεία θέτει ως στόχο την έγκριση από την αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) το 2028.

«Θέτουμε τώρα τις βάσεις για μια παγκόσμια κυκλοφορία», δήλωσε ο Fox.

Η Contraline βρίσκεται αντίστοιχα στη διαδικασία εξέλιξης του ADAM. Η πρώτη μελέτη σε ανθρώπους είχε χαρακτήρα απόδειξης της αρχής λειτουργίας, με στόχο να αξιολογηθεί η ασφάλεια και η δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου πριν από μεγαλύτερη μελέτη αποτελεσματικότητας.

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Contraline, Kevin Eisenfrats, δήλωσε ότι το ADAM «θα μπορούσε να τοποθετηθεί στους σπερματικούς πόρους και να μειώσει γρήγορα τη συγκέντρωση του σπέρματος σε πολύ χαμηλά επίπεδα, χωρίς αυτό να είναι μόνιμο».

Η εταιρεία έχει ήδη επανασχεδιάσει το προϊόν, με στόχο η διαδικασία να είναι ταχύτερη και η διάρκεια δράσης του υδρογέλης μεγαλύτερη. Το επόμενο βήμα είναι μια νέα κλινική μελέτη, η οποία θα εξετάσει και τη διαδικασία αναστροφής.

Η διαδρομή του RISUG ξεκίνησε πριν από δεκαετίες

Η ιστορία του RISUG είναι πολύ παλαιότερη. Το «Give It a Shot» καταγράφει την εξέλιξη της τεχνολογίας, αλλά και το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε.

Στην Ινδία της δεκαετίας του 1970, περισσότερα από έξι εκατομμύρια άνδρες αποτέλεσαν στόχο ενός μαζικού προγράμματος στειρώσεων, με αρκετές από αυτές να πραγματοποιούνται υπό καταναγκαστικές συνθήκες. Τις επόμενες δεκαετίες, η συζήτηση για την αντισύλληψη μετατοπίστηκε σε μεγάλο βαθμό προς τις γυναίκες.

Σήμερα, η γυναικεία στείρωση αποτελεί μία από τις κυρίαρχες μεθόδους αντισύλληψης παγκοσμίως.

Η Sinha ταξίδεψε στο Chittorgarh, στην πολιτεία Ρατζαστάν της δυτικής Ινδίας, όπου μίλησε με γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε στείρωση. Παράλληλα, περίπου 500 άνδρες συμμετείχαν σε κλινική δοκιμή του RISUG, επιλέγοντας να δοκιμάσουν μια διαφορετική προσέγγιση στην αντισύλληψη.

Η διαδικασία χορήγησης του RISUG απαιτεί μια πολύ μικρή τομή για την πρόσβαση στον σπερματικό πόρο και την έγχυση του υλικού. Ακολουθεί επίδεση και σύντομη παρακολούθηση.

Η Sinha θυμάται έναν από τους άνδρες που συμμετείχαν στη διαδικασία να της λέει με υπερηφάνεια: «Κυρία, σε 30 λεπτά ήμουν έτοιμος να επιστρέψω σπίτι με το σκούτερ μου».

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