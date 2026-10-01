Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (1/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (1/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

1/10/2026 6:30:00 πμ1/10/2026 1:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΣΚΡΑ - ΡΟΥΠΕΛ - ΟΚΤΩΝΙΑΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΑΙΣΩΠΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ413Συντήρηση
1/10/2026 6:30:00 πμ1/10/2026 2:30:00 μμΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΕΛΛΗΣ - ΑΡΕΤΗΣ412Συντήρηση
1/10/2026 6:30:00 πμ1/10/2026 5:30:00 μμΦΥΛΗΣΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΥΛΗΣ411Κατασκευές
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 10:00:00 πμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ1264Κατασκευές
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 163 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 235 - 239 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1264Κατασκευές
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 8, 13, 14 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1261Κατασκευές
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 12:00:00 μμΑΛΙΜΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο: ΣΟΛΩΜΟΥ 20 έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ1257Κατασκευές
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΑΙΞΟΝΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΑΙΞΟΝΕΩΣ έως κάθετο: ΘΟΡΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1075Λειτουργία
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΑΙΞΟΝΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΞΟΝΕΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1076Λειτουργία
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 12:30:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΗΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ 16 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ1078Λειτουργία
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΖυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 80 έως κάθετο: ΝΟ 88 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 97 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 103 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 1:00:00 μμΠΕΙΡΑΙΩΣΜονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΝΟ63 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 71 έως κάθετο: ΝΟ 85 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 89 έως κάθετο: ΝΟ 99 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΓΕΡΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1142Λειτουργία
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΧΑΙΑΣ απο κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΡΙΑΝΚΟΥΡ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1071Λειτουργία
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 3:00:00 μμΣΑΡΩΝΙΚΟΥΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΓΑΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ531Λειτουργία
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 4:00:00 μμΣΑΛΑΜΙΝΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΑΝΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές
1/10/2026 8:00:00 πμ1/10/2026 4:00:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΤΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΑΡΕΩΣ414Κατασκευές
1/10/2026 9:00:00 πμ1/10/2026 11:00:00 πμΔΑΦΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1031Κατασκευές
1/10/2026 9:00:00 πμ1/10/2026 11:00:00 πμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ 5, 7 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ 3, 13 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ1258Κατασκευές
1/10/2026 9:30:00 πμ1/10/2026 1:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΑΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ1213Κατασκευές
1/10/2026 9:30:00 πμ1/10/2026 1:30:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ1262Κατασκευές
1/10/2026 10:00:00 πμ1/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ1041Λειτουργία
1/10/2026 10:00:00 πμ1/10/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ1141Λειτουργία
1/10/2026 10:30:00 πμ1/10/2026 2:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΣΙ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ1265Κατασκευές
1/10/2026 10:30:00 πμ1/10/2026 5:30:00 μμΙΛΙΟΥΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΒΟΥΛΑΣ - ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ - Π.ΜΕΛΑ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ415Συντήρηση
1/10/2026 12:00:00 μμ1/10/2026 3:00:00 μμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ14 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ1193Κατασκευές
1/10/2026 12:30:00 μμ1/10/2026 5:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΑΙΘΡΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ1077Λειτουργία
1/10/2026 1:00:00 μμ1/10/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥΗΡΑΚΛΗ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ532Λειτουργία
1/10/2026 2:00:00 μμ1/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1072Λειτουργία
1/10/2026 2:00:00 μμ1/10/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ1074Λειτουργία
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