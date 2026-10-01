Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (1/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

1/10/2026 6:30:00 πμ 1/10/2026 1:30:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΚΡΑ - ΡΟΥΠΕΛ - ΟΚΤΩΝΙΑΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΑΙΣΩΠΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ 413 Συντήρηση

1/10/2026 6:30:00 πμ 1/10/2026 2:30:00 μμ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΕΛΛΗΣ - ΑΡΕΤΗΣ 412 Συντήρηση

1/10/2026 6:30:00 πμ 1/10/2026 5:30:00 μμ ΦΥΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΥΛΗΣ 411 Κατασκευές

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 10:00:00 πμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 1264 Κατασκευές

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 12:00:00 μμ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 163 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 235 - 239 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1264 Κατασκευές

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 8, 13, 14 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ 1261 Κατασκευές

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 12:00:00 μμ ΑΛΙΜΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο: ΣΟΛΩΜΟΥ 20 έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 1257 Κατασκευές

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΑΙΞΟΝΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΑΙΞΟΝΕΩΣ έως κάθετο: ΘΟΡΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1075 Λειτουργία

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΑΙΞΟΝΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΞΟΝΕΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1076 Λειτουργία

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 12:30:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΗΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ 16 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ 1078 Λειτουργία

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 80 έως κάθετο: ΝΟ 88 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 97 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 103 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 1:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΝΟ63 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 71 έως κάθετο: ΝΟ 85 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 89 έως κάθετο: ΝΟ 99 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΓΕΡΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1142 Λειτουργία

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΧΑΙΑΣ απο κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΡΙΑΝΚΟΥΡ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 1071 Λειτουργία

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 3:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΓΑΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 531 Λειτουργία

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 4:00:00 μμ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΑΝΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Κατασκευές

1/10/2026 8:00:00 πμ 1/10/2026 4:00:00 μμ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΤΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΑΡΕΩΣ 414 Κατασκευές

1/10/2026 9:00:00 πμ 1/10/2026 11:00:00 πμ ΔΑΦΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ 1031 Κατασκευές

1/10/2026 9:00:00 πμ 1/10/2026 11:00:00 πμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ 5, 7 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ 3, 13 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ 1258 Κατασκευές

1/10/2026 9:30:00 πμ 1/10/2026 1:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΑΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ 1213 Κατασκευές

1/10/2026 9:30:00 πμ 1/10/2026 1:30:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ 1262 Κατασκευές

1/10/2026 10:00:00 πμ 1/10/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ 1041 Λειτουργία

1/10/2026 10:00:00 πμ 1/10/2026 1:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ 1141 Λειτουργία

1/10/2026 10:30:00 πμ 1/10/2026 2:00:00 μμ ΓΛΥΦΑΔΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΣΙ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ 1265 Κατασκευές

1/10/2026 10:30:00 πμ 1/10/2026 5:30:00 μμ ΙΛΙΟΥ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΒΟΥΛΑΣ - ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ - Π.ΜΕΛΑ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ 415 Συντήρηση

1/10/2026 12:00:00 μμ 1/10/2026 3:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ14 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ 1193 Κατασκευές

1/10/2026 12:30:00 μμ 1/10/2026 5:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΙΘΡΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ 1077 Λειτουργία

1/10/2026 1:00:00 μμ 1/10/2026 4:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΗΡΑΚΛΗ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ 532 Λειτουργία

1/10/2026 2:00:00 μμ 1/10/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 1072 Λειτουργία