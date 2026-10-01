Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (1/10) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|1/10/2026 6:30:00 πμ
|1/10/2026 1:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΣΚΡΑ - ΡΟΥΠΕΛ - ΟΚΤΩΝΙΑΣ - ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ - ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΟΥ - ΑΙΣΩΠΟΥ - ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ - ΠΥΡΓΟΥ ΔΥΡΟΥ - ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ
|413
|Συντήρηση
|1/10/2026 6:30:00 πμ
|1/10/2026 2:30:00 μμ
|ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΛΙΟΥ
|ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ - ΣΚΟΠΕΛΟΥ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΦΛΕΒΑΣ ΡΟΥΒΙΚΩΝΟΣ - ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΕΛΛΗΣ - ΑΡΕΤΗΣ
|412
|Συντήρηση
|1/10/2026 6:30:00 πμ
|1/10/2026 5:30:00 μμ
|ΦΥΛΗΣ
|ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΥΛΗΣ
|411
|Κατασκευές
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 10:00:00 πμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΚΕΚΡΟΠΟΣ έως κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
|1264
|Κατασκευές
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ έως: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 163 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΤΑΓΜ. ΠΛΕΣΣΑ έως κάθετο: ΑΧΙΛΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 235 - 239 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1264
|Κατασκευές
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ 8, 13, 14 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1261
|Κατασκευές
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 12:00:00 μμ
|ΑΛΙΜΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο: ΣΟΛΩΜΟΥ 20 έως κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1257
|Κατασκευές
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΑΙΞΟΝΕΩΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΑΙΞΟΝΕΩΣ έως κάθετο: ΘΟΡΙΚΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1075
|Λειτουργία
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΑΙΞΟΝΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΑΙΞΟΝΕΩΝ απο κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1076
|Λειτουργία
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 12:30:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά οδός:ΕΡΥΣΙΧΘΟΝΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ έως κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΗΓΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ έως κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ 16 από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
|1078
|Λειτουργία
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Ζυγά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 80 έως κάθετο: ΝΟ 88 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ έως κάθετο: ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 97 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 103 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 1:00:00 μμ
|ΠΕΙΡΑΙΩΣ
|Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΝΟ63 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 71 έως κάθετο: ΝΟ 85 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ απο κάθετο: ΝΟ 89 έως κάθετο: ΝΟ 99 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΓΕΡΑΝΙΟΥ απο κάθετο: ΖΗΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1142
|Λειτουργία
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΧΑΙΑΣ απο κάθετο: ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ έως κάθετο: ΡΙΑΝΚΟΥΡ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1071
|Λειτουργία
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 3:00:00 μμ
|ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΡΚΑΔΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΓΑΙΑΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|531
|Λειτουργία
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 4:00:00 μμ
|ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΡΑΝΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|Κατασκευές
|1/10/2026 8:00:00 πμ
|1/10/2026 4:00:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΚΗΠΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΕΛΑΤΩΝ - ΜΟΥΣΩΝ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΕΜΩΝΗΣ - ΑΡΕΩΣ
|414
|Κατασκευές
|1/10/2026 9:00:00 πμ
|1/10/2026 11:00:00 πμ
|ΔΑΦΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΚΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΛΑΚΕΔΑΙΜΩΝΟΣ απο κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ έως κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΟΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΔΕΛΦΩΝ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ απο κάθετο: ΛΑΚΩΝΙΑΣ έως κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1031
|Κατασκευές
|1/10/2026 9:00:00 πμ
|1/10/2026 11:00:00 πμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ 5, 7 από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΔΟΥΚΑ 3, 13 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1258
|Κατασκευές
|1/10/2026 9:30:00 πμ
|1/10/2026 1:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΖΛΙΟΥ απο κάθετο: ΜΙΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΑΛΗ από: 11:00 πμ έως: 02:00 μμ
|1213
|Κατασκευές
|1/10/2026 9:30:00 πμ
|1/10/2026 1:30:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ έως κάθετο: ΔΗΜΕΛΑ από: 09:30 πμ έως: 01:30 μμ
|1262
|Κατασκευές
|1/10/2026 10:00:00 πμ
|1/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1041
|Λειτουργία
|1/10/2026 10:00:00 πμ
|1/10/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΣΙΦΝΟΥ απο κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ έως κάθετο: ΕΠΙΔΑΜΝΟΥ από: 10:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1141
|Λειτουργία
|1/10/2026 10:30:00 πμ
|1/10/2026 2:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΝΑΞΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΙΤΣΙ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 10:30 πμ έως: 02:00 μμ
|1265
|Κατασκευές
|1/10/2026 10:30:00 πμ
|1/10/2026 5:30:00 μμ
|ΙΛΙΟΥ
|ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΒΟΥΛΑΣ - ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ - Π.ΜΕΛΑ - ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ - ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΚΑΤΑΚΟΥΖΗΝΟΥ
|415
|Συντήρηση
|1/10/2026 12:00:00 μμ
|1/10/2026 3:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ14 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1193
|Κατασκευές
|1/10/2026 12:30:00 μμ
|1/10/2026 5:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΑΙΘΡΑΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ από: 12:30 μμ έως: 05:00 μμ
|1077
|Λειτουργία
|1/10/2026 1:00:00 μμ
|1/10/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
|ΗΡΑΚΛΗ, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|532
|Λειτουργία
|1/10/2026 2:00:00 μμ
|1/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1072
|Λειτουργία
|1/10/2026 2:00:00 μμ
|1/10/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|1074
|Λειτουργία
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