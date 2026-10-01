«Υπερίων»: Το νέο ελληνικό «τείχος» της ΕΑΒ κατά των σμηνών από drones

Snapshot Η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία αναπτύσσει το φορητό σύστημα «Υπερίων» για την αντιμετώπιση επιθέσεων από σμήνη drones με κάλυψη 360 μοιρών.

Το «Υπερίων» χρησιμοποιεί παθητικές τεχνολογίες εντοπισμού για να αναγνωρίζει ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές drones χωρίς να προδίδει τη θέση του.

Το σύστημα εκτελεί ηλεκτρονικές παρεμβολές σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων και μπλοκάρει ταυτόχρονα όλα τα παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης GNSS.

Το «Υπερίων» δοκιμάστηκε με επιτυχία από τις Ένοπλες Δυνάμεις και προορίζεται για προστασία στρατιωτικών βάσεων, πλοίων και κρίσιμων υποδομών.

Η ανάπτυξη του «Υπερίωνα» βασίζεται στην τεχνογνωσία του προηγούμενου συστήματος «Κένταυρος» και λαμβάνει υπόψη τα διδάγματα από τον πόλεμο στην Ουκρανία σχετικά με το κόστος και την ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας. Snapshot powered by AI

Μετά την απόλυτα επιτυχημένη και πιστοποιημένη σε πραγματικές πολεμικές συνθήκες (combat proven) δράση του συστήματος «Κένταυρος», η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) περνά στο επόμενο καθοριστικό βήμα του ηλεκτρονικού πολέμου: το σύστημα «Υπερίων», το οποίο σχεδιάστηκε για να αποτελέσει την απάντηση στον σύγχρονο εφιάλτη των πεδίων μαχών, τις επιθέσεις κορεσμού από σμήνη drones (drone swarms).

Μιλώντας στον Μάκη Πολλάτο, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΑΒ, Αλέξανδρος Διακόπουλος, αποκάλυψε ότι η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από τον «Κένταυρο» και τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα (EDF, Horizon) αποτέλεσε τη βάση για τη γέννηση του «Υπερίωνα».

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Η φιλοσοφία του «Υπερίωνα» και η κάλυψη 360 μοιρών

Σε αντίθεση με τον «Κένταυρο», ο οποίος αναπτύχθηκε για να εντοπίζει απειλές σε αποστάσεις άνω των 150 χιλιομέτρων και να τις καταστέλλει στα 40 χιλιόμετρα, ο «Υπερίων» εξυπηρετεί διαφορετική επιχειρησιακή ανάγκη.

Πρόκειται για ένα ευέλικτο και φορητό anti-UAV σύστημα, σχεδιασμένο να προστατεύει βάσεις, κρίσιμες υποδομές και τμήματα ελιγμού σε πιο κοντινές αποστάσεις.

Τεχνολογίες Παθητικού Εντοπισμού (ESM / ELINT / SIGINT): Το σύστημα δεν εκπέμπει συνεχώς ακτινοβολία (άρα δεν προδίδει τη θέση του). «Ακούει» και αναγνωρίζει τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές των drones (τηλεκατεύθυνση, telemetry, video link) μέσω τεχνολογιών ηλεκτρονικής υποστήριξης (ESM), ηλεκτρονικών πληροφοριών (ELINT) και πληροφοριών σημάτων (SIGINT).

Το σύστημα δεν εκπέμπει συνεχώς ακτινοβολία (άρα δεν προδίδει τη θέση του). «Ακούει» και αναγνωρίζει τις ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές των drones (τηλεκατεύθυνση, telemetry, video link) μέσω τεχνολογιών ηλεκτρονικής υποστήριξης (ESM), ηλεκτρονικών πληροφοριών (ELINT) και πληροφοριών σημάτων (SIGINT). Εμβέλεια Εντοπισμού & Ταυτοποίησης: Έχει τη δυνατότητα αποκάλυψης και αναγνώρισης ιπτάμενων απειλών σε αποστάσεις που υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα (>10 km).

Έχει τη δυνατότητα αποκάλυψης και αναγνώρισης ιπτάμενων απειλών σε αποστάσεις που (>10 km). Ηλεκτρονικές Παρεμβολές Ευρέος Φάσματος (ECM Sweep Jamming 0,3 – 6 GHz): Εκτελεί ηλεκτρονικές παρεμβολές σάρωσης (sweep jamming) σε ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων από 300 MHz έως 6 GHz . Καλύπτει έτσι σχεδόν όλες τις εμπορικές και στρατιωτικές συχνότητες ελέγχου, διακόπτοντας τις τηλεπικοινωνίες, τις ζεύξεις δεδομένων (data links) και τις εντολές χειρισμού.

Εκτελεί ηλεκτρονικές παρεμβολές σάρωσης (sweep jamming) σε ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων από . Καλύπτει έτσι σχεδόν όλες τις εμπορικές και στρατιωτικές συχνότητες ελέγχου, διακόπτοντας τις τηλεπικοινωνίες, τις ζεύξεις δεδομένων (data links) και τις εντολές χειρισμού. Ολική Εξουδετέρωση Δορυφορικής Πλοήγησης (GNSS Jamming): Μπορεί να μπλοκάρει ταυτόχρονα και τα τέσσερα παγκόσμια συστήματα δορυφορικού εντοπισμού: το αμερικανικό GPS , το ρωσικό GLONASS , το ευρωπαϊκό Galileo και το κινεζικό BeiDou . Με αυτόν τον τρόπο «τυφλώνει» τα αυτόνομα drones που επιχειρούν χωρίς ζεύξη τηλεχειρισμού.

Μπορεί να μπλοκάρει ταυτόχρονα και τα τέσσερα παγκόσμια συστήματα δορυφορικού εντοπισμού: το αμερικανικό , το ρωσικό , το ευρωπαϊκό και το κινεζικό . Με αυτόν τον τρόπο «τυφλώνει» τα αυτόνομα drones που επιχειρούν χωρίς ζεύξη τηλεχειρισμού. Αντιμετώπιση Σμηνών (Drone Swarms) & Κάλυψη 360°: Παρέχει πλήρη περιμετρική προστασία 360 μοιρών και διαθέτει ικανότητα ταυτόχρονης ηλεκτρονικής εξουδετέρωσης πολλαπλών εχθρικών drones που προσεγγίζουν από διαφορετικές κατευθύνσεις (επιθέσεις κορεσμού).

Παρέχει πλήρη περιμετρική προστασία 360 μοιρών και διαθέτει ικανότητα ταυτόχρονης ηλεκτρονικής εξουδετέρωσης πολλαπλών εχθρικών drones που προσεγγίζουν από διαφορετικές κατευθύνσεις (επιθέσεις κορεσμού). Διπλό Επιχειρησιακό Περιβάλλον (Χερσαίο & Ναυτικό): Αν και αναπτύχθηκε ως φορητό/ευέλικτο, υποστηρίζει τόσο απαιτητικές χερσαίες εφαρμογές όσο και εγκατάσταση σε ναυτικές μονάδες για προστασία πλοίων και στολίσκων.

Αν και αναπτύχθηκε ως φορητό/ευέλικτο, υποστηρίζει τόσο απαιτητικές χερσαίες εφαρμογές όσο και εγκατάσταση σε για προστασία πλοίων και στολίσκων. Προστατευόμενοι Στόχοι: Πολεμικά πλοία, στρατιωτικές βάσεις/στρατόπεδα, αποθήκες πυρομαχικών, αεροδρόμια, καθώς και κρίσιμες εθνικές υποδομές (ενεργειακές μονάδες, λιμάνια, βιομηχανικά συγκροτήματα).

Όπως ανέφερε ο κ. Διακόπουλος, το σύστημα δοκιμάστηκε ήδη σε ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων με εξαιρετικά αποτελέσματα και βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης, ώστε να παραδοθεί άμεσα στο στράτευμα.

Ο μυθολογικός συμβολισμός: Ο Τιτάνας που καθήλωσε τον Ουρανό

Η επιλογή του ονόματος «Υπερίων» δεν είναι τυχαία. Στην ελληνική μυθολογία, ο Υπερίων ήταν ο Τιτάνας του ουράνιου φωτός και της άγρυπνης παρατήρησης («υπέρ» + «ιών», αυτός που βαδίζει ψηλά).

Μαζί με τα τρία αδέλφια του (Κοίο, Κρίο και Ιαπετό), παρατάχθηκε στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, λειτουργώντας ως ένας από τους τέσσερις στύλους που άρπαξαν και καθήλωσαν τον Ουρανό, διαχωρίζοντάς τον μόνιμα από τη Γη για να δημιουργηθεί ο ζωτικός χώρος της ατμόσφαιρας. Με την ίδια ακριβώς λογική των τεσσάρων πυλώνων, το σύστημα της ΕΑΒ επιτηρεί και τις τέσσερις κατευθύνσεις του ουρανού, εξουδετερώνοντας κάθε απειλή που επιχειρεί να παραβιάσει τον ενδιάμεσο χώρο. Κοιτώντας προς την «Ανατολή» και την απειλή που προέρχεται από αυτήν.

Από τον «Κένταυρο» της Ερυθράς Θάλασσας στο δίδαγμα της Ουκρανίας

Αναφερόμενος στον προπομπό του «Υπερίωνα», το σύστημα «Κένταυρος», ο κ. Διακόπουλος υπενθύμισε ότι αποτελεί ένα εγχώριο επίτευγμα που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με το ΕΛΚΑΚ. Έχει ήδη καταγράψει επιβεβαιωμένες καταρρίψεις κατά των ανταρτών Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα πάνω στη φρεγάτα «Ύδρα», με αποτέλεσμα τα εχθρικά drones στη συνέχεια να αποφεύγουν τα ελληνικά πλοία.

Μέσω του προγράμματος SAFE, δρομολογείται πλέον η προμήθεια μεγάλου αριθμού «Κενταύρων» όχι μόνο για τις φρεγάτες MEKO του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και σε εποχούμενη μορφή για τον Στρατό Ξηράς, την Πολεμική Αεροπορία και την Κύπρο.

Κλείνοντας, ο επικεφαλής της ΕΑΒ στάθηκε στα αμείλικτα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι η ταχύτητα εξέλιξης της τεχνολογίας και η συγκράτηση του κόστους είναι ζητήματα επιβίωσης: «Αν ο πύραυλος που θα ρίξει το drone κοστίζει ακριβότερα από το ίδιο το drone, έχεις ήδη χάσει. Δεν κατέρριψες εσύ το drone, το drone κατέρριψε τον πύραυλό σου».

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