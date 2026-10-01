Πιερρακάκης: «Μέχρι στον Οκτώβρη θέλουμε να έχουν ψηφιστεί οι 120 δόσεις»

Snapshot Ο στόχος είναι να ψηφιστούν οι νομοθετικές παρεμβάσεις έως τον Οκτώβριο.

Εισάγονται αυστηρότεροι κανόνες για τους servicers, όπως πλαφόν 15% στην προκαταβολή και προστασία οφειλετών από κατασχέσεις.

Προβλέπεται «πάγωμα» τόκων εάν οι servicers δεν παρέχουν πλήρη στοιχεία οφειλής μέσα σε 45 ημέρες.

Οι παραβάτες servicers θα υπόκεινται σε αυστηρά πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν έως 500.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και στα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων αναφέρθηκε το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο κ. Πιερρακάκης έδωσε έμφαση στις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, σημειώνοντας ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί να προσθέσει ένα ακόμη εργαλείο».

Όπως ανέφερε, πριν από τις νέες παρεμβάσεις υπήρξε επαφή με ανθρώπους της αγοράς, μεταξύ άλλων εμπόρους και βιοτέχνες, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν συσσωρευμένες οφειλές.

«Κάναμε παρέμβαση στο κομμάτι του ιδιωτικού χρέους. Ήρθαμε να προσθέσουμε άλλο ένα εργαλείο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι νέες ρυθμίσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά μέτρων που έχουν ήδη εφαρμοστεί.

Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι 120 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο, ένα μέτρο που, σύμφωνα με τον υπουργό, εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και την παροχή μεγαλύτερης δυνατότητας αποπληρωμής σε όσους δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος είναι οι σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις να προχωρήσουν μέσα στον Οκτώβριο.

Νέοι κανόνες για τους servicers

Ξεχωριστό σκέλος των παρεμβάσεων αφορά τη λειτουργία των servicers, με την κυβέρνηση να προωθεί αυστηρότερους κανόνες για τη διαχείριση των οφειλών.

Με το νέο πλαίσιο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, πλαφόν 15% στην προκαταβολή που μπορεί να ζητηθεί στο πλαίσιο ρύθμισης, ενώ ο οφειλέτης που τηρεί τη ρύθμισή του θα προστατεύεται από κατάσχεση ή πλειστηριασμό. Παράλληλα, εάν ο servicer δεν παρέχει τα πλήρη στοιχεία για την οφειλή μέσα σε 45 ημέρες, προβλέπεται «πάγωμα» των τόκων.

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης αυστηρότερο έλεγχο των servicers, μεγαλύτερη διαφάνεια και κυρώσεις, με τα πρόστιμα να μπορούν να φτάσουν έως και τις 500.000 ευρώ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η στόχευση των παρεμβάσεων είναι διπλή: αφενός να δοθούν περισσότερες δυνατότητες σε όσους θέλουν και μπορούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους και αφετέρου να υπάρχουν σαφείς κανόνες στη λειτουργία της αγοράς του ιδιωτικού χρέους.

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