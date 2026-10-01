Οδηγός ταξί έτρεχε στην Αττική Οδό με 206 χλμ./ώρα και το κινητό μετέδιδε live στο Tik Tok

Snapshot Οδηγός ταξί 46 ετών κατηγορείται για οδήγηση με ταχύτητα 206 χλμ./ώρα στην Αττική Οδό, ενώ μετέδιδε ζωντανά τη διαδρομή στο TikTok.

Το όχημα κινούνταν σε περιοχή με όρια ταχύτητας 100 και 70 χλμ./ώρα, στο ύψος της εξόδου προς το αεροδρόμιο Κορωπίου.

Η υπόθεση ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία που περιείχε βίντεο με την υπερβολική ταχύτητα και ένδειξη ταχυμέτρου.

Ο 46χρονος είχε προηγούμενα τροχονομικά παραπτώματα, όπως επικίνδυνους ελιγμούς και χρήση κινητού κατά την οδήγηση.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για περαιτέρω διαδικασία. Snapshot powered by AI

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 46χρονου οδηγού ταξί, ο οποίος φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα έως 206 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική Οδό, μεταδίδοντας τη διαδρομή ζωντανά μέσω TikTok. Στο τμήμα όπου καταγράφηκε η κίνηση του οχήματος, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ήταν αρχικά 100 και στη συνέχεια 70 χλμ./ώρα.

Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται έπειτα από ανώνυμη καταγγελία, η οποία διαβιβάστηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες στις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Την καταγγελία συνόδευε οπτικοακουστικό υλικό από τη ζωντανή μετάδοση, στο οποίο είχε καταγραφεί με κινητό τηλέφωνο η ένδειξη του ταχυμέτρου.

Στο βίντεο εμφανιζόταν ένα κίτρινο Skoda Octavia να κινείται στον αυτοκινητόδρομο, με την ταχύτητα να φτάνει τα 206 χλμ./ώρα. Στη συνέχεια ο οδηγός φέρεται να επιβράδυνε, ενώ η μετάδοση διακόπηκε όταν η ένδειξη είχε υποχωρήσει στα 155 χλμ./ώρα.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού, σε συνεργασία με την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., αξιοποίησαν το υλικό και προσδιόρισαν το σημείο της καταγραφής.

Σύμφωνα με την προανάκριση, το όχημα κινούνταν στην περιοχή του Κορωπίου, στο ύψος της εξόδου προς το αεροδρόμιο, με κατεύθυνση από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο. Κατά την ΕΛ.ΑΣ., το αυτοκίνητο ανήκε στον 46χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε τόσο ως οδηγός όσο και ως διαχειριστής του λογαριασμού από τον οποίο μεταδιδόταν το βίντεο.

Ο ίδιος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρμόδιες υπηρεσίες για τροχονομικές παραβάσεις. Ειδικότερα, του είχαν βεβαιωθεί παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς, αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και υπερβολική ταχύτητα, καθώς είχε εντοπιστεί να κινείται με 140 χλμ./ώρα σε δρόμο με όριο 80 χλμ./ώρα. Αντίστοιχη παράβαση για υπερβολική ταχύτητα είχε καταγραφεί και το 2016, από τη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Η δικογραφία για το νέο περιστατικό υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.