Ηράκλειο: Ταυτοποιήθηκε μία 36χρονη για την διαπόμπευση με τα φέιγ βολάν γυναίκας

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δημόσιας διαπόμπευσης μιας 52χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο, μετά την τοποθέτηση φακέλων με προσωπικά στοιχεία και φωτογραφίες της σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή του Μασταμπά.

Οι Αρχές προχώρησαν στην ταυτοποίηση μιας 36χρονης γυναίκας, η οποία φέρεται να έχει εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ παράλληλα εξετάζεται και ο ρόλος ενός άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση των επίμαχων σημειωμάτων.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να είχαν οι κάμερες ασφαλείας από την ευρύτερη περιοχή, το υλικό των οποίων εξετάστηκε από τις Αρχές προκειμένου να εντοπιστούν τα πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η 36χρονη φέρεται να είναι γνώριμη της 52χρονης. Μάλιστα, από τον περασμένο Ιούνιο φέρεται να είχαν προηγηθεί περιστατικά παρενόχλησης, με μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνικές επικοινωνίες που, σύμφωνα με την καταγγελία, αφορούσαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή της γυναίκας.

Η 52χρονη, μετά και το περιστατικό με τα φέιγ βολάν, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αποδίδει τα περιστατικά σε προσωπική διαφορά και ερωτική αντιζηλία.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό είχε προκαλέσει αναστάτωση, καθώς άγνωστος άνδρας είχε καταγραφεί να αφήνει φακέλους στα παρμπρίζ αυτοκινήτων. Σε αυτούς περιλαμβάνονταν η φωτογραφία και προσωπικά στοιχεία της 52χρονης, συνοδευόμενα από προσβλητικές και σεξιστικού χαρακτήρα αναφορές.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς πλέον αναζητούνται επιπλέον στοιχεία για τον ακριβή βαθμό εμπλοκής της 36χρονης, αλλά και για την ταυτοποίηση και τον ρόλο του άνδρα που φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση των σημειωμάτων. Μέχρι στιγμής, η 36χρονη έχει ταυτοποιηθεί, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ότι έχει συλληφθεί.

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