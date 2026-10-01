Πάτρα: Εκκενώνεται το Δικαστικό Μέγαρο μετά από απειλή για βόμβα
Το Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας εκκενώθηκε λόγω απειλής για τοποθέτηση βόμβας
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστώσουν την ύπαρξη κινδύνου.
- Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερα για την προέλευση της απειλής και τα αποτελέσματα των ερευνών.
Συναγερμός έχει σημάνει το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026 στην Πάτρα, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του Δικαστικού Μεγάρου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει υπάρξει απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο.
Σύμφωνα με το tempo24, το Δικαστικό Μέγαρο εκκενώθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος.
Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της απειλής και την έκβαση των ερευνών.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:37 ∙ WHAT THE FACT
Αγόρασε για 300 λίρες ένα «μπετονένιο» άγαλμα και ανακάλυψε έργο αξίας έως 100.000 λιρών
10:57 ∙ ANNOUNCEMENTS
Ελλάδα-Ολλανδία με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τα κινεζικά αυτοκίνητα «πλημμυρίζουν» αθόρυβα την Ευρώπη
05:36 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 1η Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
10:22 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Σαρωτικό το φινάλε του «Ριφιφί» - Τι έκανε ο ανταγωνισμός
10:01 ∙ ΕΛΛΑΔΑ