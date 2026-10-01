Πάτρα: Εκκενώνεται το Δικαστικό Μέγαρο μετά από απειλή για βόμβα

Snapshot Οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους για να διαπιστώσουν την ύπαρξη κινδύνου.

Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερα για την προέλευση της απειλής και τα αποτελέσματα των ερευνών. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου 2026 στην Πάτρα, καθώς οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωση του Δικαστικού Μεγάρου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει υπάρξει απειλή για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο.

Σύμφωνα με το tempo24, το Δικαστικό Μέγαρο εκκενώθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες Αρχές και να διαπιστωθεί εάν υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος.

Η κινητοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση της απειλής και την έκβαση των ερευνών.