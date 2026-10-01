Μυρτώ-Κεφαλονιά: Νέα κατάθεση δίνουν οι 3 κατηγορούμενοι - Παραιτήθηκε ο διοικητής του Νοσοκομείου

Υπάρχει εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες νοσηλείας και διακομιδής της 19χρονης στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, με ερωτήματα για την παρουσία αναισθησιολόγου και καρδιολόγου κατά την άφιξή της

Μιχάλης Παπαδάκος

Μυρτώ-Κεφαλονιά: Νέα κατάθεση δίνουν οι 3 κατηγορούμενοι - Παραιτήθηκε ο διοικητής του Νοσοκομείου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι τρεις κατηγορούμενοι για τον θάνατο της Μυρτώς μεταφέρθηκαν από τον Κορυδαλλό στην Κεφαλονιά για να δώσουν συμπληρωματικές καταθέσεις μετά την αναβάθμιση της δίωξης σε κακουργηματική ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
  • Υπάρχει εισαγγελική έρευνα για τις συνθήκες νοσηλείας και διακομιδής της 19χρονης στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, με ερωτήματα για την παρουσία αναισθησιολόγου και καρδιολόγου κατά την άφιξή της.
  • Ο διοικητής του νοσοκομείου Κεφαλονιάς, Δημήτρης Μαρτίνης, παραιτήθηκε ξαφνικά εν μέσω εσωτερικών συγκρούσεων και υπό το βάρος των εξελίξεων στην υπόθεση.
  • Μια ανώνυμη καταγγελία για απουσία γιατρών στα επείγοντα αποδείχθηκε πως έγινε από γιατρό με ψεύτικο προφίλ νοσηλεύτριας λόγω προσωπικής αντιδικίας, ενώ επίσημες αναφορές επιβεβαιώνουν ότι οι γιατροί ήταν παρόντες.
  • Παρά την παροχή ιατρικής φροντίδας, η Μυρτώ υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη λόγω καθυστέρησης στην κλήση του ΕΚΑΒ από τα άτομα που ήταν μαζί της πριν τη μεταφορά στο νοσοκομείο.
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Σχεδόν έξι μήνες έχουν περάσει από τον αδόκητο χαμό της Μυρτούς, η οποία κατέληξε στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι, από οξύ πνευμονικό οίδημα και καρδιακή ανακοπή που προκλήθηκαν από τη λήψη συνδυασμού ουσιών.

Η 19χρονη κοπέλα, βρισκόταν σ' ένα δωμάτιο νοικιασμένο μέσω πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης και στον χώρο μαζί της βρέθηκαν και τρία άτομα, που είναι προφυλακισμένα για τον θάνατό της.

Οι τρεις νεαροί, που κρατούνται στο σωφρονιστικό κατάστημα Κορυδαλλού, βρίσκονται από χθες στην Κεφαλονιά, και σήμερα δίνουν νέα κατάθεση ενώπιον των εισαγγελικών κι ανακριτικών Αρχών.

Ο λόγος της μεταγωγής τους από τον Κορυδαλλό, είναι για να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να λάβουν γνώση για το συμπληρωματικό κατηγορητήριο, καθώς η δίωξη έχει πλέον αναβαθμιστεί σε κακουργηματική ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, και να δώσουν νέες καταθέσεις για τον ρόλο τους, τις πράξεις και τους χειρισμούς τους πριν και αφού η Μυρτώ έχασε τις αισθήσεις της και κατέληξε.

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 19ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ (APOHXOS.GR/EUROKINISSI)

Η νέα δικαστική έρευνα και η παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου

Οι Αρχές εξετάζουν με μεγάλη ακρίβεια τις συνθήκες νοσηλείας και τη διακομιδή της 19χρονης στο νοσοκομείο. Υπάρχει ανοιχτή έρευνα για τις αντικρουόμενες καταθέσεις του υγειονομικού προσωπικού σχετικά με το τι συνέβη στα επείγοντα κατά την προσπάθεια ανάνηψης.

Τα ερωτήματα είναι πολλά κι ολοένα πληθαίνουν. Αυτό που προσπαθούν να διαπιστώσουν οι εισαγγελικές Αρχές είναι αν υπήρχε ή δεν υπήρχε στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος και καρδιολόγος.

Μάλιστα, όπως πληροφορείται το Newsbomb, λίγες ώρες πριν την συμπληρωματική απολογία των τριών κατηγορουμένων, παραιτήθηκε ξαφνικά ο διοικητής του νοσοκομείου Κεφαλονιάς Δημήτρης Μαρτίνης.

«Δεν άντεξε τον πόλεμο που γίνεται μεταξύ τους εκεί» είπε στο Newsbomb πηγή του υπουργείου Υγείας, απαντώντας στο ερώτημα αν η παραίτηση του διοικητή συνδέεται με τις πληροφορίες ότι την ώρα που μεταφέρθηκε η Μυρτώ στο νοσοκομείο δεν βρίσκονταν μέσα συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες.

Τι είχε συμβεί στο νοσοκομείο - Η "fake" νοσηλεύτρια

Μία ανώνυμη καταγγελία είχε γίνει αρχικά σε τηλεοπτική εκπομπή από μια γυναίκα που παρουσιάστηκε ψευδώς ως νοσηλεύτρια του νοσοκομείου. Υποστήριξε ότι οι γιατροί δεν ήταν στις θέσεις τους στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) όταν έφτασε η κοπέλα.

Όπως αποδείχθηκε επρόκειτο για προσωπική κόντρα γιατρών. Από την έρευνα και τις επίσημες αναφορές του Υπουργείου Υγείας προέκυψε ότι πίσω από την καταγγελία κρυβόταν μια γυναίκα γιατρός (αναισθησιολόγος), η οποία χρησιμοποίησε το ψεύτικο προφίλ της νοσηλεύτριας λόγω προσωπικής αντιδικίας και αντεκδίκησης με συνάδελφό της που εφημέρευε εκείνο το βράδυ.

Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, η ΠΟΕΔΗΝ και ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσαν ότι οι γιατροί (συμπεριλαμβανομένου καρδιολόγου) ήταν κανονικά στη θέση τους. Η 19χρονη έλαβε άμεσα ιατρική φροντίδα και διασωληνώθηκε, αλλά δυστυχώς είχε ήδη υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά λόγω της καθυστέρησης των ατόμων που ήταν μαζί της να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Πριν από μερικές εβδομάδες, γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου κλήθηκαν σε απολογία για ψευδή κατάθεση σχετικά με την υπόθεση.

Συγκλίνουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις την ώρα που η Μυρτώ μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο Αργοστολίου, δεν βρίσκονταν στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος και καρδιολόγος, κάτι που δεν είναι ασύνηθες για επαρχιακά νοσοκομεία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είθισται οι γιατροί που εφημερεύουν να είναι «on call», δηλαδή, να είναι έτοιμοι να σπεύσουν σε συμβάν οποιαδήποτε στιγμή τους ζητηθεί.

Τι είχε πει η μητέρα της Μυρτούς

Το ερώτημα που τίθεται, ωστόσο, είναι γιατί οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν να διαβεβαιώσουν ότι ήταν στις θέσεις τους, μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας του Πάσχα του 2026, οι ειδικευμένοι γιατροί που θα μπορούσαν να δώσουν μάχη για να ανατάξουν ή να επαναφέρουν την Μυρτώ.

Ακόμη και η μητέρα του άτυχου κοριτσιού, η οποία εργαζόταν στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, είχε δηλώσει ότι απ' όσο γνώριζε αναισθησιολόγος και καρδιολόγος βρίσκονταν στις θέσεις τους στις κλινικές του νοσοκομείου. Μάλιστα, η μητέρα της 19χρονης κοπέλας, φέρεται να είχε βάρδια εκείνη τη νύχτα, κατά την οποία πέθανε το παιδί της. Η νέα εισαγγελική έρευνα που έχει ανοίξει θα αποδείξει αν παραπλανήθηκε ή εξαπατήθηκε η μητέρα της Μυρτούς και προχώρησε στην παραπάνω τοποθέτηση...

«Δεν άντεξε τον πόλεμο που γίνεται μεταξύ τους εκεί» είπε στο Newsbomb πηγή του υπουργείου Υγείας, απαντώντας στο ερώτημα αν η παραίτηση του διοικητή συνδέεται με τις πληροφορίες ότι την ώρα που μεταφέρθηκε η Μυρτώ στο νοσοκομείο δεν βρίσκονταν μέσα συγκεκριμένες ιατρικές ειδικότητες. Ο θάνατος της Μυρτώς: Συμπληρωματική κατάθεση δίνουν οι 3 κατηγορούμενοι - Παραιτήθηκε ξαφνικά ο διοικητής του νοσοκομείου Κεφαλονιάς

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