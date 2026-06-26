Κεφαλονιά: Η σπαρακτική ανάρτηση για τη 19χρονη Μυρτώ - «Μαζί για μια ζωή...»

Η Μυρτώ, που θα γινόταν 19 χρονών στις 10 Αυγούστου, «έφυγε» από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο στην Κεφαλονιά

Δημήτρης Δρίζος

Κεφαλονιά: Η σπαρακτική ανάρτηση για τη 19χρονη Μυρτώ - «Μαζί για μια ζωή...»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Μυρτώ, που θα γινόταν 19 ετών, πέθανε τον Απρίλιο στην Κεφαλονιά, προκαλώντας μεγάλο πόνο στην οικογένειά της.
  • Η μητέρα της, Μιράντα Πάντου, εκφράζει δημόσια τον αβάσταχτο πόνο της και τη συνεχή αγάπη της μέσω κοινωνικών δικτύων.
  • Η Μιράντα μετατρέπει το προφίλ της σε ψηφιακό ημερολόγιο μνήμης για να διατηρήσει ζωντανή την παρουσία της κόρης της.
  • Η ιστορία της Μυρτώς αναδεικνύει τη δύναμη της μητρικής αγάπης και την ανάγκη στήριξης οικογενειών που αντιμετωπίζουν απώλειες.
  • Η δημόσια έκφραση του πένθους μέσω των κοινωνικών δικτύων μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία του πόνου και τη διατήρηση της μνήμης.
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Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της Μυρτώς, που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά, έχει αγγίξει βαθιά το πανελλήνιο. Μήνες μετά τον τραγικό χαμό της κόρης της, η Μιράντα Πάντου συνεχίζει να εκφράζει την αγάπη και τον πόνο της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη της Μυρτώς με λόγια γεμάτα συναίσθημα.

Στην τελευταία της ανάρτηση στο Facebook, η Μιράντα Πάντου αποτυπώνει με έντονη συγκίνηση το δεσμό που είχε με την κόρη της. Η Μυρτώ, που θα γινόταν 19 χρονών στις 10 Αυγούστου, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Απρίλιο στην Κεφαλονιά, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στην οικογένειά της και τους δικούς της ανθρώπους.

Η μητέρα της, μέσα από μια φωτογραφία όπου η Μυρτώ χαμογελά κρατώντας το αγαπημένο της σκυλάκι, συνεχίζει να απευθύνεται στην κόρη της σαν να βρίσκεται ακόμα κοντά της. Με λόγια γεμάτα αγάπη και νοσταλγία, η Μιράντα Πάντου εκφράζει δημόσια τον αβάσταχτο πόνο της, μετατρέποντας το προφίλ της σε ένα ψηφιακό ημερολόγιο μνήμης.

Στην ανάρτησή της, η Μιράντα γράφει: «Για μια ολόκληρη ζωή θα είμαστε μαζί, Μυρτώ μου. Κανείς δεν πρόκειται να μας χωρίσει. Σε αγαπώ πολύ, καρδούλα μου πανέμορφη! Καλημέρα, ανάσα μου». Σε άλλο σημείο προσθέτει με τρυφερότητα: «Είσαι το κοριτσάκι μου, είσαι η ανάσα μου. Σε λατρεύω, Μυρτώ μου. Είσαι η μεγαλύτερη μου καψούρα, έχω έρωτα μαζί σου, παιδάκι μου!».

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