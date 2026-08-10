Φωτιά τώρα στον Κουβαρά: Καίει κοντά σε οικίες, 112 για εκκένωση - Καίγεται πτηνοτροφική μονάδα

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά τώρα στον Κουβαρά: Καίει κοντά σε οικίες, 112 για εκκένωση - Καίγεται πτηνοτροφική μονάδα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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  • Ξέσπασε φωτιά στον Κουβαρά που καίει κοντά σε οικίες και πτηνοτροφική μονάδα, η οποία έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.
  • Εκκενώθηκε η περιοχή μέσω μηνύματος 112 προς τους κατοίκους να μετακινηθούν προς τα Καλύβια Θορικού.
  • Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 177 πυροσβέστες, 41 οχήματα, εθελοντές, καθώς και δυνάμεις από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με εναέρια μέσα.
  • Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στη λεωφόρο Λαυρίου προς Μαρκόπουλο λόγω της φωτιάς.
  • Η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς Red Code, με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιών σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
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«Συναγερμός» σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Πυροσβεστική, καθώς ξέσπασε φωτιά στην περιοχή του Αγίου Στυλιανού στον Κουβαρά του Δήμου Σαρωνικού.

Η πυρκαγιά καίει κοντά σε οικίες, με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Στυλιανού να εκκενώσουν προς τα Καλύβια Θορικού. Από τα πρώτα λεπτά εκδήλωσης της φωτιάς, πτηνοτροφική μονάδα παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, καίγεται το μεγαλύτερο μέρος της.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Έφη Παπαβραμοπούλου, αυτή την ώρα η πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και κινείται ανατολικά, σε ορεινό όγκο, ενώ «πάμε προς σταθεροποίηση», όπως είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ανέφερε, ωστόσο, πως το σημείο που καίει η φωτιά είναι δύσβατο, γεγονός που μαζί με τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή καθιστούν δύσκολο το έργο της κατάσβεσης.

Νωρίτερα, είχε σταλεί 112 που καλούσε τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

φωτια κουβαράς

200 πυροσβέστες στο σημείο

Για την κατάσβεση της φωτιάς, κινητοποιήθηκαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης, καθώς και εναέρια μέσα, οι οποίες ενισχύονται συνεχώς. Συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 200 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 41 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 εναέρια μέσα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

Ο Δήμος Σαρωνικού έχει θέσει σε πλήρη κινητοποίηση και ετοιμότητα όλους τους μηχανισμούς του, και σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook, όχημα του Δήμου βρίσκεται επί της οδού Αγ. Στυλιανού, στην περιοχή όπου έχει εκδηλωθεί η πυρκαγιά, για οποιαδήποτε μεταφορά κατοίκων.

Παράλληλα, το κτήριο της Κοινότητας Καλυβίων επί της Πλατείας Ευαγγελιστρίας, θα παραμείνει ανοιχτό για κάθε δημότη που έχει ανάγκη.

Λόγω της φωτιάς διενεργούνται οι κάτωθι εκτροπές κυκλοφορίας:

  • Επί της Λ. Σουνίου από το ύψος της Λ. Λαυρίου, ρεύμα προς Αγ. Στυλιανού.
  • Επί της Ελ. Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγ. Γεωργίου.

Υπενθυμίζεται ότι, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Σε κατάσταση Red Code σήμερα η χώρα

Κατόπιν της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου σχετικά με την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, οι ακόλουθες περιοχές τίθενται σήμερα σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code), καθώς, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4).

Οι περιοχές σε Red Code:

  • H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Η Περιφέρεια Κρήτης
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
  • Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

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