Η late night μάχη της TV - Οι πρωταγωνιστές και οι εκπλήξεις

Τι θα βλέπουμε στη late night ζώνη;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η late night μάχη της TV - Οι πρωταγωνιστές και οι εκπλήξεις
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει για 11η σεζόν στον ANT1 με συνεντεύξεις, χιούμορ και μουσική.
  • Ο Νίκος Χατζηνικολάου επανέρχεται στο ANT1 με την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που ξεχωρίζει για τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της.
  • Στον ΣΚΑΪ, ο Φάνης Λαμπρόπουλος παρουσιάζει ξανά την ανατρεπτική late night εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με χιούμορ και διάδραση με το κοινό.
  • Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο OPEN αναλαμβάνει νέο late night talk show με διαφορετικό ύφος και την παρουσία του Πάνου Κατσαρίδη.
  • Στο MEGA, το «MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου και η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφουν με έρευνες και κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό.
Snapshot powered by AI

Σε λίγες εβδομάδες οι τηλεαστέρες επιστρέφουν στα στούντιο και πλέον όλα θα είναι έτοιμα για τις μάχες της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Από το πρωί έως τα μεσάνυχτα, δυνατά χαρτιά θα πέφτουν στην αρένα και όλες οι ζώνες θα έχουν εξαιρετικό ανταγωνισμό. Ακόμη και η late night θα μας εκπλήξει με την πολυφωνία της, καθώς διαφορετικά πρόσωπα και τηλεοπτικές εκπομπές θα διεκδικήσουν τη δική τους θέση στις νυχτερινές προτιμήσεις του κοινού.

Χαρακτηριστικά, στο μέτωπο του ANT1, η πιο διαχρονική εκπομπή του εν λόγω slot ετοιμάζεται να κάνει come back. Το «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει για 11η σεζόν, έχοντας διανύσει 10 χρόνια γεμάτα με πάνω από 1.000 εκπομπές, 1.500 καλεσμένους, 1.200 ώρες τηλεοπτικού αέρα. Ο one of a kind οικοδεσπότης θα υποδεχθεί και φέτος στο πλατό ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική, θα κάνει ξανά τα βράδια απολαυστικά.

Σήμα κατατεθέν στη late night του ΑΝΤ1 είναι και το «Ενώπιος Ενωπίω». Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού με την εκπομπή που πρωταγωνιστεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο τηλεοπτικό τοπίο. Συνεντεύξεις με αποκαλύψεις και πρόσωπα που ξεχώρισαν για τη διαδρομή τους γίνονται viral.

Στον ΣΚΑΪ, το πράσινο φως έχει πάρει η ανατρεπτική late night εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» Λαμπρόπουλου. Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, θα υποδέχεται ξανά σε κάθε εκπομπή ξεχωριστούς καλεσμένους. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό, υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει λεπτό!

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παραμένει στην οικογένεια του OPEN και θα αναλάβει τη νέα τηλεοπτική χρονιά ένα late night talk show, που αναμένεται να σχολιαστεί. Ο δημοσιογράφος, που έχει αποδείξει ότι αφήνει το προσωπικό του στίγμα, ετοιμάζεται να κάνει κάτι εξαιρετικά διαφορετικό από τα όσα είχε αναλάβει μέχρι τώρα. Έκπληξη και το όνομα του Πάνου Κατσαρίδη, που αναμένεται να έχει έναν ειδικό ρόλο.

Ο Αντώνης Σρόιτερ θα συνεχίσει στο μετερίζι του ALPHA, όχι μόνο με το δελτίο ειδήσεων αλλά και με την εκπομπή «Αυτοψία». Ο δημοσιογράφος και η ομάδα του κάνουν αποκαλυπτική έρευνα στις υποθέσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Πρόσωπα που βρέθηκαν στην καρδιά της ενημέρωσης και συζητήθηκαν, σπάνε τη σιωπή τους. Έτσι, η εκπομπή πάντα κερδίζει το ενδιαφέρον και συζητιέται ιδιαίτερα.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου, για ακόμα μια χρονιά, αναζητά, αφουγκράζεται, ακούει και αναδεικνύει ιστορίες για τα μεγάλα αλλά και τα μικρότερα γεγονότα της ζωής. Tο «MEGA Stories» επιστρέφει στο MEGA με ιστορίες που αφορούν τον τηλεθεατή. Με δημοσιογραφικές αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και με εργαλεία τη δημοσιογραφική έρευνα, τη διασταύρωση των στοιχείων και την αξιολόγηση των γεγονότων, η εκπομπή επιμένει να αποτυπώνει τη συχνά αθέατη ή ακόμα και την παρεξηγημένη πλευρά των ειδήσεων, τη ζωή που συνεχίζεται όταν τα φώτα και οι κάμερες απομακρύνονται.

Στο ίδιο κανάλι θα προβληθεί και η «Μεγάλη Εικόνα», με τη Νίκη Λυμπεράκη. Η ενημερωτική εκπομπή δίνει φωνή σε ξεχωριστούς ανθρώπους, ενώ ρίχνει φως στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χριστοδουλάκης: «Δεν είμαι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που στοχοποιείται» – Η απάντησή του για τις συμβάσεις των €9 εκατ. της Datamed

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ο καύσωνας «γονατίζει» τους γύπες – Πάνω από 20 μεταφέρθηκαν στην ΑΝΙΜΑ

17:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μίλτος Τεντόγλου: «Είμαι καλά, θα με δείτε στον τελικό» - Πώς ο αέρας επηρέασε το πρώτο του άλμα

17:22ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το πολυτελές γιοτ του αρνήθηκε να βοηθήσει σκάφος που εξέπεμψε SOS

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη σε αριστοκρατική γειτονιά του Καΐρου: «Φίλος» δολοφόνησε τετραμελή οικογένεια, παρασύροντάς την με «μαϊμού» τροχαίο

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

17:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Το συγκινητικό «αντίο» από φίλους και συναδέλφους - «Αυτός δεν μας χρωστούσε τίποτα, μας τα έδωσε όλα»

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Αιολικά πάρκα στο «στόχαστρο» του εισαγγελέα και της Πυροσβεστικής - Ελέγχονται οι άδειες

17:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Οι αποβολές από τα Γυμνάσια, οι παρακολουθήσεις στη Χούντα και η ατάκα με τον Μαρξ

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:52ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία-Σαουδική Αραβία-Πακιστάν: Πώς το «Ισλαμικό ΝΑΤΟ» αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή

16:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιππείς της Πύλου: «Λέω αυτά που θέλει να πει ο καθένας» - Το έργο «σταθμός» του Νίκου Καλογερόπουλου

16:42ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την επίθεση σε διυλιστήριο στην «καρδιά» της Ρωσίας – Τουλάχιστον 13 νεκροί

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

16:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επιστολή UEFA κατά Ινφαντίνο: «Πρόδωσε την εμπιστοσύνη μας, μας εξαπάτησε»

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Κινηματογραφική καταδίωξη των «κομάντο» του Λιμενικού - Έκλεβαν ψάρια από ιχθυοκαλλιέργεια

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: "Αστεία η δήλωση ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα"

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Ράμφο: «Συνέβαλλε στη μελέτη της διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

15:44ΕΘΝΙΚΑ

Mήνυμα στη Σαουδική Αραβία - Τι αλλάζει στο καθεστώς ενοικίασης ελληνικών Patriot στο Ριάντ

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Αρναούτογλου για καιρό Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και ψυχρούς βοριάδες

15:55NEWSBOMB

Μήλος: Πώς έγινε η διάσωση του 33χρονου από τον βράχο 20 μέτρων στη Φυριπλάκα - Φωτογραφίες

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τοξικοεξαρτημένο βρέφος που μεγάλωνε 8 μήνες σε νοσοκομείο βρήκε ανάδοχη οικογένεια

16:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τεντόγλου: «Ω, ρε τι έκανε» - Διέκοψε τις δηλώσεις του για να δει το άλμα του Ιντσόλι στα 8μ34 - «Θα με δείτε στον τελικό»

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Μπογκοτά - Εκκενώθηκαν κτήρια, αναφέρθηκαν ζημιές

12:59TRAVEL

Λούρος: Η παραλία των 17 χιλιομέτρων που αξίζει μια απόδραση

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Οργή για γονείς 3χρονης στην Κίνα: Την πάχυναν στα 35 κιλά με την τάση... mukbang

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Καβάλα - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Μύλος στο Ηράκλειο: Η μητέρα «κάρφωσε» στην Αστυνομία την κόρη για ναρκωτικά κι εκείνη την κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία

16:41ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα στη λεωφόρο Μεσογείων - Προβλήματα στην κυκλοφορία

15:49ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είχα οργασμό μέχρι τα 28 μου. Για χρόνια, πίστευα ότι το σώμα μου είχε κάποιο πρόβλημα»

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μετά τη Γαστούνη ξέσπασε φωτιά και στα Κοττέικα - 7 εναέρια

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για τις ριπές των ανέμων τις επόμενες ώρες - «Καμπανάκι» για 5 περιοχές

17:00ΕΥ ΖΗΝ

Η καλύτερη ώρα για περπάτημα για μείωση της αρτηριακής πίεσης

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

11:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έφυγε στοιχειωμένος από τους δαίμονές του» - Συγκλονίζει ο πατέρας του Λίαμ Πέιν - Για πρώτη φορά στο φως φωτογραφίες από τις τελευταίες του ώρες

20:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Η ιστορία πίσω από τον «Μήτσο» και τον «Μάιμο» που υποδυόταν στο «Κάμπινγκ»

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πότε θα δείτε το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους - Οι εκδηλώσεις σε μνημεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ