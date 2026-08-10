Η late night μάχη της TV - Οι πρωταγωνιστές και οι εκπλήξεις

Snapshot Το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει για 11η σεζόν στον ANT1 με συνεντεύξεις, χιούμορ και μουσική.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επανέρχεται στο ANT1 με την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», που ξεχωρίζει για τις αποκαλυπτικές συνεντεύξεις της.

Στον ΣΚΑΪ, ο Φάνης Λαμπρόπουλος παρουσιάζει ξανά την ανατρεπτική late night εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» με χιούμορ και διάδραση με το κοινό.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στο OPEN αναλαμβάνει νέο late night talk show με διαφορετικό ύφος και την παρουσία του Πάνου Κατσαρίδη.

Στο MEGA, το «MEGA Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου και η «Μεγάλη Εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη επιστρέφουν με έρευνες και κοινωνικοπολιτικό σχολιασμό. Snapshot powered by AI

Σε λίγες εβδομάδες οι τηλεαστέρες επιστρέφουν στα στούντιο και πλέον όλα θα είναι έτοιμα για τις μάχες της νέας τηλεοπτικής σεζόν. Από το πρωί έως τα μεσάνυχτα, δυνατά χαρτιά θα πέφτουν στην αρένα και όλες οι ζώνες θα έχουν εξαιρετικό ανταγωνισμό. Ακόμη και η late night θα μας εκπλήξει με την πολυφωνία της, καθώς διαφορετικά πρόσωπα και τηλεοπτικές εκπομπές θα διεκδικήσουν τη δική τους θέση στις νυχτερινές προτιμήσεις του κοινού.

Χαρακτηριστικά, στο μέτωπο του ANT1, η πιο διαχρονική εκπομπή του εν λόγω slot ετοιμάζεται να κάνει come back. Το «The 2Νight Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει για 11η σεζόν, έχοντας διανύσει 10 χρόνια γεμάτα με πάνω από 1.000 εκπομπές, 1.500 καλεσμένους, 1.200 ώρες τηλεοπτικού αέρα. Ο one of a kind οικοδεσπότης θα υποδεχθεί και φέτος στο πλατό ξεχωριστούς καλεσμένους και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική, θα κάνει ξανά τα βράδια απολαυστικά.

Σήμα κατατεθέν στη late night του ΑΝΤ1 είναι και το «Ενώπιος Ενωπίω». Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού με την εκπομπή που πρωταγωνιστεί για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στο τηλεοπτικό τοπίο. Συνεντεύξεις με αποκαλύψεις και πρόσωπα που ξεχώρισαν για τη διαδρομή τους γίνονται viral.

Στον ΣΚΑΪ, το πράσινο φως έχει πάρει η ανατρεπτική late night εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» Λαμπρόπουλου. Ο δημοφιλής κωμικός, παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός, με αστείρευτο χιούμορ και αγαπησιάρικη διάθεση, θα υποδέχεται ξανά σε κάθε εκπομπή ξεχωριστούς καλεσμένους. Happenings, εξομολογήσεις, ανατροπές και διάδραση με το κοινό, υπόσχονται να μην αφήσουν τον καλεσμένο να ησυχάσει λεπτό!

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας παραμένει στην οικογένεια του OPEN και θα αναλάβει τη νέα τηλεοπτική χρονιά ένα late night talk show, που αναμένεται να σχολιαστεί. Ο δημοσιογράφος, που έχει αποδείξει ότι αφήνει το προσωπικό του στίγμα, ετοιμάζεται να κάνει κάτι εξαιρετικά διαφορετικό από τα όσα είχε αναλάβει μέχρι τώρα. Έκπληξη και το όνομα του Πάνου Κατσαρίδη, που αναμένεται να έχει έναν ειδικό ρόλο.

Ο Αντώνης Σρόιτερ θα συνεχίσει στο μετερίζι του ALPHA, όχι μόνο με το δελτίο ειδήσεων αλλά και με την εκπομπή «Αυτοψία». Ο δημοσιογράφος και η ομάδα του κάνουν αποκαλυπτική έρευνα στις υποθέσεις που προκάλεσαν αίσθηση. Πρόσωπα που βρέθηκαν στην καρδιά της ενημέρωσης και συζητήθηκαν, σπάνε τη σιωπή τους. Έτσι, η εκπομπή πάντα κερδίζει το ενδιαφέρον και συζητιέται ιδιαίτερα.

Η Δώρα Αναγνωστοπούλου, για ακόμα μια χρονιά, αναζητά, αφουγκράζεται, ακούει και αναδεικνύει ιστορίες για τα μεγάλα αλλά και τα μικρότερα γεγονότα της ζωής. Tο «MEGA Stories» επιστρέφει στο MEGA με ιστορίες που αφορούν τον τηλεθεατή. Με δημοσιογραφικές αποστολές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και με εργαλεία τη δημοσιογραφική έρευνα, τη διασταύρωση των στοιχείων και την αξιολόγηση των γεγονότων, η εκπομπή επιμένει να αποτυπώνει τη συχνά αθέατη ή ακόμα και την παρεξηγημένη πλευρά των ειδήσεων, τη ζωή που συνεχίζεται όταν τα φώτα και οι κάμερες απομακρύνονται.

Στο ίδιο κανάλι θα προβληθεί και η «Μεγάλη Εικόνα», με τη Νίκη Λυμπεράκη. Η ενημερωτική εκπομπή δίνει φωνή σε ξεχωριστούς ανθρώπους, ενώ ρίχνει φως στα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα.

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