Λεονάρντο Ντι Κάπριο: «Ένεση» 200 εκατ. δολαρίων στη φύση - Το γιγαντιαίο σχέδιο για το περιβάλλον

Snapshot Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και το ίδρυμά του Re:wild ανακοίνωσαν το «Phoenix Species Project» με επένδυση 200 εκατ. δολαρίων για την προστασία 100 ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Η χρηματοδότηση προέρχεται ισόποσα από το Re:wild και το Bezos Earth Fund και προσφέρει πενταετή, βιώσιμη υποστήριξη αντί βραχυπρόθεσμων επιχορηγήσεων.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην πλήρη αποκατάσταση ειδών από θηλαστικά μέχρι φυτά και ασπόνδυλα σε 30 χώρες, στηριζόμενο σε επιστημονικά δεδομένα για την ανάκαμψη πληθυσμών.

Παραδείγματα ειδών που προστατεύονται περιλαμβάνουν το σαλάχι «κυθάρα», τη σαλαμάνδρα των Αππαλαχίων και τον «νυχτερινό παπαγάλο» της Αυστραλίας.

Η πρωτοβουλία επιδιώκει να προστατεύσει τα οικοσυστήματα που εξαρτώνται από αυτά τα είδη, αφήνοντας σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη. Snapshot powered by AI

Το 2021, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Bezos Earth Fund και εννέα ακόμα περιβαλλοντικές οργανώσεις προχώρησαν στη δημιουργία της πρωτοβουλίας «Protecting Our Planet Challenge», με κεντρικό στόχο την προστασία τουλάχιστον του 30% των πλέον κρίσιμων χερσαίων, θαλάσσιων και γλυκών υδάτων του πλανήτη.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και ακτιβιστής συνέχισε τις επαφές για ένα ακόμη πιο φιλόδοξο εγχείρημα, εστιασμένο στην προστασία των πλέον απειλούμενων ειδών. Αποκορύφωμα αυτής της προσπάθειας αποτέλεσαν τα αποκαλυπτήρια, αυτή την εβδομάδα, μιας τεράστιας νέας πρωτοβουλίας από τον ίδιο και τον οργανισμό του, Re:wild (ο οποίος ήδη συμβάλλει στην προστασία εκατοντάδων ειδών σε 360 περιοχές παγκοσμίως): το «Phoenix Species Project» (Πρόγραμμα «Φοίνικας»).

Επένδυση 200 εκατομμυρίων δολαρίων για 100 είδη

Από τους ρινόκερους και τις τίγρεις μέχρι τον χρυσοστέφανο λεμούριο, η φύση είναι γεμάτη από ιστορίες εντυπωσιακών επιστροφών. Είδη που είχαν συρρικνωθεί σε ελάχιστα άτομα κατάφεραν να ανακάμψουν μόλις τους παρασχέθηκαν οι κατάλληλοι πόροι — παρασύροντας μαζί τους στην αποκατάσταση ολόκληρα οικοσυστήματα.

Το Phoenix Species Project πατάει πάνω σε αυτά τα ελπιδοφόρα παραδείγματα. Η προσπάθεια ξεκινά με μια πρωτοφανή δέσμευση 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την άμεση υποστήριξη 100 ειδών που αντιμετωπίζουν άμεσο κίνδυνο εξαφάνισης. Πρόκειται για θηλαστικά, αμφίβια, ερπετά, πτηνά, ψάρια, φυτά και ασπόνδυλα από 30 χώρες.

Η νέα αυτή χρηματοδότηση, 100 εκατ. δολάρια από το Bezos Earth Fund και άλλα 100 εκατ. από το Re:wild, ξεφεύγει από τη λογική των μικρών, βραχυπρόθεσμων επιχορηγήσεων, προσφέροντας τη βιώσιμη επένδυση που χρειάζονται τα απειλούμενα είδη για να ορθοποδήσουν.

«Όταν προστατεύουμε ένα είδος, προστατεύουμε ταυτόχρονα τα δάση, τους υγροτόπους, τις πεδιάδες και τους ωκεανούς από τους οποίους εξαρτάται», δήλωσε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ιδρυτής του Re:wild. «Το Phoenix Species Project έχει τη δυναμική να αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα εκεί ακριβώς όπου υπάρχει η μεγαλύτερη ανάγκη».

Από τη σαλαμάνδρα των Αππαλαχίων στον «νυχτερινό παπαγάλο»

Στον επίσημο ιστότοπο του προγράμματος δημοσιεύεται η πλήρης λίστα των 100 ειδών. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν:

Το σαλάχι «κυθάρα» (bowmouth guitarfish): Ένα αρχαίο είδος που ζει σε ρηχά νερά από τη Νότια Αφρική έως την Ιαπωνία και την Αυστραλία, του οποίου τα πτερύγια είναι από τα πλέον περιζήτητα στο παράνομο εμπόριο.

Το «fuzzy belly button»: Ένα μικροσκοπικό, αρωματικό παχύφυτο της έρημου στη δυτική Νότια Αφρική, που λεηλατείται παράνομα για το εμπόριο καλλωπιστικών φυτών.

Η πράσινη σαλαμάνδρα του Hickory Nut Gorge: Ζει αποκλειστικά σε ένα μικρό φαράγγι της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ, στην καρδιά των Αππαλαχίων Ορέων — έναν από τους πλουσιότερους βιότοπους σαλαμάνδρας στον κόσμο.

Το ψάρι «Charco Azul pupfish»: Ένα μικρό ψάρι του γλυκού νερού του Μεξικού, εξαφανισμένο πλέον από τη φύση, καθώς η πηγή όπου ζούσε στέρεψε λόγω ξηρασίας και πολυετούς υπεράντλησης υδάτων για γεωργικούς σκοπούς.

Ο «νυχτερινός παπαγάλος» της Αυστραλίας: Ένα είδος που θεωρούνταν χαμένο και επανεντοπίστηκε στις απομονωμένες ερήμους της χώρας, παραμένοντας εξαιρετικά ακριβοθώρητο λόγω των νυχτόβιων συνηθειών του.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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