Σέρρες: Νεκρός εντοπίσθηκε στο σπίτι του ένας 66χρονος άνδρας

Snapshot Ο άνδρας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, είχε επιστρέψει στο χωριό για καλοκαιρινές διακοπές.

Δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης ή εμφανή εξωτερικά τραύματα στη σορό που να υποδηλώνουν εγκληματική ενέργεια.

Πριν τον θάνατό του, ο 66χρονος κατήγγειλε επίθεση από τον αδελφό και τον ανιψιό του και είχε υποβάλει μήνυση.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να διαλευκανθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου. Snapshot powered by AI

Νεκρός εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής ένας 66χρονος άνδρας μέσα στο σπίτι του, στην κοινότητα Ιβήρων του Δήμου Βισαλτίας στις Σέρρες.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Ο 66χρονος, ο οποίος ήταν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, είχε επιστρέψει στο χωριό για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του lionnews.gr, δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης στην είσοδο ή στο εσωτερικό της κατοικίας, ενώ από την πρώτη εξέταση της σορού δεν προέκυψαν εμφανή εξωτερικά τραύματα που να παραπέμπουν σε πυροβολισμό ή άλλη εγκληματική ενέργεια.

Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, καθώς λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του είχε προηγηθεί σοβαρό περιστατικό με συγγενικά του πρόσωπα.

Ειδικότερα, ο 66χρονος είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Βισαλτίας, όπου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του αδελφού του, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, καθώς και του ανιψιού του. Όπως κατήγγειλε, είχε δεχθεί επίθεση και ξυλοδαρμό από τους δύο άνδρες, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρμόδιες Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.