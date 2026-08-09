Η απίστευτη ιστορία του τυφλού αλόγου που κερδίζει χρυσά μετάλλια - «Έγινα τα μάτια του»

Snapshot Ο Μάιλο, ένα τυφλό άλογο ράτσας Appaloosa, συνεχίζει να αγωνίζεται και να κερδίζει σε αγώνες ιππικής δεξιοτεχνίας παρά την πλήρη απώλεια όρασης του.

Η Μέγκαν Σερ, η αναβάτριά του, ανέπτυξε μια μέθοδο επικοινωνίας βασισμένη στην αφή και την ακοή, που λειτουργεί σαν τεχνική «Μπράιγ» για το άλογο.

Ο Μάιλο χρησιμοποιεί την αίσθηση της αφής μέσω της πίεσης που δέχεται και δίνει, καθώς και την οξυμένη ακοή του, για να προσανατολίζεται στον χώρο.

Παρά την τύφλωση του, ο Μάιλο έχει κερδίσει συνεχώς βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Royal Windsor Horse Show για οκτώ συναπτά έτη.

Το δίδυμο προετοιμάζεται για σημαντικές συμμετοχές σε μεγάλες διοργανώσεις ιππικής δεξιοτεχνίας μέσα στον Αύγουστο και μετά. Snapshot powered by AI

Παρά το γεγονός ότι έχασε εντελώς την όρασή του, ένα ξεχωριστό άλογο συνεχίζει την πορεία του προς την κορυφή της ιππικής δεξιοτεχνίας (dressage), αναπτύσσοντας μια εντυπωσιακή, δικής του έμπνευσης μέθοδο «Μπράιγ» για άλογα.

Ο Μάιλο, ένας 15χρονος ευνουχισμένος ίππος ράτσας Appaloosa με το χαρακτηριστικό πιτσιλωτό τρίχωμα, έχει αφήσει άναυδους τους θεατές από την ημέρα που επέστρεψε στους αγωνιστικούς στίβους, αψηφώντας την ολική τύφλωση που υπέστη και στα δύο μάτια λόγω μιας σοβαρής πάθησης.

Με ύψος που αγγίζει τα 1,62 μέτρα, ο Μάιλο βασίζεται πλέον σε έναν μοναδικό συνδυασμό από τα παραγγέλματα της αναβάτριάς του, την ακοή και την αφή του, προκειμένου να προσανατολίζεται τόσο στην πίστα όσο και στον στάβλο.

«Ο Μάιλο είναι ένα εκπληκτικό άλογο. Δεν άφησε την τύφλωση να τον εμποδίσει από το να εξελιχθεί σε έναν αθλητή παγκόσμιας κλάσης», δηλώνει η 28χρονη Μέγκαν Σερ, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του Μάιλο από όταν ο ίδιος ήταν μόλις τριών ετών κι εκείνη ακόμη στην σχολική ηλικία.

Έχοντας περάσει χρόνια συμμετέχοντας μαζί σε αγώνες από τη βάση τους στο Γουόρστερσιρ της Αγγλίας, η τραγωδία τους χτύπησε την πόρτα. Σήμερα, ωστόσο, έχουν βάλει στο στόχαστρο την επιστροφή τους στην ελίτ της ιππικής δεξιοτεχνίας, αγωνιζόμενοι απέναντι στα κορυφαία άλογα με πλήρη όραση.

Πώς λειτουργεί το «Μπράιγ» των αλόγων

Η Μέγκαν, που διευθύνει τη σχολή ιππασίας Debdale Riding School, εξηγεί πώς λειτουργεί η επικοινωνία ανάμεσα σε αυτό το δυναμικό δίδυμο και πώς οι υπόλοιπες αισθήσεις του αλόγου οξύνθηκαν:

«Ερμηνεύει την πίεση που εξασκώ πάνω του, αλλά χρησιμοποιεί και τη δική του πίεση, τις οπλές του στο έδαφος, για την αίσθηση του χώρου. Χρησιμοποιεί την αφή... σαν μια τεχνική Μπράιγ. Παράλληλα, βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση και αντιδρά ταχύτερα, καθώς η ακοή του έχει οξυνθεί σημαντικά μετά την απώλεια της όρασής του».

«Έγινα τα μάτια του. Έχουμε μια πραγματικά δυνατή σχέση, σαν αδέλφια, και βρήκαμε τον τρόπο να το κάνουμε να λειτουργήσει», προσθέτει η ίδια. «Του μιλάμε σαν να είναι άνθρωπος. Χρησιμοποιώ πολύ τα πόδια και τα χέρια μου για να τον κρατάω στην πορεία του, κι εκείνος με εμπιστεύεται απόλυτα. Πρέπει να είμαι σε πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση από ό,τι πάνω σε ένα άλογο που βλέπει, γιατί χρειάζεται συνεχείς οδηγίες. Είναι πνευματικά εξαντλητικό».

Από την τραγωδία στους τίτλους

Ο Μάιλο έχασε οριστικά το φως του στην ηλικία των 13 ετών, παρά τις πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες υποβλήθηκε. Όσον αφορά το ντρεσάζ, το άθλημα που συχνά περιγράφεται ως «μπαλέτο πάνω σε άλογο» λόγω των ακριβών και ελεγχόμενων κινήσεων, ο πιτσιλωτός ίππος αποδείχθηκε έμφυτο ταλέντο.

«Συμμετέχουμε σε αγώνες μαζί του από όταν ήταν τεσσάρων ετών και βρισκόταν πάντα στις πρώτες θέσεις. Κέρδισε το Royal Windsor Horse Show για όγδοη συνεχή χρονιά, συμπεριλαμβανομένης της περσινής, ενώ ήταν πλέον τυφλός», αναφέρει η Μέγκαν.

«Κάναμε έως και 12 επιδείξεις το χρόνο πριν τυφλωθεί τελείως. Μετά την απώλεια της όρασής του, δεν τον ίππευσα για πάνω από έναν χρόνο, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι ήταν έτοιμος».

Υπάρχουν άλλα τυφλά άλογα που να αγωνίζονται σε αυτό το επίπεδο παγκοσμίως; Αν και είναι δύσκολο να ειπωθεί με βεβαιότητα, η Μέγκαν σημειώνει πως όλοι μένουν άναυδοι: «Ο κόσμος σοκάρεται όταν βλέπει ότι αυτό είναι εφικτό. Είμαι εξαιρετικά υπερήφανη για εκείνον».

Ο Μάιλο ετοιμάζεται τώρα για τις επόμενες προκλήσεις του εντός του Αυγούστου, με συμμετοχές σε εξειδικευμένες επιδείξεις, προτού βάλει πλώρη για τους προκριματικούς των μεγάλων διοργανώσεων Horse of the Year Show και London International.

* Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

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