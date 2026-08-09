Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου: Πάνω από 129.000 ταξιδιώτες έφυγαν από τα λιμάνια της Αττικής

Snapshot Πάνω από 129.000 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής (Πειραιάς, Ραφήνα, Λαύριο) στο τριήμερο της μεγάλης εξόδου του Αυγούστου.

Σήμερα 9 Αυγούστου, από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια με περίπου 34.441 επιβάτες, ενώ αυξημένη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Στα ΚΤΕΛ Κηφισού καταγράφονται πληρότητες έως 100%, με αυξημένη ζήτηση κυρίως για την Πελοπόννησο, τη Βόρεια Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου.

Η Τροχαία έχει ενισχύσει τους ελέγχους στο εθνικό οδικό δίκτυο για την ασφαλή μετακίνηση κατά την περίοδο της μεγάλης εξόδου.

Οι Αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια και να προγραμματίζουν την αναχώρησή τους για την αποφυγή καθυστερήσεων και τη διασφάλιση της ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο κύμα φυγής των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και να κατευθύνονται προς νησιά και δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ιδιαίτερα αυξημένη, με τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο να βρίσκονται στο επίκεντρο της μεγάλης εξόδου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, μέχρι το τέλος του τριημέρου εκτιμάται ότι θα έχουν αναχωρήσει συνολικά 129.201 επιβάτες.

Σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια, με περίπου 34.441 επιβάτες να αναμένεται να ταξιδέψουν προς τους νησιωτικούς προορισμούς.

Από τη Ραφήνα προβλέπονται 15 αναχωρήσεις, με την επιβατική κίνηση να υπολογίζεται σε 7.320 άτομα, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 11 δρομολόγια, τα οποία αναμένεται να εξυπηρετήσουν περίπου 3.167 επιβάτες.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 58 δρομολόγια, εκ των οποίων 34 με επιβατηγά-υδροπτέρυγα και 24 με επιβατηγά-οχηματαγωγά. Η εκτιμώμενη επιβατική κίνηση ανέρχεται σε περίπου 9.270 ταξιδιώτες.

Μεγάλη η κίνηση και από το Σάββατο

Ανάλογη ήταν η εικόνα και το Σάββατο 8 Αυγούστου. Από τον Πειραιά αναχώρησαν 25 πλοία, μεταφέροντας 32.876 επιβάτες προς προορισμούς στο Αιγαίο και τις Κυκλάδες.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού πραγματοποιήθηκαν 52 δρομολόγια με συμβατικά και ταχύπλοα πλοία, τα οποία μετέφεραν 11.468 επιβάτες.

Αυξημένη ήταν η κίνηση και από τα άλλα δύο λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 18 αναχωρήσεις με 12.932 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν επτά πλοία, μεταφέροντας 3.408 επιβάτες.

Οι αρμόδιες Αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδανικά τουλάχιστον μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση, ώστε να περιοριστούν πιθανές καθυστερήσεις λόγω της αυξημένης κίνησης.

Στο «κόκκινο» και τα ΚΤΕΛ Κηφισού

Μεγάλη είναι η κίνηση και στον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού, όπου αρκετά λεωφορεία αναχωρούν με πληρότητες που φτάνουν ακόμη και το 100%.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση για την Πελοπόννησο, με επιπλέον δρομολόγια να έχουν προστεθεί σε ορισμένες γραμμές. Στην Ηλεία, τα έκτακτα δρομολόγια καταγράφουν ήδη πλήρη πληρότητα, ενώ έντονη είναι η ζήτηση και για την Κορινθία, όπου τα συχνά δρομολόγια συμβάλλουν στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών.

Υψηλές πληρότητες παρουσιάζουν επίσης τα λεωφορεία με προορισμό την Πάτρα, τη Λακωνία, την Αρκαδία και τη Μεσσηνία, ενώ αυξημένη παραμένει η κίνηση και προς την Πρέβεζα.

Αντίθετα, ελαφρώς χαμηλότερη εμφανίζεται η ζήτηση για τη Δυτική Ελλάδα και την Κέρκυρα. Ειδικά για την Κέρκυρα, η επιβατική κίνηση είναι μειωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ περιορισμένος είναι και ο αριθμός των έκτακτων δρομολογίων προς την Ηγουμενίτσα.

Αυξημένη η κίνηση και στη Βόρεια Ελλάδα

Μικτή είναι η εικόνα στα δρομολόγια προς τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς σε αρκετές γραμμές τα λεωφορεία έχουν ήδη φτάσει σε πληρότητα 100%, ενώ σε άλλες δεν έχουν ακόμη διατεθεί όλα τα εισιτήρια για τις προγραμματισμένες αναχωρήσεις.

Η συνολική εικόνα, πάντως, παραμένει αυτή της έντονης ταξιδιωτικής κίνησης, με μεγάλο αριθμό πολιτών να επιλέγει τα ΚΤΕΛ για τις καλοκαιρινές του μετακινήσεις.

Στα ΚΤΕΛ «Μακεδονία» καταγράφηκε επίσης αυξημένη προσέλευση και ουρές στα εκδοτήρια. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες επέλεξαν παραθαλάσσιους προορισμούς, ενώ σημαντική ήταν η κίνηση προς την Αλεξανδρούπολη και την Καβάλα. Παράλληλα, αρκετοί ήταν εκείνοι που επέλεξαν να ταξιδέψουν προς δημοφιλή νησιά του Ιονίου, όπως η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά.

Σε αρκετές περιπτώσεις τα λεωφορεία αναχωρούν πλήρη, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση και στο ΚΤΕΛ Χαλκιδικής.

Την ίδια στιγμή, σημαντική είναι η ροή των οχημάτων και στο οδικό δίκτυο, με αυξημένη κίνηση να καταγράφεται μεταξύ άλλων στα διόδια των Μαλγάρων.

Η Τροχαία έχει ενισχύσει τους ελέγχους σε ολόκληρο το εθνικό οδικό δίκτυο, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των οδηγών και την πρόληψη ατυχημάτων κατά την περίοδο της μεγάλης εξόδου.

Με την ταξιδιωτική κίνηση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι Αρχές συνιστούν στους πολίτες να προγραμματίζουν εγκαίρως την αναχώρησή τους και να ακολουθούν τις οδηγίες ασφαλείας τόσο στους δρόμους όσο και στα λιμάνια.

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