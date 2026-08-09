Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου: «Στο κόκκινο» λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδοί

Snapshot Η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου κορυφώνεται με μεγάλη κίνηση σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στα λιμάνια της Αττικής, από 7 έως 9 Αυγούστου, αναμένεται να αναχωρήσουν 147 πλοία με πάνω από 129.000 επιβάτες.

Η πληρότητα στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ Κηφισού φτάνει στο 100%, με αυξημένη κίνηση προς πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Στις εθνικές οδούς καταγράφεται αυξημένη ροή οχημάτων, με καθυστερήσεις στη Θεσσαλονίκη και αυστηρούς ελέγχους από την Τροχαία.

Στην Κρήτη, η τουριστική κίνηση είναι έντονη, με πλοία να φτάνουν γεμάτα και πολλούς ταξιδιώτες να επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Snapshot powered by AI

Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με τους τελευταίους εκδρομείς να εγκαταλείπουν μαζικά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ενόψει του Δεκαπενταύγουστου. Η κίνηση καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη σε όλα τα βασικά δίκτυα μεταφορών, με το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων να γεμίζει ασφυκτικά τα λιμάνια, τους σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων και τις εθνικές οδούς.

«Καρφίτσα δεν πέφτει» στα λιμάνια της Αττικής

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής είναι ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Συνολικά, για το τριήμερο από την Παρασκευή 7 έως και την Κυριακή 9 Αυγούστου, εκτιμάται ότι από τα τρία κύρια λιμάνια του νομού θα αναχωρήσουν 147 πλοία και περισσότεροι από 129.000 επιβάτες. Ειδικότερα, μόνο για χθες (Σάββατο 8 Αυγούστου) υπολογίζεται πως περισσότεροι από 56.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν από τον Πειραιά, τη Ραφήνα, το Λαύριο και τον Αργοσαρωνικό.

Στον Πειραιά, οι αναχωρήσεις των πλοίων προς την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα πραγματοποιούνται διαδοχικά. Παρά τον τεράστιο όγκο επιβατών και οχημάτων, η επιβίβαση διεξάγεται ομαλά με τη συνδρομή του Λιμενικού, ενώ οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να φτάνουν στον χώρο τουλάχιστον μία ώρα νωρίτερα.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο λιμάνι της Ραφήνας, με την Τήνο και την Άνδρο να βρίσκονται ψηλά στις προτιμήσεις. Ακόμη και για κοντινούς προορισμούς, όπως η Νότια Εύβοια, οι βαλίτσες επιστρατεύονται σε μέγεθος... υπερατλαντικού ταξιδιού.

Στο 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Η έξοδος δεν περιορίζεται στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Στον σταθμό των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, τα λεωφορεία αναχωρούν το ένα μετά το άλλο, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 100%. Οι αποσκευές στοιβάζονται στους χώρους των οχημάτων καθώς οι εκδρομείς ταξιδεύουν προς κάθε γωνιά της χώρας -από την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Ήπειρο μέχρι τη Μακεδονία- αλλά και προς νησιωτικούς προορισμούς με ακτοπλοϊκή σύνδεση, όπως η Κεφαλονιά.

Κορυφώνονται οι αφίξεις στην Κρήτη

Στην άλλη άκρη της χώρας, η τουριστική κίνηση χτυπά «κόκκινο» στις αφίξεις. Στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά, τα πλοία καταφθάνουν γεμάτα, όπως το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Κίσσαμος» που αποβίβασε περίπου 1.500 επιβάτες. Οι ταξιδιώτες διασκορπίζονται στις παραλίες και τα χωριά του νησιού, με πολλούς να επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους.

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