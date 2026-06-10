Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε «πέφτει» η επόμενη

Τα επόμενα τριήμερα και οι ευκαιρίες για αποδράσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αργίες 2026: Ποιες απομένουν και πότε «πέφτει» η επόμενη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου πέφτει Σάββατο και δεν δημιουργεί τριήμερο από μόνη της.
  • Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα Τετάρτη και μπορεί να συνδυαστεί με άδεια για μεγαλύτερο διάλειμμα.
  • Τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου πέφτουν Παρασκευή, δημιουργώντας τριήμερο και η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία.
  • Τα τριήμερα αποτελούν ευκαιρίες για αποδράσεις και ξεκούραση μέσα στο 2026.
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Το ενδιαφέρον των εργαζομένων έχει στραφεί στην επόμενη αργία που θα τους δώσει την ευκαιρία για ξεκούραση.

Μετά του Αγίου Πνεύματος, που ήταν στις αρχές Ιουνίου, λοιπόν, η επόμενη αργία είναι η Κοίμηση της Θεοτόκου, στις 15 Αυγούστου, η οποία «πέφτει» Σάββατο, γεγονός που δεν δημιουργεί αυτόματα τριήμερο, ωστόσο αποτελεί καλή ευκαιρία για μεγαλύτερες διακοπές με τη χρήση ολιγοήμερης άδειας.

Στη συνέχεια, η 28η Οκτωβρίου, επέτειος του «Όχι», είναι ημέρα Τετάρτη, δίνοντας τη δυνατότητα για ένα μικρό διάλειμμα, εφόσον συνδυαστεί με επιπλέον ημέρες άδειας.

Η χρονιά ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα, στις 25 Δεκεμβρίου, που φέτος «πέφτουν» Παρασκευή, δημιουργώντας ένα ακόμη τριήμερο, ιδανικό για χειμερινές αποδράσεις. Η επόμενη ημέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία, ενισχύοντας το εορταστικό κλίμα.

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