Αργίες 2026: Και τώρα… Δεκαπενταύγουστος – Ποια μέρα «πέφτει»

Αναλυτικά, ο πίνακας με όλες τις αργίες για το 2026.

Newsbomb

Αργίες 2026: Και τώρα… Δεκαπενταύγουστος – Ποια μέρα «πέφτει»
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διαφοροποιήσεις ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα παρουσιάζουν και το 2026 οι επίσημες αργίες, με ορισμένες ημερομηνίες να ισχύουν για όλους και άλλες να αφορούν αποκλειστικά συγκεκριμένους κλάδους.

Ο πίνακας που ακολουθεί, παρουσιάζει αναλυτικά τις αργίες του 2026, τις ημερομηνίες τους και το εάν ισχύουν για τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα, προκειμένου εργαζόμενοι και εργοδότες να έχουν σαφή εικόνα για τον προγραμματισμό τους μέσα στη χρονιά.

(βάσει νόμων 4808/2021, 4554/2018, 4468/2017)

ΑργίαΗμερομηνίαΗμέραΔημόσιος ΤομέαςΙδιωτικός ΤομέαςΣημειώσεις
Πρωτοχρονιά
«Έναρξη νέου έτους»		1 ΙανουαρίουΠέμπτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Θεοφάνια
«Βάπτιση του Χριστού»		6 ΙανουαρίουΤρίτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Καθαρά Δευτέρα *
«Έναρξη Σαρακοστής»		23 ΦεβρουαρίουΔευτέραΝαιΌχι *Αργία μόνο για Δημόσιο
25η Μαρτίου
«Εθνική Επέτειος & Ευαγγελισμός»		25 ΜαρτίουΤετάρτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
Μεγάλη Παρασκευή
«Η Σταύρωση του Χριστού»		10 ΑπριλίουΠαρασκευήΝαιΌχιΔεν είναι υποχρεωτική – ισχύει κατά κλάδο
Κυριακή Πάσχα
«Ανάσταση του Χριστού»		12 ΑπριλίουΚυριακήΝαιΝαιΚυριακή – γενική αργία
Δευτέρα Πάσχα
«Δεύτερη ημέρα του Πάσχα»		13 ΑπριλίουΔευτέραΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
Πρωτομαγιά
«Εργατική Πρωτομαγιά»		1 ΜαΐουΠαρασκευήΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4468/2017)
Αγίου Πνεύματος **
«Κάθοδος του Αγίου Πνεύματος»		1 ΙουνίουΔευτέραΝαιΌχι **Αργία Δημοσίου & συγκεκριμένων κλάδων
Δεκαπενταύγουστος
«Κοίμηση της Θεοτόκου»		15 ΑυγούστουΣάββατοΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
28η Οκτωβρίου
«Εθνική Επέτειος του Όχι»		28 ΟκτωβρίουΤετάρτηΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4808/2021)
Χριστούγεννα
«Γέννηση του Χριστού»		25 ΔεκεμβρίουΠαρασκευήΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία
26η Δεκεμβρίου
«Σύναξη της Θεοτόκου»		26 ΔεκεμβρίουΣάββατοΝαιΝαιΥποχρεωτική αργία (Ν. 4554/2018)

* Η Καθαρά Δευτέρα δεν περιλαμβάνεται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν στην περίπτωση που η Καθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 παρ.3 ΝΔ 3755/1955).

**Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος αποτελεί επίσημη αργία για τον Δημόσιο Τομέα.
Στον Ιδιωτικό Τομέα δεν συγκαταλέγεται στις υποχρεωτικές αργίες και ισχύει μόνο για συγκεκριμένους κλάδους (όπως τράπεζες, ΟΤΑ, σχολεία κ.ά.) ή εφόσον προβλέπεται από συλλογική σύμβαση, κανονισμό εργασίας ή καθιερωμένη πρακτική.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:54ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: «Aπέτυχαν» οι επιθέσεις του Ιράν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν – Οι ΗΠΑ σε «νόμιμη άμυνα» βομβάρδισαν το νησί Κεσμ

03:28ΕΡΓΑΣΙΑ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Επεκτείνεται σε νέους κλάδους – Αφορά συνολικά 476.000 εργαζόμενους

03:02ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Και τώρα… Δεκαπενταύγουστος – Ποια μέρα «πέφτει»

02:36ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2025: Έκδοση τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων (ΠΕ)

02:10ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συνεχίζεται το θρίλερ της ομηρίας τριών παιδιών στο Ντόρτμουντ

01:44ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Εκρήξεις στο ιρανικό νησί Κεσμ – Οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλοιο, συναγερμός στο Κουβέιτ

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έξι νεκροί και σχεδόν 50 τραυματίες την Τρίτη σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

00:36ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Επεισόδια σε διαδήλωση για τη δολοφονία 18χρονου φοιτητή

00:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρευρεθεί στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το οποίο είχε διακοπεί από πυροβολισμούς τον Απρίλιο

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πυροσβέστης σαν ήρωας έδρασε εκτός υπηρεσίας και απομάκρυνε πολίτες από φωτιά

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή ηλικιωμένη παρασύρθηκε από φορτηγό στις Αφίδνες

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λυκαβηττός: «Ένιωσα το χέρι του να με πιάνει» – Αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σε 22χρονη

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Τούρκος πρέσβης: Ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας Ελλάδας-Τουρκίας - Θετικό το κλίμα στις σχέσεις

23:27ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Οδηγός αγροτικού έκανε επικίνδυνη προσπέραση πάνω στη στροφή

23:18ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεά οργάνων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «χάρισε» ελπίδα ζωής

23:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γερμανία: Πρόταση-τομή για αύξηση 20% στο επίδομα παιδιού, στα 316 ευρώ, και φορολογική ανατροπή

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: «Η ανασκαφή του αιώνα» - Βρέθηκε νόμισμα με την εικόνα του Μέγα Κωνσταντίνου

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παιδί έσπασε καταλάθος τα γυαλιά του και δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει λόγω του πολέμου - «Πώς θα βλέπω;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Είχε πρόβλημα στην πισίνα του - Βρήκε μια τεράστια οχιά εγκατεστημένη στο skimmer

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Τρεις άγνωστοι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης Σίλιας – Κανένας συγγενής δεν έχει λεφτά για να τη θάψει

20:20ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου – Το μήνυμα του Σπύρου Μπιμπίλα

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πόσο κοστίζουν ομπρέλες και ξαπλώστρες -Αναλυτικά οι τιμές - Οργανωμένη ή ελεύθερη παραλία;

11:55ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Άρειος Πάγος δικαίωσε τον Ολυμπιονίκη Νίκο Κακλαμανάκη στη διαμάχη με την Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Ο δράστης κατακρεούργησε την Σίλια με περισσότερες από 40 μαχαιριές

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμάτα: «Την ζήλευε πολύ», λένε φίλοι της 39χρονης – Δημιούργησε προφίλ στα social media και την παρακολουθούσε

19:10ΕΛΛΑΔΑ

Μάριος Οικονόμου: Συγκίνηση και οδύνη στην κηδεία του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σοβαρό επεισόδιο στη Νόρμαν με δρεπάνι - Επεισοδιακή προσαγωγή ανήλικου

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Νερό... πολυτελείας στη Σαντορίνη: 6,30 ευρώ στο αεροδρόμιο, 1,86 ευρώ στο σούπερ μάρκετ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 2/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

17:10LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Πότε θα δούμε το τελευταίο επεισόδιο της σειράς;

01:22ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Εκρήξεις στο ιρανικό νησί Κεσμ – Οι ΗΠΑ έπληξαν δεξαμενόπλοιο, συναγερμός στο Κουβέιτ

03:02ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Και τώρα… Δεκαπενταύγουστος – Ποια μέρα «πέφτει»

20:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική Αναθεώρηση: Από τα πανεπιστήμια στους 200 βουλευτές – Οι 30 αλλαγές που προτείνει η ΝΔ

20:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse μετά τα αποκαλύπτηρια κομμάτων Τσίπρα και Καρυστιανού -Ανατροπή στο πολιτικό τοπίο

22:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Λυκαβηττός: «Ένιωσα το χέρι του να με πιάνει» – Αναζητείται ο άνδρας που επιτέθηκε σε 22χρονη

15:07ΚΟΣΜΟΣ

Απόκοσμη ανακάλυψη στη Σαχάρα: Βρήκαν 260 κυκλικούς τάφους με ένα κοινό, ανατριχιαστικό στοιχείο

22:51ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Παιδί έσπασε καταλάθος τα γυαλιά του και δεν μπορεί να τα αντικαταστήσει λόγω του πολέμου - «Πώς θα βλέπω;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ