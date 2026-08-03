Φωτιά στην Αχαΐα: Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων

Η ενεργοποίηση του Copernicus θα επιτρέψει την άμεση παραγωγή δορυφορικών χαρτών και δεδομένων για τις περιοχές της Αχαΐας που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Γιάννης Φιλιππάκος

Φωτιά στην Αχαΐα: Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τη χαρτογράφηση των περιοχών της Αχαΐας που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου 2026.
  • Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ενεργοποίησε το Copernicus κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
  • Η υπηρεσία θα παράγει δορυφορικούς χάρτες και δεδομένα για τη στήριξη των φορέων που διαχειρίζονται την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και τις συνέπειες της.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχθηκε το αίτημα και θα διαθέσει άμεσα τα χαρτογραφικά δεδομένα από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.
  • Τα δεδομένα και οι χάρτες θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους αρμόδιους φορείς μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
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Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για την χαρτογράφηση των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας που επλήγησαν από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR 910) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

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