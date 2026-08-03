Τραμπ: Τη Δευτέρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν – «Προτιμώ μια συμφωνία»

Snapshot Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν το απόγευμα της 3ης Αυγούστου, πιθανότατα μέσω μεσολαβητών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτιμά μια συμφωνία για να αποφευχθούν νέες απώλειες ζωών.

Παρά τη διπλωματική προτίμηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να αναλάβουν στρατιωτική δράση αν χρειαστεί.

Το Ιράν και άλλες τρεις πλευρές ζήτησαν την έναρξη των συνομιλιών, σύμφωνα με τον Τραμπ. Snapshot powered by AI

Την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν πιθανότατα μέσω ενδιάμεσων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι επαφές θα αρχίσουν το απόγευμα της Δευτέρας και ότι η Ουάσινγκτον θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν.

🚨 NOW: President Trump has ARRIVED back in Washington, DC after a weekend of golf at Trump National Bedminster in NJ



Should be a busy week for POTUS, as Iran negotiations are scheduled to kick back off TOMORROW



Godspeed, 47 🇺🇸 pic.twitter.com/J6FPxbsEYv — Nick Sortor (@nicksortor) August 2, 2026

«Θα ήθελα να υπάρξει συμφωνία. Θα σωθούν πολλές ζωές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να δράσουν στρατιωτικά, αλλά ο ίδιος προτιμά τη διπλωματική οδό.

«Δεν επιδιώκω να σκοτώνονται άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και δεν το θέλουμε», σημείωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν, μαζί με ακόμη τρεις πλευρές τις οποίες δεν κατονόμασε, ζήτησε την έναρξη των συνομιλιών.