Τραμπ: Τη Δευτέρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν – «Προτιμώ μια συμφωνία»
Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν το απόγευμα της 3ης Αυγούστου, πιθανότατα μέσω μεσολαβητών, τονίζοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να αποτρέψει νέες απώλειες ζωών.
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- Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν το απόγευμα της 3ης Αυγούστου, πιθανότατα μέσω μεσολαβητών.
- Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτιμά μια συμφωνία για να αποφευχθούν νέες απώλειες ζωών.
- Παρά τη διπλωματική προτίμηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να αναλάβουν στρατιωτική δράση αν χρειαστεί.
- Το Ιράν και άλλες τρεις πλευρές ζήτησαν την έναρξη των συνομιλιών, σύμφωνα με τον Τραμπ.
Την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν πιθανότατα μέσω ενδιάμεσων.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι επαφές θα αρχίσουν το απόγευμα της Δευτέρας και ότι η Ουάσινγκτον θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν.
«Θα ήθελα να υπάρξει συμφωνία. Θα σωθούν πολλές ζωές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να δράσουν στρατιωτικά, αλλά ο ίδιος προτιμά τη διπλωματική οδό.
«Δεν επιδιώκω να σκοτώνονται άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και δεν το θέλουμε», σημείωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν, μαζί με ακόμη τρεις πλευρές τις οποίες δεν κατονόμασε, ζήτησε την έναρξη των συνομιλιών.