Τραμπ: Τη Δευτέρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν – «Προτιμώ μια συμφωνία»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν το απόγευμα της 3ης Αυγούστου, πιθανότατα μέσω μεσολαβητών, τονίζοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να αποτρέψει νέες απώλειες ζωών.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: Τη Δευτέρα αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν – «Προτιμώ μια συμφωνία»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναμένεται να ξεκινήσουν το απόγευμα της 3ης Αυγούστου, πιθανότατα μέσω μεσολαβητών.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι προτιμά μια συμφωνία για να αποφευχθούν νέες απώλειες ζωών.
  • Παρά τη διπλωματική προτίμηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να αναλάβουν στρατιωτική δράση αν χρειαστεί.
  • Το Ιράν και άλλες τρεις πλευρές ζήτησαν την έναρξη των συνομιλιών, σύμφωνα με τον Τραμπ.
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Την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ιράν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνομιλίες θα διεξαχθούν πιθανότατα μέσω ενδιάμεσων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο Air Force One, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι οι επαφές θα αρχίσουν το απόγευμα της Δευτέρας και ότι η Ουάσινγκτον θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν.

«Θα ήθελα να υπάρξει συμφωνία. Θα σωθούν πολλές ζωές», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να δράσουν στρατιωτικά, αλλά ο ίδιος προτιμά τη διπλωματική οδό.

«Δεν επιδιώκω να σκοτώνονται άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν και δεν το θέλουμε», σημείωσε ο Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Ιράν, μαζί με ακόμη τρεις πλευρές τις οποίες δεν κατονόμασε, ζήτησε την έναρξη των συνομιλιών.

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