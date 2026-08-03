UKMTO: Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ
Το περιστατικό καταγράφηκε 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν, σύμφωνα με το βρετανικό κέντρο UKMTO.
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- Το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO)τέγραψε έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ.
- Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν.
- Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου άκουσε την έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το σκάφος.
Περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ ανέφερε το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι άκουσε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το σκάφος.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν.
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