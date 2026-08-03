UKMTO: Έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO)τέγραψε έκρηξη κοντά σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ.

Η έκρηξη σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν.

Ο πλοίαρχος του δεξαμενόπλοιου άκουσε την έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το σκάφος. Snapshot powered by AI

Περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ ανέφερε το βρετανικό Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων (UKMTO).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου ανέφερε ότι άκουσε έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το σκάφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Χασάμπ, στο Ομάν.