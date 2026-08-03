Μαρόκο: Παραπληροφόρηση και κυκλώματα διακίνησης πίσω από τη μαζική έφοδο στη Θέουτα

Snapshot Το μαροκινό υπουργείο Εσωτερικών αποδίδει τις μαζικές διελεύσεις στη Θέουτα και τη Μελίλια σε παραπληροφόρηση μέσω social media, κυκλώματα διακίνησης και παρερμηνεία απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης.

Περίπου 40.000 άνθρωποι προσπάθησαν να περάσουν στη Θέουτα, ενώ 1.135 εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μελίλια.

Έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό κατά τη διάρκεια των προσπαθειών διέλευσης.

Το υπουργείο διενεργεί ελέγχους για να επιβεβαιώσει αναφορές για θανάτους από την ισπανική πλευρά των συνόρων. Snapshot powered by AI

Στην παραπληροφόρηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων και στην εσφαλμένη ερμηνεία απόφασης της ισπανικής κυβέρνησης αποδίδει το υπουργείο Εσωτερικών του Μαρόκου τις πρόσφατες μαζικές διελεύσεις προς τους ισπανικούς θύλακες της Θέουτα και της Μελίγια.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου, περίπου 40.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη μαζική προσπάθεια διέλευσης προς τη Θέουτα, ενώ 1.135 εμποδίστηκαν να εισέλθουν στη Μελίγια.

Το μαροκινό υπουργείο αναφέρει ακόμη ότι έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, κυρίως από πνιγμό κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διέλευσης.

Παράλληλα, σημειώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι για την επιβεβαίωση αναφορών σχετικά με θανάτους στην άλλη πλευρά των συνόρων.