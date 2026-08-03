Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

Snapshot Το Γενικό Επιτελείο Στρατού καλεί τους στρατεύσιμους με την 2026 Γ'/ΕΣΣΟ να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με συγκεκριμένες κατηγορίες και περιοχές.

Οι στρατεύσιμοι που έλαβαν αναβολή για λόγους υγείας και έχουν υποχρέωση κατάταξης από 1 Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2026 καλούνται να καταταγούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες τον Αύγουστο 2026.

Κατά την κατάταξή τους, οι στρατεύσιμοι πρέπει να προσκομίσουν συγκεκριμένα έγγραφα, όπως ταυτότητα, σημείωμα κατάταξης, βιβλιάριο νοσηλείας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ακτινογραφία θώρακα, αρνητικό rapid test COVID-19, τραπεζικό ΙΒΑΝ και έγγραφο για ομάδα αίματος.

Οι στρατεύσιμοι με χρόνια νοσήματα μπορούν να εξεταστούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία ή να προσκομίσουν ιατρική γνωμάτευση από κρατικά νοσοκομεία πριν από την κατάταξη, προκειμένου να εξεταστούν από τις υγειονομικές επιτροπές.

Πληροφορίες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, τις ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις παρέχονται από τις Στρατολογικές Υπηρεσίες ή μέσω της ιστοσελίδας www.stratologia.gr, όπου οι στρατεύσιμοι πρέπει να εκτυπώσουν το Σημείωμα Κατάταξης. Snapshot powered by AI

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) καλεί τους στρατεύσιμους με την Γ'/ΕΣΣΟ 2026 να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση από το ΓΕΣ, καλούνται:

α. Από τις 31 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2026:

(1) Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2029 (έτος γέννησης 2008) που είναι γεννημένοι από 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι 15 Μαΐου 2008.

(2) Οι στρατεύσιμοι κλάσης 2028 (έτος γέννησης 2007) που είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής (μόνο των Δήμων αρμοδιότητας της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής), Βοιωτίας, Έβρου, Ημαθίας, Λάρισας, Πιερίας, Φλώρινας.

(3) Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2003 έως και 2028 (έτη γέννησης 1982 έως και 2007) από όλους τους νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τέταρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαναπό την 1η Φεβρουαρίου 2026 έως τις 30 Απριλίου 2026.

β. Από 20 και 21 Αυγούστου καθώς και 24 μέχρι 28 Αυγούστου 2026, οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1α(3) της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Μαΐου μέχρι 31 Ιουλίου 2026.

Οι καλούμενοι κατά την κατάταξή τους να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε:

α. Το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητάς τους.

β. Το Σημείωμα Κατάταξης.

γ. Το Ατομικό Βιβλιάριο Νοσηλείας τους.

δ. Αποδεικτικό του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

ε. Τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

στ. Ακτινογραφία θώρακα, που εφοδιάζονται δωρεάν, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης, συνοδευόμενη από γνωμάτευση ακτινολόγου ή πνευμονολόγου ιατρού από οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή στρατιωτικό νοσοκομείο.

ζ. Αρνητικό αποτέλεσμα σε τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εντός 48 ωρών, πριν από την ημέρα κατάταξής τους. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

η. Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) (με φ/α της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου τον στρατεύσιμο).

θ. Οποιοδήποτε έγγραφο παραστατικό, από το οποίο να προκύπτει η ομάδα αίματός τους.

Οι υπόχρεοι προς κατάταξη που πάσχουν από χρόνια νοσήματα και παρακολουθούνται για τουλάχιστον 6 μήνες, έχουν τη δυνατότητα:

α. Να εξετάζονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία του Στρατού Ξηράς, με ραντεβού στα αντίστοιχα με την πάθησή τους εξωτερικά ιατρεία, για τη λήψη ιατρικής γνωμάτευσης, πριν την κατάταξή τους. Κατά την προσέλευσή τους στα εξωτερικά ιατρεία των στρατιωτικών νοσοκομείων να επιδεικνύουν το σημείωμα κατάταξής τους και να προσκομίζουν τον πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής τους. Στη συνέχεια, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΣ, θα τους επιδίδεται ιατρική γνωμάτευση από τον στρατιωτικό ιατρό του στρατιωτικού νοσοκομείου, την οποία θα προσκομίζουν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), προκειμένου να εξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές και τα Ειδικά Στρατολογικά Συμβούλια.

β. Εφόσον δεν επιθυμούν ή δεν δύνανται να εξεταστούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία, να προσκομίζουν ιατρική γνωμάτευση της πάθησής τους από τους θεράποντες ιατρούς κρατικών και μόνο νοσοκομείων. Αυτή η γνωμάτευση πρέπει να αναφέρει ρητά ότι ο θεράπων ατρός παρακολουθεί συστηματικά τον εν λόγω ασθενή για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών και τηρεί πλήρη ιατρικό φάκελο της πάθησής του. Σε αυτήν την περίπτωση οι υπόχρεοι προς κατάταξη να προσκομίζουν την ως άνω γνωμάτευση στην ιατρική υπηρεσία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ), τις ακριβείς ημερομηνίες και τις υποχρεώσεις αυτών που καλούνται για κατάταξη, παρέχονται από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες ή στο διαδικτυακό τόπο www.stratologia.gr, μέσω του οποίου οι στρατεύσιμοι υποχρεούνται να εκτυπώσουν το Σημείωμα Κατάταξης.