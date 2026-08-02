Καραϊωσηφίδης για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων: «Έχουμε ένα θαύμα και μια τραγωδία ταυτόχρονα»

Snapshot Δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη μετά από έκρηξη που προκλήθηκε από την επαφή των στροφείων και την καταστροφή του κιβωτίου μετάδοσης και των κινητήρων.

Το δεύτερο ελικόπτερο παρέμεινε λειτουργικό και ο χειριστής του πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Ο Φαίδωνας Καραϊωσηφίδης χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ένα θαύμα και μια τραγωδία ταυτόχρονα». Snapshot powered by AI

Την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων σχολίασε μιλώντας στο OPEN o γνωστός αεροναυπηγός Φαίδωνας Καραϊωσηφίδης.

Όπως ανέφερε αρχικά ο κ. Καραϊωσηφίδης, τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στο αέρα κατέπεσαν με διαφορετικό τρόπο. Όπως σημείωσε ένα ελικόπτερο συνετρίβη και κ κατέπεσε σε συντρίμμια ενώ στο άλλο ο χειριστής είχε τη δυνατότητα ελέγχου.

Το πρώτο ελικόπτερο συνετρίβη στον αέρα έπειτα από έκρηξη που προκλήθηκε μετά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Όπως εξήγησε, το ατύχημα σημειώθηκε όταν τα πέδιλα του ελικοπτέρου που ήταν ψηλότερα ακούμπησαν το στροφείο του ελικοπτέρου που ήταν χαμηλότερα με αποτέλεσμα να παρασυρθεί το κιβώτιο μετάδοσης και οι δύο κινητήρες με αποτέλεσμα να προκληθεί τουλάχιστον μία έκρηξη. Ότι απέμεινε από την έκρηξη κατάληξε στο έδαφος σε συντρίμμια.

Ο κ. Καραϊωσηφίδης στη συνέχεια αναφέρθηκε στο άλλο ελικόπτερο. Όπως σημείωσε το ελικόπτερο μετά τη σύγκρουση στον αέρα παρέμεινε αυτούσιο με τον χειριστή του να έχει τη δυνατότητα ελέγχου του, ο οποίος κατάφερε τη συνέχεια να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

«Σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα θαύμα και μία τραγωδία από την άλλη», σημείωσε κατά τις δηλώσεις του ο κ. Καραϊωσηφίδης αναφορικά με το αποτέλεσμα της σύγκρυσης των δύο ελικοπτέρων.

Δείτε το βίντεο του OPEN με τις δηλώσεις του αεροναυπηγού Φαίδωνα Καραϊωσηφίδη:

Διαβάστε επίσης