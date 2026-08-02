Έκτακτη είδηση στα διεθνή ΜΜΕ η σύγκρουση των ελικοπτέρων στη Ψάθα

Το γύρο του κόσμου κάνει η σύγκρουση των ελικοπτέρων Bell 214 στην Ψάθα όπου επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς. Τα μεγαλύτερα διεθνή ΜΜΕ μετέδωσαν την είδηση ως έκτακτη.

Reuters, Skynews, Le Figaro, RtE, Telegraph, Al Zajeera, Associated Press, μεταδίδουν την είδηση:

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που καταγράφονται στο βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων Bell 214 κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης πάνω από την Ψάθα.

Στο βίντεο που έχει στη διάθεσή του το Newsbomb φαίνεται το ένα ελικόπτερο να πετάει ψηλότερα, να κάνει έναν ελιγμό προς τα δεξιά κατεβαίνοντας παράλληλα σε χαμηλότερο ύψος και την στιγμή εκείνη να ακουμπά στο στροφείο του ελικοπτέρου που πετούσε χαμηλότερα. Ως αποτέλεσμα τη σύγκρουσης το ένα από τα δύο ελικόπτερα – αυτό το οποίο βρισκόταν χαμηλότερα- χάνει το στροφείο, τυλίγεται στις φλόγες και πέφτει σαν βάρος.

Το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου έχει εντοπιστεί, είναι σώο, έχει επικοινωνήσει με το κέντρο επιχειρήσεων και ήδη βρίσκονται καθ΄οδόν να τους παραλάβουν ασθενοφόρα, ενώ για το δεύτερο πλήρωμα, έχει εντοπιστεί το ελικόπτερο και είναι σε εξέλιξη έρευνα και διάσωση.

Στο σημείο επιχειρούσαν συνολικά 20 ελικόπτερα, τα τρία συντονιστικά.

Όσον αφορά στο πλήρωμα των ελικοπτέρων είναι ένας αξιωματικός σύνδεσμος Έλληνας, ενώ ο χειριστής είναι ξένος από την εταιρεία που εκμιθώνει τα ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την αρχική επίσημη ανακοίνωση:

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ακολούθησε και νέα ανακοίνωση:

Κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, δύο (2) ελικόπτερα τύπου BELL, μισθωμένα από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο (2) ατόμων έκαστο, κατέπεσαν στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας Αττικής.

Τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας.

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση έρευνας διάσωσης.