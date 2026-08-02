Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς - Στα 8 μποφόρ οι άνεμοι

Πού σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι ισχυρότεροι άνεμοι

Παναγιώτης Βελισσάρης

Καιρός: «Καμπανάκι» Κολυδά για τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς - Στα 8 μποφόρ οι άνεμοι
ΚΑΙΡΟΣ
2'
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  • Η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στην Ανδραβίδα με 36,0°C, ενώ οι θερμοκρασίες στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο ήταν αρκετά θερμές αλλά χωρίς ακραία φαινόμενα καύσωνα.
  • Οι άνεμοι στο Αιγαίο ήταν ισχυροί έως πολύ ισχυροί, με ριπές που έφτασαν τα 8 μποφόρ, ιδιαίτερα σε περάσματα και ακρωτήρια.
  • Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές όπως η Φλώρινα με 13,6°C, δείχνοντας μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ ορεινών και πεδινών περιοχών.
  • Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι περιορίζουν την άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά και τα νησιά, αλλά αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς.
  • Η μέγιστη ένταση ανέμου καταγράφηκε στη Μύκονο με 35,9 km/h και στα Κύθηρα με 32,4 km/h, ενώ οι ριπές ξεπέρασαν τα 70 km/h σε ορισμένα σημεία.
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Μία αρκετά θερμή ημέρα στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο, με παράλληλα ενισχυμένους βόρειους ανέμους κυρίως στο Αιγαίο, αποτυπώνει η συνοπτική εικόνα των ελληνικών σταθμών στις 12:00 UTC, την Κυριακή 2 Αυγούστου.

Πού καταγράφηκε η υψηλότερη θερμοκρασία

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς: η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφεται στην Ανδραβίδα με 36,0°C, ενώ ακολουθούν οι Σέρρες με 35,4°C και το Άκτιο με 34,8°C. Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι τιμές σε Κέρκυρα, Σάμο και Ιωάννινα, γύρω στους 34°C. Η εικόνα δείχνει ότι η ζέστη είναι αισθητή, χωρίς όμως από τα συγκεκριμένα δεδομένα να προκύπτουν ακραίες ή γενικευμένες θερμοκρασίες καύσωνα.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πρόκειται για παρατηρήσεις συγκεκριμένης ώρας και όχι αναγκαστικά για τις τελικές μέγιστες της ημέρας.

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζονται κυρίως σε ηπειρωτικές και ορεινότερες περιοχές. Η Φλώρινα με 13,6°C ξεχωρίζει καθαρά, ενώ Δεσφίνα και Τρίπολη βρίσκονται στους 15,8°C. Η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη Φλώρινα και την Ανδραβίδα, περίπου 22 βαθμοί, αναδεικνύει την έντονη θερμοκρασιακή διαφοροποίηση μεταξύ βορειοδυτικών ορεινών περιοχών και θερμότερων πεδινών τμημάτων.

Οι άνεμοι

Στους ανέμους, η ισχυρότερη μέση ένταση καταγράφεται στη Μύκονο με 35,9 km/h, δηλαδή περίπου 5 μποφόρ, και ακολουθούν τα Κύθηρα με 32,4 km/h.

Οι υψηλότερες μέσες εντάσεις εντοπίζονται κυρίως στο Αιγαίο και σε εκτεθειμένες νησιωτικές περιοχές, στοιχείο συμβατό με ενισχυμένο μελτέμι.Οι ριπές είναι σαφώς ισχυρότερες. Στα Κύθηρα φθάνουν τα 74,1 km/h, στη Μύκονο τα 70,4 km/h και στη Μήλο τα 68,6 km/h.

Πρόκειται για ριπές που αντιστοιχούν περίπου σε 8 μποφόρ, τοπικά δηλαδή θυελλώδεις, ιδιαίτερα σε περάσματα, ακρωτήρια και εκτεθειμένες θαλάσσιες περιοχές.

Συμπερασματικά, η ημέρα χαρακτηρίζεται από αρκετή ζέστη στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες στα ορεινά και ισχυρούς έως τοπικά πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Οι άνεμοι λειτουργούν ανασταλτικά στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά και στα νησιά, αλλά αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιάς.

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