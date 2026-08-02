Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Κόβουν» την ανάσα πλάνα από την πύρινη «λαίλαπα» που κατακαίει σπίτια

Συγκλονίζουν βίντεο από τον πύρινο «εφιάλτη» στο Πόρτο Γερμενό

Σωτήρης Σκουλούδης

Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: «Κόβουν» την ανάσα πλάνα από την πύρινη «λαίλαπα» που κατακαίει σπίτια
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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Τιτάνια μάχη με τις φλόγες έδωσαν για δεύτερη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Πόρτο Γερμενό, με στόχο να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σε νυχτερινά πλάνα που εξασφάλισε το Newsbomb, καταγράφεται η πύρινη λαίλαπα που συνεχίζει να απειλεί την περιοχή καίγοντας σπίτια, με τους πυροσβέστες να δίνουν αγώνα για να την περιορίσουν.

Καίγονται σπίτια στο Κρύο Πηγάδι - Μεγάλες αναζωπυρώσεις στα Βίλια

Οι φλόγες καίνε σπίτια στο Κρύο Πηγάδι, όπου η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία εξακολουθεί να μαίνεται στη Δυτική Αττική.

Πριν από λίγη ώρα, ξεκίνησαν να επιχειρούν και τα αεροσκάφη, που παρέμεναν καθηλωμένα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Πλέον επιχειρούν οκτώ αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα.

Κρύο πηγάδι

Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Νίκος Ραζής
Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Νίκος Ραζής
Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Νίκος Ραζής
Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Νίκος Ραζής

Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα ενεργό μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του Κρύου Πηγαδιού, όπου οι δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς, ενώ το δεύτερο κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής Κανδηλίου.

κρύο πηγάδι

Σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό Κρύο πηγάδι

Νίκος Ραζής

Συνολικά επιχειρούν 496 πυροσβέστες, 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης, 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα. Παράλληλα, συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, καθώς και η ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ». Μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών πραγματοποιούν διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, ενώ σε επιφυλακή βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και του ΕΚΑΒ. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων για την απομάκρυνση πολιτών, εφόσον χρειαστεί. Ο συντονισμός όλων των δυνάμεων γίνεται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο «ΟΛΥΜΠΟΣ».

Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Νίκος Ραζής

Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντη.

Παράλληλα, παραμένουν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Κλειστή είναι η επαρχιακή οδός Οινόης – Πόρτο Γερμενού από το ύψος του οικισμού Κρύο Πηγάδι προς Πόρτο Γερμενό, ενώ εκτροπές εφαρμόζονται επίσης στην οδό Αγίου Γεωργίου, στις επαρχιακές οδούς Αλεποχωρίου – Ψάθας – Βιλίων και Μεγάρων – Αλεποχωρίου, σε διάφορα σημεία προς Λούμπα, Αλεποχώρι και Ψάθα.

Κρύο Πηγάδι

Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Νίκος Ραζής

Πέφτουν οι άνεμοι το απόγευμα

Όσον αφορά στις καιρικές συνθήκες, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, αν και εμφανίζονται εξασθενημένοι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής αναμένονται άνεμοι 5 έως 6 μποφόρ, με ριπές που θα φτάνουν τα 60-70 χλμ./ώρα.

Κρύο πηγάδι

Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Νίκος Ραζής

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι από το απόγευμα και κυρίως το βράδυ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν περαιτέρω, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει τις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Ωστόσο, από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας προβλέπεται νέα ενίσχυσή τους, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένεται να μειώσουν ακόμη περισσότερο την υγρασία της καύσιμης ύλης, διατηρώντας τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Κρύο Πηγάδι

Φωτιά στο Κρύο Πηγάδι

Νίκος Ραζής

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