Centaur International Film Festival: Παράταση στις υποβολές για το νέο διεθνές φεστιβάλ του Πηλίου

Μία ακόμη εβδομάδα για συμμετοχές στο νέο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Centaur International Film Festival: Παράταση στις υποβολές για το νέο διεθνές φεστιβάλ του Πηλίου
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Το Centaur International Film Festival, αφιερωμένο στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, θα πραγματοποιήσει την πρώτη του διοργάνωση στο Νότιο Πήλιο από 3 έως 20 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η προθεσμία υποβολής ταινιών παρατάθηκε κατά μία εβδομάδα μέσω της πλατφόρμας FilmFreeway για να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δημιουργούς.
  • Η πρώτη διοργάνωση εστιάζει στον ελληνικό κινηματογράφο, με όλες τις ελληνόφωνες παραγωγές να προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους για το διεθνές κοινό.
  • Το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει προβολές, συζητήσεις, masterclasses, μουσικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δράσεις στη φύση, με δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής των δημιουργών.
  • Θα απονεμηθούν χρηματικά έπαθλα στις σημαντικότερες βραβεύσεις, υποστηρίζοντας τους δημιουργούς και προωθώντας διεθνώς το έργο τους.
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Το Centaur International Film Festival, το νέο διεθνές φεστιβάλ αφιερωμένο στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει φέτος την πρώτη του διοργάνωση στο μαγευτικό Νότιο Πήλιο, φιλοξενώντας δημιουργούς και κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με στόχο να αποτελέσει έναν νέο διεθνή προορισμό για τον κινηματογράφο, το φεστιβάλ δίνει βήμα σε έργα με έντονη καλλιτεχνική ταυτότητα, αφηγηματική δύναμη και υψηλή αισθητική, αναδεικνύοντας τόσο ανερχόμενους όσο και καταξιωμένους δημιουργούς.

Το πρόγραμμα της πρώτης διοργάνωσης, το οποίο θα ανακοινωθεί στα τέλη Αυγούστου, θα περιλαμβάνει επιλεγμένες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, από όλο τον κόσμο, με στόχο να αναδείξει δημιουργίες που διευρύνουν τα όρια της κινηματογραφικής έκφρασης.

Το φεστιβάλ αποτελεί θεσμική πρωτοβουλία του Δήμου Νοτίου Πηλίου και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε έναν διεθνή θεσμό που θα λειτουργεί τόσο ως σημείο συνάντησης της παγκόσμιας κινηματογραφικής κοινότητας όσο και ως σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για το ελληνικό κοινό.

Παράταση στις υποβολές ταινιών

Ανταποκρινόμενο στο έντονο ενδιαφέρον δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος σε όσους δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους, το Centaur International Film Festival παρατείνει την προθεσμία υποβολής ταινιών κατά μία εβδομάδα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις δημιουργίες τους μέσω της πλατφόρμας FilmFreeway, διεκδικώντας μια θέση στην πρώτη διοργάνωση του φεστιβάλ, το οποίο φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας νέος διεθνής θεσμός για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

πήλιο - φεστιβάλ

Φέτος στο επίκεντρο ο ελληνικός κινηματογράφος

Η πρώτη διοργάνωση εστιάζει στον ελληνικό κινηματογράφο και σε δημιουργούς ή παραγωγές που συνδέονται με την Ελλάδα. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τον διεθνή χαρακτήρα του Νοτίου Πηλίου, όλες οι ελληνόφωνες παραγωγές θα προβάλλονται με αγγλικούς υπότιτλους, ώστε να είναι προσβάσιμες και στο ξένο κοινό.

Ένα ακόμη στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η καθιέρωση χρηματικών επάθλων για τις σημαντικότερες βραβεύσεις, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση του θεσμού να στηρίξει έμπρακτα τους δημιουργούς και να ενισχύσει τη διεθνή προβολή του έργου τους.

Προβολές, συζητήσεις και δράσεις στη φύση

Πέρα από τις κινηματογραφικές προβολές, το Centaur International Film Festival θα περιλαμβάνει συζητήσεις με δημιουργούς, masterclasses, θεματικά debates, μουσικές εκδηλώσεις και παράλληλες πολιτιστικές δράσεις, δημιουργώντας έναν χώρο ουσιαστικού διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών.

Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα θα συμμετέχουν όλες οι επίσημα επιλεγμένες ταινίες, ενώ μετά τις προβολές θα ακολουθούν συζητήσεις με τους συντελεστές. Όσοι δημιουργοί δεν μπορέσουν να ταξιδέψουν στο Νότιο Πήλιο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν διαδικτυακά και να συνομιλούν με το κοινό.

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την περιοχή μέσα από οργανωμένες πεζοπορίες, επισκέψεις στις παραλίες του Νοτίου Πηλίου και άλλες δράσεις, μετατρέποντας τη συμμετοχή τους σε μια ολοκληρωμένη πολιτιστική και ταξιδιωτική εμπειρία.

φεστιβάλ -Πήλιο

Ένα φιλόδοξο νέο Φεστιβάλ Κινηματογράφου ξεκινάει στο Πήλιο

INFO

3 - 20 Σεπτεμβρίου 2026

Νότιο Πήλιο

Υποβολές ταινιών: Έως τη νέα προθεσμία μέσω FilmFreeway - filmfreeway.com/CentaurInternationalFilmFestivalofSouthPelion

Instagram: @centaurfilmfestival

Περισσότερες πληροφορίες: centaurfilmfestival.com

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