«Είναι υπερβολικά αδύνατη!» - Ανησυχία για την Αριάνα Γκράντε μετά το νέο της βίντεο κλιπ

Το νέο music video του «Petal» άνοιξε ξανά τη συζήτηση για την εικόνα της τραγουδίστριας, με άλλους να εκφράζουν ανησυχία και άλλους να ζητούν να σταματήσουν τα σχόλια για το σώμα της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«Είναι υπερβολικά αδύνατη!» - Ανησυχία για την Αριάνα Γκράντε μετά το νέο της βίντεο κλιπ
LIFESTYLE
3'
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  • Το νέο βίντεο κλιπ της Αριάνα Γκράντε για το τραγούδι «Petal» προκάλεσε ανησυχία για την εμφανή απώλεια βάρους της από πολλούς θαυμαστές στα social media.
  • Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της, ενώ άλλοι ζήτησαν να σταματήσει το body shaming και τα σχόλια για το σώμα της.
  • Πολλοί υπερασπίστηκαν την τραγουδίστρια, τονίζοντας ότι το βάρος και η εμφάνισή της δεν πρέπει να αποτελούν δημόσιο θέμα συζήτησης.
  • Η Αριάνα Γκράντε έχει ήδη δηλώσει στο παρελθόν ότι τα σχόλια για το βάρος και την εμφάνιση είναι άβολα και επικίνδυνα, και έχει ζητήσει σεβασμό στην προσωπική της εικόνα.
  • Η τραγουδίστρια αναγνωρίζει τη δυσκολία προστασίας από τα αρνητικά σχόλια και χρησιμοποιεί τη δημόσια παρουσία της για να υπενθυμίζει αυτή την ανάγκη σεβασμού.
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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στα social media η Αριάνα Γκράντε μετά την κυκλοφορία του νέου της βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Petal», καθώς αρκετοί θαυμαστές εξέφρασαν την ανησυχία τους για την εμφανή απώλεια βάρους της.

Στο βίντεο, η 33χρονη τραγουδίστρια εμφανίζεται σε μία αίθουσα αναμονής για μια οντισιόν, φορώντας ένα outfit εμπνευσμένο από το «Grease», με μαύρο κολάν, μαύρη μπλούζα, φουλάρι στον λαιμό, μαύρα τακούνια, δερμάτινο μπουφάν και την χαρακτηριστική αλογοουρά της, αυτή τη φορά με σφιχτές μπούκλες.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών

Μετά την κυκλοφορία του βίντεο, πολλοί χρήστες σχολίασαν την εμφάνισή της, εκφράζοντας ανησυχία για την υγεία της.

«Είναι υπερβολικά αδύνατη και αυτό είναι ανησυχητικό», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε πως «ο κόσμος έχει κάθε δικαίωμα να ανησυχεί για την υγεία της».

Κάποιοι παρατήρησαν ότι «τα κόκαλά της φαίνονται έντονα», ενώ σε σχόλιο στο YouTube ένας θαυμαστής έγραψε: «Ως fan της Ariana, θεωρώ ότι το τραγούδι και το βίντεο είναι εξαιρετικό, όμως δεν μπορώ να σταματήσω να σκέφτομαι ότι ελπίζω να είναι καλά, γιατί δείχνει πραγματικά άρρωστη. Ελπίζω να ζητήσει βοήθεια».

«Αφήστε το σώμα της ήσυχο»

Την ίδια στιγμή, πολλοί έσπευσαν να υπερασπιστούν την τραγουδίστρια, ζητώντας να σταματήσουν τα σχόλια για το σώμα και την εμφάνισή της. «Αν πραγματικά νοιαζόσασταν για εκείνη, δεν θα σχολιάζατε δημόσια το σώμα της», έγραψε ένας χρήστης στο X, ενώ άλλος προέτρεψε όσους σχολιάζουν να «κοιτάξουν τη δουλειά τους».

Άλλο σχόλιο ανέφερε: «Η Αριάνα δεν υπάρχει για να σχολιάζετε το σώμα της. Κυκλοφόρησε νέο τραγούδι, συναντά θαυμαστές και συνεχίζει τη ζωή της. Το βάρος της δεν είναι δημόσιο θέμα συζήτησης. Το body shaming επειδή κάποιος είναι αδύνατος παραμένει body shaming».

Ένας ακόμη χρήστης τόνισε: «Σταματήστε να σχολιάζετε το σώμα, το βάρος και την εμφάνισή της. Είναι περίεργο, περιττό και δεν οφείλει σε κανέναν εξηγήσεις για το πώς δείχνει».

Η παλαιότερη απάντηση της Αριάνα Γκράντε

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Αριάνα Γκράντε βρίσκεται στο επίκεντρο αντίστοιχων σχολίων.

Σε συνέντευξή της το 2024, η τραγουδίστρια είχε συγκινηθεί όταν ρωτήθηκε για την πίεση που δέχονται οι γυναίκες να δείχνουν πάντα «τέλειες». Όπως είχε δηλώσει, τα σχόλια για το βάρος και την εμφάνιση ενός ανθρώπου είναι «άβολα και πολλές φορές σκληρά», ακόμη κι όταν προέρχονται από ανθρώπους του στενού περιβάλλοντος.

«Στη σημερινή κοινωνία υπάρχει μια άνεση που δεν θα έπρεπε να υπάρχει, να σχολιάζουμε την εμφάνιση, το σώμα ή την υγεία των άλλων. Από το τι φοράς μέχρι το πρόσωπο και το σώμα σου, ο κόσμος θεωρεί φυσιολογικό να εκφράζει άποψη και αυτό είναι πραγματικά επικίνδυνο», είχε πει χαρακτηριστικά.

Λίγους μήνες αργότερα, η ίδια αναδημοσίευσε το συγκεκριμένο απόσπασμα στα Instagram Stories της, γράφοντας πως αποτελεί «μια υπενθύμιση προς όλους», παραδεχόμενη ότι «είναι δύσκολο να προστατεύεις τον εαυτό σου από όλο αυτόν τον θόρυβο».

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