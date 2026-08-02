Φωτιά στα Σταθαίικα Άργους - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα στη μάχη
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
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- Πυρκαγιά ξέσπασε στις 09:30 το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Σταθαίικα Άργους σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.
- Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.
- Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος για τον περιορισμό της φωτιάς.
- Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές μέχρι στιγμής.
- Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 09:30 το πρωί της Κυριακής (2/8) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σταθαίικα Άργους, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.
Όπως αναφέρει το argolika.gr, στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί.
Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.
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