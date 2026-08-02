Φωτιά στα Σταθαίικα Άργους - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα στη μάχη

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Φωτιά στα Σταθαίικα Άργους - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα στη μάχη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Πυρκαγιά ξέσπασε στις 09:30 το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Σταθαίικα Άργους σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.
  • Στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.
  • Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη συνδράμουν από αέρος για τον περιορισμό της φωτιάς.
  • Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές μέχρι στιγμής.
  • Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
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Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 09:30 το πρωί της Κυριακής (2/8) σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σταθαίικα Άργους, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Όπως αναφέρει το argolika.gr, στο σημείο επιχειρούν 42 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και εννέα πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς πριν επεκταθεί.

Οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

Φωτιά στα Σταθαίικα Άργους - Μυκηνών: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα /Παπαδόπουλος Βασίλης/eurokinissi

Φωτιά στα Σταθαίικα Άργους - Μυκηνών: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα

Eurokinissi
Φωτιά στα Σταθαίικα Άργους - Μυκηνών: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα /Παπαδόπουλος Βασίλης/eurokinissi

Φωτιά στα Σταθαίικα Άργους - Μυκηνών: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα

Eurokinissi
Φωτιά στα Σταθαίικα Άργους - Μυκηνών: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα /Παπαδόπουλος Βασίλης/eurokinissi

Φωτιά στα Σταθαίικα Άργους - Μυκηνών: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και εναέρια μέσα

Eurokinissi

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