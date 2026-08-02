Αρκούδα γκρίζλι άρπαξε και έφαγε σολομό δίπλα σε τουρίστες - «Έμειναν με το στόμα ανοιχτό» - Βίντεο

Το βίντεο από την Αλάσκα έγινε viral την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η ετήσια μετανάστευση των ψαριών

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Αρκούδα γκρίζλι άρπαξε και έφαγε σολομό δίπλα σε τουρίστες - «Έμειναν με το στόμα ανοιχτό» - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
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Snapshot
  • Μια γκρίζλι πλησίασε τουριστικό σκά στην Αλάσκα και άρπαξε έναν σολομό κοντά στους επιβάτες.
  • Τέτοιες συναντήσεις μεταξύ ανθρώπων και αρκούδων είναι συνηθισμένες στην Αλάσκα λόγω της μεγάλης μετανάστευσης των σολομών.
  • Κατά τη διάρκεια του ετήσιου ταξιδιού των σολομών, εκατομμύρια ψάρια ανεβαίνουν τα ποτάμια για αναπαραγωγή, προσφέροντας άφθονη τροφή στις αρκούδες.
  • Το Brooks Falls στο Katmai National Park είναι γνωστό σημείο όπου δεκάδες γκρίζλι συγκεντρώνονται για να πιάσουν σολομούς κάθε καλοκαίρι.
  • Οι εικόνες από τις αρκούδες που αλιεύουν σολομούς σε αυτό το σημείο προβάλλουν έναν σημαντικό φυσικό κύκλο της άγριας ζωής.
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Μια εντυπωσιακή στιγμή κατέγραψε ο οδηγός αλιευτικών εκδρομών Κάρτερ Μπράουν στην Αλάσκα, όταν μια γκρίζλι πλησίασε ένα τουριστικό σκάφος και άρπαξε έναν σολομό μόλις λίγα μέτρα μακριά από τους επιβάτες.

Η μητέρα αρκούδα εντόπισε το ψάρι στο νερό και το έπιασε με μια γρήγορη κίνηση, αφήνοντας άφωνους τους τουρίστες που παρακολουθούσαν τη σκηνή από απόσταση αναπνοής.

Ο Μπράουν συνέχισε να καταγράφει το περιστατικό με την κάμερά του, εξηγώντας πως οι πελάτες του «έμειναν με το στόμα ανοιχτό», ενώ για τον ίδιο τέτοιες εικόνες αποτελούν σχεδόν καθημερινότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τέτοιες συναντήσεις δεν θεωρούνται ασυνήθιστες στην Αλάσκα, όπου άνθρωποι και αρκούδες συχνά μοιράζονται τα ίδια ποτάμια και υδάτινα περάσματα κατά τη διάρκεια της μεγάλης μετανάστευσης των σολομών.

Μάλιστα, αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το ετήσιο ταξίδι των σολομών προς τις περιοχές όπου γεννήθηκαν, με εκατομμύρια ψάρια να ανεβαίνουν τα ποτάμια για να αναπαραχθούν. Το φαινόμενο μετατρέπει πολλά σημεία της Αλάσκας σε έναν πραγματικό «μπουφέ» για τις αρκούδες, οι οποίες συγκεντρώνονται για να εκμεταλλευτούν την άφθονη τροφή πριν από τον χειμώνα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Brooks Falls στο Katmai National Park, όπου δεκάδες γκρίζλι συγκεντρώνονται κάθε καλοκαίρι στους καταρράκτες, περιμένοντας τους σολομούς να πηδήξουν αντίθετα στο ρεύμα. Οι εικόνες από το σημείο κάνουν κάθε χρόνο τον γύρο του κόσμου, αναδεικνύοντας έναν από τους πιο εντυπωσιακούς φυσικούς κύκλους της άγριας ζωής.

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