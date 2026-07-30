Πύθωνας 7 μέτρων κατασπάραξε άνδρα στην Ινδονησία – Τον βρήκαν μέσα στην κοιλιά του φιδιού

Snapshot Ένας 35χρονος άνδρας στην Ινδονησία σκοτώθηκε από επίθεση πύθωνα μήκους περίπου 7 μέτρων, που τον έσφιξε μέχρι θανάτου και τον κατάπιε ολόκληρο.

Ο άνδρας βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δέχθηκε την επίθεση ενώ περπατούσε μόνος του σε δασική περιοχή της Βόρειας Μολούκα.

Οι συγγενείς του βρήκαν ίχνη αίματος και προσωπικά αντικείμενα κατά μήκος της διαδρομής, ενώ οι κάτοικοι εντόπισαν τον πύθωνα με διογκωμένη κοιλιά, που περιείχε τη σορό του θύματος.

Οι αρχές προειδοποιούν τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί σε δασικές περιοχές και να αποφεύγουν τις μονομερείς μετακινήσεις λόγω κινδύνου επιθέσεων από άγρια ζώα.

Οι δικτυωτοί πύθωνες είναι τα μεγαλύτερα φίδια στον κόσμο και μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους με τη δύναμη σύσφιξης των μυών τους, αν και τέτοιες επιθέσεις παραμένουν σπάνιες. Snapshot powered by AI

Ένα φρικιαστικό περιστατικό συγκλονίζει την Ινδονησία, καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε επίθεση από έναν τεράστιο πύθωνα μήκους περίπου 7 μέτρων, ο οποίος τον έσφιξε μέχρι θανάτου και στη συνέχεια τον κατάπιε ολόκληρο.

Ο 35χρονος Χασίμ Λουμπέσι είχε διασκεδάσει σε ένα μπαρ στη Βόρεια Μολούκα και επέστρεφε μόνος του στο σπίτι του, στο χωριό Ουακσάκαϊ, περνώντας μέσα από μια δασική περιοχή. Ωστόσο, η διαδρομή αυτή έμελλε να είναι η τελευταία του.

Ο άτυχος άνδρας

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα της 27ης Ιουλίου. Ο άνδρας, ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, δέχθηκε ξαφνική επίθεση από τον μεγάλο πύθωνα, που βγήκε από τη βλάστηση και τον δάγκωσε στο πόδι.

Το φίδι στη συνέχεια τυλίχθηκε γύρω από το σώμα του 35χρονου και άρχισε να τον σφίγγει με τεράστια δύναμη, προκαλώντας τον θάνατό του μέσω ασφυξίας, πριν καταπιεί τη σορό του.

Οι συγγενείς τον αναζήτησαν και βρήκαν τα ίχνη του

Όταν ο Χασίμ δεν επέστρεψε στο σπίτι του μετά τη νυχτερινή έξοδο, οι συγγενείς του ξεκίνησαν να ψάχνουν τα ίχνη του κατά μήκος της διαδρομής που ακολουθούσε.

Ο επικεφαλής της Αστυνομίας των Νήσων Σούλα, Χάντρες, δήλωσε ότι οι συγγενείς εντόπισαν αρχικά αίμα στο έδαφος και στη συνέχεια βρήκαν τα προσωπικά αντικείμενα του άνδρα, όπως το σακίδιο, την τσάντα και τα σανδάλια του.

«Στη μέση της διαδρομής είδαν αίμα στο έδαφος και στη συνέχεια βρήκαν τα αντικείμενα του θύματος. Ανησύχησαν και κατέγραψαν τα ευρήματα πριν επιστρέψουν στο χωριό για να ενημερώσουν τους υπόλοιπους κατοίκους», ανέφερε ο αστυνομικός.

Κατά τη διάρκεια της ευρύτερης έρευνας, οι κάτοικοι εντόπισαν έναν τεράστιο πύθωνα με εμφανώς διογκωμένη κοιλιά, γεγονός που τους έκανε να πιστέψουν ότι είχε καταπιεί κάτι ανθρώπινου μεγέθους.

Όταν άνοιξαν το φίδι, βρήκαν στο εσωτερικό του τη σορό του Χασίμ, η οποία μεταφέρθηκε στην οικογένειά του για την προετοιμασία της κηδείας.

Προειδοποίηση των αρχών στους κατοίκους

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κινούνται σε δασικές εκτάσεις, καθώς η περιοχή αποτελεί φυσικό βιότοπο άγριων ζώων.

«Η περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί καταφύγιο άγριας ζωής. Καλούμε το κοινό να είναι προσεκτικό όταν πηγαίνει στα χωράφια του. Αν είναι δυνατόν, να επισκέπτεται το δάσος σε ζευγάρια και όχι μόνο του, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος παρόμοιων περιστατικών», τόνισε ο επικεφαλής της αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά από άλλη επίθεση στην ίδια περιοχή, όταν ένας πύθωνας παρόμοιου μεγέθους επιτέθηκε σε μοτοσικλετιστή που είχε σταματήσει για ξεκούραση. Σε διαφορετικό περιστατικό στη Βόρεια Μολούκα, μια 44χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από πύθωνα ενώ εργαζόταν σε αγρόκτημα.

Οι γιγάντιοι πύθωνες που μπορούν να σκοτώσουν ανθρώπους

Οι δικτυωτοί πύθωνες θεωρούνται τα μεγαλύτερα φίδια στον κόσμο σε μήκος και ανήκουν στα ισχυρότερα αρπακτικά ερπετά. Παρότι το δάγκωμά τους δεν είναι δηλητηριώδες, είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι λόγω της ικανότητάς τους να τυλίγονται γύρω από το θήραμά τους και να το συνθλίβουν με τη δύναμη των μυών τους.

Έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από επιθέσεις μεγάλων πύθωνων, με ορισμένες από αυτές να περιλαμβάνουν την κατάποση ολόκληρου του σώματος των θυμάτων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις σε ανθρώπους παραμένουν σπάνιες, όμως σε περιοχές όπου οι άνθρωποι ζουν κοντά σε δάση και φυσικούς βιότοπους, η συνύπαρξη με τόσο μεγάλα φίδια μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους.