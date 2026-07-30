Υπό έλεγχο η φωτιά στον Χάρακα Λαυρεωτικής: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος της Παναγίας Καταφυγιώτισσας, στο ρεύμα προς Σούνιο, καθώς η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης, τέθηκε υπό έλεγχο.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είχαν τεθεί σε ισχύ νωρίτερα λόγω της φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή του Χάρακα Αναβύσσου, με τις αρχές να προχωρούν σε εκτροπές για την ασφάλεια των οδηγών και τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Μετά την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται πλέον κανονικά στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ παραμένουν στο σημείο πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπύρωσης, καθώς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

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