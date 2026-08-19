Θρήνος στην κηδεία του δημάρχου Φούρνων: Με αναμμένους πυρσούς τον υποδέχτηκαν οι κάτοικοι - Βίντεο

Snapshot Η κηδεία του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη τελέστηκε την Τετάρτη 19 Αυγούστου στους Φούρνους Κορσεών με έντονη συγκίνηση.

Ο Δημήτρης Καρύδης απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Οι κάτοικοι υποδέχτηκαν το πλοίο που μετέφερε τη σορό του με αναμμένους πυρσούς και πορτοκαλί καπνογόνα.

Μικρότερα σκάφη και καΐκια συνόδευσαν το πλοίο συνοδεύοντας τη σορό με έντονο θόρυβο από κόρνες πλοίων.

Εκατοντάδες άνθρωποι, μεταξύ αυτών συγγενείς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, περίμεναν στο λιμάνι για να συνοδεύσουν το φέρετρο στην εκκλησία. Snapshot powered by AI

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε την Τετάρτη 19 Αυγούστου στους Φούρνους Κορσεών η κηδεία του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη που έφυγε από την ζωή το Σάββατο (15/8), σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα με τον καρκίνο.

Στην Χρυσομηλιά, στη Θύμαινα και στους Φούρνους οι κάτοικοι υποδέχτηκαν το πλοίο «Παναγία Μεγαλόχαρη» με αναμένους πυρσούς. Δίπλα στο πλοίο έπλευσαν μικρότερα φουσκωτά σκάφη και καΐκια, τα οποία άναψαν πορτοκαλί καπνογόνα δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Παράλληλα, εκκωφαντικός ήταν ο θόρυβος από τις κόρνες των πλοίων.

Εκατοντάδες άνθρωποι, συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων περίμεναν στο λιμάνι του νησιού προκειμένου να συνοδεύσουν το φέρετρο του δημάρχου στην εκκλησία.

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