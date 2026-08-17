Πέθανε ο δήμαρχος Φούρνων Κορσέων Δημήτρης Καρύδης
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 12:30, στους Φούρνους
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πέθανε σε ηλικία 57 ετών, ο δήμαρχος Φούρνων Κορσεών, Δημήτρης Καρύδης, που νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, σε τελικό στάδιο καρκίνου.Είχε διαδεχθεί τον Γιάννη Μαρούση, τον Δεκέμβριο του 2020.
Η νεκρώσιμος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Αυγούστου, στις 12:30, στους Φούρνους.
Επιθυμία της οικογένειας του εκλιπόντος είναι, αντί για στεφάνια, να ενισχυθεί οικονομικά ο Σύλλογος Φίλων και Υποστηρικτών Καρκινοπαθών του Νομού Σάμου «ΕυΠο».
Το Δ.Σ. και το προσωπικό του δήμου, καθώς και πλήθος τοπικών φορέων του Νομού Σάμοτ, εξέφρασε συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του εκλιπόντος.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Ρομά εισέβαλαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού για να απελευθερώσουν άλλον Ρομά
10:55 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη φρουρός των φυλακών Κορυδαλλού που ξυλοκόπησε τον ανήλικο γιο του
10:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Θεσπρωτία: Χειροπέδες σε ανήλικο για ληστεία
10:00 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Porsche 911 Flachbau RS με εμφάνιση 935 και 700 ίππους
08:57 ∙ WHAT THE FACT
Μυστήριο στη Νέα Υόρκη: Αρχαία «μάζα» 250 μιλίων που κινείται προς την μεγαλούπολη
05:30 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ