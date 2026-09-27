Χαμάς: "δεν περιμένει τίποτα" από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ δηλώνει ο επικεφαλής της

Ο αρχηγός της Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι «δεν περιμένει τίποτα» από τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ, εκτιμώντας ότι ο παλαιστινιακός λαός «υπέφερε» υπό όλα τα κόμματα που άσκησαν εξουσία στο Ισραήλ.

«Είτε ανέλθει στην εξουσία ο ένας ή ο άλλος, από το τάδε κόμμα ή από ένα άλλο… ο λαός μας υπέφερε στα χέρια όλων των ισραηλινών κομμάτων», είπε ο Χαλίλ αλ Χάγια σε συνέντευξη που παραχώρησε στο κανάλι Al Araby του Κατάρ. «Αρνούμαστε κατηγορηματικά το αίμα, τα βάσανα και ο παλαιστινιακός αγώνας να χρησιμεύσουν ως καύσιμο σε αυτές τις εκλογές», πρόσθεσε.

Αυτές είναι οι πρώτες εκλογές στο Ισραήλ μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023, που στοίχισε τη ζωή σε 1.221 ανθρώπους. Στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας που ακολούθησε σκοτώθηκαν περισσότεροι από 73.000 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, το οποίο υπάγεται στη Χαμάς αλλά τα στοιχεία του θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Οι εκλογές της 27ης Οκτωβρίου θεωρούνται αμφίρροπες για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει υποσχεθεί να μην αποσύρει τις ισραηλινές δυνάμεις από τη Γάζα και απέρριψε την αμερικανική ειρηνευτική πρόταση την οποία αποδέχτηκε η Χαμάς, αμφισβητώντας ότι το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα έχει πραγματικά την πρόθεση να αφοπλιστεί.

Ο Χαλίλ αλ Χάγια μίλησε και για τις βουλευτικές εκλογές που σκοπεύει να οργανώσει στις 28 Νοεμβρίου η Παλαιστινιακή Αρχή. Εφόσον διεξαχθούν, θα είναι οι πρώτες έπειτα από 20 χρόνια. Οι προηγούμενες διεξήχθησαν το 2006, όταν η Φάταχ του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, που δέσποζε μέχρι τότε στην πολιτική ζωή των παλαιστινιακών εδαφών, ηττήθηκε από τη Χαμάς. Ο Αμπάς, 90 ετών πλέον, ασκεί την εξουσία με διατάγματα από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη όπου βρίσκεται η έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής. Το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο (κοινοβούλιο) δεν έχει συνεδριάσει από το 2007, αφού η Χαμάς έθεσε υπό τον έλεγχό της τη Γάζα.

«Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε με τον πρόεδρο Αμπάς για να θέσουμε τις βάσεις ενός εθνικού προγράμματος και να καταλήξουμε σε μια πραγματική ενότητα. Εάν αναβληθούν οι παλαιστινιακές εκλογές, αυτό θα έπρεπε να χρησιμεύσει ως αφετηρία για να βάλουμε σε τάξη τα του παλαιστινιακού οίκου», πρόσθεσε.

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