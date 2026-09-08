Haaretz: O Νετανιάχου είχε λάβει ρητή προειδοποίηση πριν από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου

Snapshot Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο πρόεδρος των ΗΑΕ Μπιν Ζαγέντ προειδοποίησε προσωπικά τον Νετανιάχου για επικείμενη μεγάλη επίθεση της Χαμάς, αλλά ο πρωθυπουργός δεν ενημέρωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Υπήρχαν μυστικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για ανακωχή, τις οποίες ο Νετανιάχου καθυστερούσε να εγκρίνει, με αποτέλεσμα τη διακοπή των συνομιλιών και την αύξηση της έντασης.

Ο Νετανιάχου απέκλεισε την πιθανότητα σοβαρής επίθεσης από τη Χαμάς, εστιάζοντας στη Δυτική Όχθη, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και τα στοιχεία που έφταναν από άλλα μέρη.

Μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, η ισραηλινή κυβέρνηση αρνήθηκε διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων, επιμένοντας σε στρατιωτική λύση, με αποτέλεσμα την παρατεταμένη ομηρία.

Το γραφείο του Νετανιάχου αρνείται ότι υπήρξε προειδοποίηση από τον πρόεδρο των ΗΑΕ και χαρακτηρίζει την έρευνα ψευδή, ενώ οι επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας δηλώνουν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για τέτοια προειδοποίηση. Snapshot powered by AI

Τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου 2023, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ήταν έκρυθμη: τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη, συχνές διαμαρτυρίες στον φράχτη της Γάζας και έντονος εσωτερικός διχασμός για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Κάθε ένδειξη προμήνυε μια αναπόφευκτη κλιμάκωση.Ο πρόεδρος των ΗΑΕ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ, εξέφραζε έντονη ανησυχία μήνες πριν τον πόλεμο, προειδοποιώντας ότι η περιοχή βρισκόταν στα πρόθυρα έκρηξης. Όπως αποκαλύπτει ο Πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Εμίρης ζητούσε επιτακτικά την εκτόνωση της έντασης, στέλνοντας μάλιστα ειδικό απεσταλμένο στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Παράλληλα, ο σεΐχης επικοινωνούσε απευθείας με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω ασφαλών, απόρρητων τηλεφωνικών συσκευών που μετέφερε στο πρωθυπουργικό γραφείο η πρεσβεία των Εμιράτων.

Μιάμιση εβδομάδα πριν από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, ο Μπιν Ζαγιέντ πραγματοποίησε μια ασυνήθιστη 45λεπτη κλήση προς τον Νετανιάχου. Ο ηγέτης των Εμιράτων προειδοποίησε ότι η Χαμάς σχεδίαζε μια ευρεία επιχείρηση εναντίον του Ισραήλ, εκφράζοντας φόβους ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλούσε αιματοχυσία, θα αποσταθεροποιούσε την περιοχή και θα υπονόμευε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Η συνομιλία επιβεβαιώνεται από τρεις ανώτερες ξένες πηγές και αποκαλύπτεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας για το βιβλίο «Όμηροι: 843 Ημέρες Εγκατάλειψης», η οποία βασίστηκε σε δεκάδες διεθνείς πηγές, ηχογραφήσεις και απόρρητα έγγραφα.

Παρών στην επικοινωνία ήταν και ένας στενός σύμβουλος του Μπιν Ζαγέντ —Παλαιστίνιος με καταγωγή από τη Γάζα και ισχυρές προσβάσεις στην περιοχή— ο οποίος επιβεβαιώνει ότι έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου. Ο ηγέτης των Εμιράτων τόνισε την ανάγκη ετοιμότητας απέναντι στα σχέδια του Σινουάρ, προτείνοντας παράλληλα οικονομικές λύσεις για τη Γάζα και εκτόνωση της έντασης στη Δυτική Όχθη. Προς έκπληξη των Εμιράτων, ο Νετανιάχου αντέδρασε ήρεμα. Εκτίμησε ότι η δραστηριότητα της Χαμάς θα περιοριζόταν στη Δυτική Όχθη και διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ ήταν πλήρως προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Μπιν Ζαγέντ μετέφερε αργότερα την προειδοποίηση αυτή και στον διευθυντή της CIA, Ουίλιαμ Μπερνς, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο Νετανιάχου θεωρούσε ως μόνη εστία κινδύνου τη Δυτική Όχθη. Παρά τις προσδοκίες των Εμιράτων, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όχι μόνο υποτίμησε το μήνυμα, αλλά παρέλειψε να ενημερώσει τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας (Shin Bet, Mossad, IDF), οι οποίοι είχαν πλήρη άγνοια.

Η προειδοποίηση του σεΐχη προήλθε από ένα μυστικό υπόβαθρο: από τις αρχές του 2023, με έγκριση Νετανιάχου, διεξάγονταν κρυφές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς για μια μακροπρόθεσμη ανακωχή («χούντνα»). Τις συνομιλίες διαχειρίζονταν ο Γκάζι Χαμάντ εκ μέρους της Χαμάς και ένας αξιωματούχος της Shin Bet, με ενδιάμεσο έναν έμπιστο αξιωματούχο της Φατάχ. Το κανάλι αυτό κρατήθηκε μυστικό ακόμα και από την Αίγυπτο, αποτελώντας μια προσωπική πρωτοβουλία του Νετανιάχου.Αυτές οι διαπραγματεύσεις στόχευαν στην ελάφρυνση του αποκλεισμού της Γάζας μέσα από τη δημιουργία συνοριακών εμπορικών ζωνών, την παροχή ταξιδιωτικών διευκολύνσεων από την Αίγυπτο και την υλοποίηση του σχεδίου «Gas for Gaza» (G4G) για την προμήθεια φυσικού αερίου στον θύλακα.

Έως το καλοκαίρι του 2023, οι οικονομικοί όροι είχαν συμφωνηθεί και η διαπραγμάτευση επικεντρώθηκε στην ανταλλαγή τεσσάρων Ισραηλινών αιχμαλώτων. Ο Σινουάρ υποχώρησε σταδιακά στις απαιτήσεις του, δεχόμενος την απελευθέρωση μόλις 50 Παλαιστινίων, ενώ το Ισραήλ και η Shin Bet ενέκριναν τελικά την αποφυλάκιση 30 κρατουμένων. Παρά την έντονη αισιοδοξία για άμεση επίτευξη συμφωνίας, ο Νετανιάχου ανέβαλε συνεχώς τη σύγκληση της αρμόδιας υπουργικής επιτροπής για την τελική έγκριση, φοβούμενος πολιτικές αντιδράσεις από τους ακροδεξιούς εταίρους του και διαρροές στον Τύπο.

Παρά τις προσπάθειες των διαμεσολαβητών να δικαιολογήσουν την καθυστέρηση επικαλούμενοι την εσωτερική πολιτική κρίση στο Ισραήλ λόγω της δικαστικής μεταρρύθμισης, η καθυστέρηση αυτή αξιοποιήθηκε από τον ιρανικό άξονα, που εξέλαβε το Ισραήλ ως ευάλωτο. Εξοργισμένος από την κωλυσιεργία, ο Σινουάρ διέκοψε απότομα κάθε επαφή στις αρχές Σεπτεμβρίου 2023, «εξαφανίζοντας» το μυστικό κανάλι επικοινωνίας — το οποίο επανενεργοποιήθηκε τελικά έναν χρόνο μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, ο Γιαχία Σινουάρ διεμήνυσε στον μεσολαβητή της Φατάχ ότι αν το Ισραήλ δεν προχωρούσε στις διαπραγματεύσεις, θα αντιμετώπιζε «σεισμό». Τρομοκρατημένος από το ενδεχόμενο πολέμου αλλά και φοβούμενος για τη ζωή του, ο μεσολαβητής δεν απευθύνθηκε στη Shin Bet, αλλά κατέφυγε στον Παλαιστίνιο σύμβουλο του ηγέτη των ΗΑΕ, Μπιν Ζαγέντ. Αρχικά, ο Μπιν Ζαγέντ δίστασε να ειδοποιήσει το Ισραήλ χωρίς διασταυρωμένες πληροφορίες, σε δεύτερη συνάντηση ωστόσο στα μέσα Σεπτεμβρίου, επανέλαβε με ανατριχιαστική ηρεμία την απειλή του για «τη μητέρα όλων των εκπλήξεων».

Αφού ο σύμβουλος αξιολόγησε από κοντά τη γλώσσα του σώματος και την αποφασιστικότητα του ηγέτη της Χαμάς, επιβεβαίωσε στον Εμίρη ότι προετοιμαζόταν για πόλεμο. Τότε, ο Μπιν Ζαγέντ αποφάσισε ότι η προειδοποίηση έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στην ανώτατη ισραηλινή ηγεσία.

Στις 15 Σεπτεμβρίου 2023, η προειδοποίηση για τον επικείμενο «σεισμό» έφτασε στη Shin Bet, ωθώντας τον αρχηγό της, Ρονέν Μπαρ, να ζητήσει άμεσα επιθετικά ή αμυντικά μέτρα. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις περιορίστηκαν σε μεμονωμένα σενάρια απαγωγών και δεν λήφθηκαν αποφάσεις. Βλέποντας την αδράνεια, ο Μπιν Ζαγέντ και ο αρχηγός των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών προειδοποίησαν τηλεφωνικά τον Νετανιάχου για «τρομακτική επιχείρηση». Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τους φόβους, δηλώνοντας ότι η Γάζα ήταν υπό έλεγχο και μεταφέροντας την προσοχή στη Δυτική Όχθη. Ακόμη και την 1η Οκτωβρίου, όταν προτάθηκε η εξόντωση του Σινουάρ, ο Νετανιάχου ανέβαλε τις αποφάσεις.

Το μοιραίο λάθος ήταν ότι δεν ενημέρωσε ποτέ τις αμυντικές υπηρεσίες για τις ξένες προειδοποιήσεις. Αν η Shin Bet τις γνώριζε, θα είχε συνδέσει την αποχώρηση του Σινουάρ από τις διαπραγματεύσεις με τις απειλές του, αλλάζοντας έγκαιρα την αξιολόγηση του κινδύνου.

Από το 2017, ο Σινουάρ επιδίωκε μια βιώσιμη διευθέτηση για τη Γάζα μέσω του Μοχάμεντ Νταχλάν και των Αιγυπτίων, φτάνοντας το 2018 να στείλει μέχρι και προσωπικό σημείωμα στα εβραϊκά προς τον Νετανιάχου. Παρότι οι υπηρεσίες ασφαλείας έκριναν το 2018 ότι οι συνθήκες ήταν ώριμες για ανταλλαγή αιχμαλώτων και άρση του αποκλεισμού, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κωλυσιεργούσε, ενώ παράλληλα απέφευγε ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις, επιλέγοντας τη διαχείριση της κρίσης. Η τακτική αυτή προκαλούσε την έντονη δυσφορία της στρατιωτικής ηγεσίας, η οποία προειδοποιούσε ότι κάτι τέτοιο θα απέβαινε καταστροφικό.

Περισσότερες από 1.000 καρέκλες με φωτογραφίες των δολοφονημένων θυμάτων καλύπτουν την πλατεία Pariser Platz στο Βερολίνο, Γερμανία, την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, στη δεύτερη επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ AP

Η πανδημία και η πολιτική αστάθεια στο Ισραήλ πάγωσαν τις επαφές, δίνοντας στη Χαμάς το περιθώριο να προετοιμάσει την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Τις πρώτες ώρες της εισβολής, η ηγεσία της Χαμάς —μέσω του Πρωθυπουργού του Κατάρ αλλά και του Νταχλάν— εξέφρασε την ετοιμότητα να απελευθερώσει αμέσως όλους τους αμάχους ομήρους χωρίς αντάλλαγμα, με μόνο όρο την έναρξη διαπραγματεύσεων μέσω συμφωνημένου μεσολαβητή.

Ωστόσο, η ισραηλινή πολιτική ηγεσία αρνήθηκε κάθε συζήτηση, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την καταστροφή της Χαμάς. Παρά τις εκκλήσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, και τις εισηγήσεις ανώτερων αξιωματούχων των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών για τακτικό ελιγμό που θα έσωζε τους αμάχους, η κυβέρνηση Νετανιάχου παρέμεινε αδιάλλακτη. Η εμμονή αυτή σε μια αμιγώς στρατιωτική λύση εγκλώβισε το ζήτημα των ομήρων σε ένα πολυετές αδιέξοδο, με το πρωθυπουργικό γραφείο να διαψεύδει κατηγορηματικά την ύπαρξη των σχετικών προειδοποιήσεων.

Το αποτέλεσμα ήταν ότι, όσον αφορά την αντιμετώπιση των πολιτών και των στρατιωτών του που κρατούνταν αιχμάλωτοι από τον εχθρό, το Ισραήλ πράγματι άλλαξε νοοτροπία. Έτσι, θα περνούσαν άλλα δύο χρόνια πολέμου προτού υπογραφεί μια συμφωνία που θα έφερνε πίσω τους τελευταίους ομήρους από τη Γάζα, ζωντανούς ή νεκρούς, με τη Χαμάς να παραμένει όρθια.Το γραφείο του πρωθυπουργού χαρακτήρισε την έρευνα «απόλυτο ψέμα».«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου δεν μίλησε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ κατά την εν λόγω περίοδο και δεν έλαβε καμία προειδοποίηση από αυτόν», ανέφερε η απάντηση.Ο πρώην αρχηγός της Σιν Μπετ, Ρόνεν Μπαρ, και ο πρώην αρχηγός του επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Χερζλ Χαλέβι, δήλωσαν ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την προειδοποίηση που εξέδωσε ο πρόεδρος των ΗΑΕ.

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