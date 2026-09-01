Σάρα Νετανιάχου: Υπονόησε ότι ο στρατηγός Γκολάν γνώριζε νωρίτερα για την επίθεση της Χαμάς το 2023

Snapshot Η Σάρα Νετανιάχου υπαινίχθηκε ότι ο στρατηγός Γαΐρ Γκολάν είχε ενημερωθεί πριν από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο Γκολάν διέσωσε ανθρώπους κατά την επίθεση και δήλωσε ότι έφτασε στο νότο περίπου 1,5 ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης.

Το κόμμα του Γκολάν καταδίκασε τις δηλώσεις της Σάρα Νετανιάχου ως συκοφαντικές και ψευδείς.

Η Σάρα Νετανιάχου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο προδοσίας και ζήτησε σύσταση πραγματικής επιτροπής έρευνας για τα γεγονότα.

Ο Γκολάν απάντησε με κριτική προς την κυβέρνηση Νετανιάχου και ξεκίνησε νομικές ενέργειες κατά όσων διαδίδουν θεωρίες συνωμοσίας εναντίον του. Snapshot powered by AI

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η συνέντευξη της συζύγου του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Σάρα Νετανιάχου, η οποία υποστήριξε μία θεωρία συνωμοσίας ότι ο αριστερός πολιτικός και στρατηγός, Γαΐρ Γκολάν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023. Οι δηλώσεις έγιναν εν μέσω ενός πολωτικού πολιτικού κλίματος με φόντο τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ στις 27 Οκτωβρίου.

Ο Γκολάν, πρώην αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), μετέβη την ημέρα της επίθεσης με το αυτοκίνητό του στο μουσικό φεστιβάλ «Νόβα» και διέσωσε ανθρώπους, που δέχονταν σφοδρή επίθεση από την Χαμάς.

Ωστόσο, η Σάρα Νετανιάχου υπαινίχθηκε ότι η άμεση αντίδρασή του Γκολάν μπορεί να σημαίνει ότι είχε λάβει προειδοποίηση πριν την επίθεση. «Όταν είσαι στρατιωτικός τόσο υψηλού βαθμού και ισχυρίζεσαι ότι πολέμησες στις 7 Οκτωβρίου, ότι βρισκόσουν εκεί ήδη νωρίς το πρωί, ντυμένος και έτοιμος σε μια πολύ, πολύ πρωινή ώρα, όταν άλλοι δεν το γνώριζαν, όπως ο πρωθυπουργός», είπε η Σάρα Νετανιάχου. Και συνέχισε με σκωπτικό ύφος: «Ποιος είναι άλλωστε ο πρωθυπουργός για να γνωρίζει ότι ξεσπάει πόλεμος; Γιατί να τον ενημερώσουμε;».

Ο Γαΐρ Γκολάν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι κατευθύνθηκε προς το νότο γύρω στις 8 το πρωί, 1,5 ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης.Το κόμμα του Γκολάν, οι «Δημοκρατικοί», επέκρινε σφοδρά τη δήλωσή της σε μια ανάρτηση στο X, αναφέροντας ότι «καταδικάζει με σφοδρότητα τα συκοφαντικά και ψευδή λόγια της Σάρα Νετανιάχου απόψε στο Κανάλι 14».

«Η διάδοση συνωμοσιών εναντίον του στρατηγού Γαΐρ Γκολάν και η δυσφήμιση του ηρωισμού του στις 7 Οκτωβρίου ξεπερνούν τα όρια και αγγίζουν τα όρια της παραφροσύνης. Ενώ ο Νετανιάχου έσπευσε να βάλει μακιγιάζ και να αναζητήσει δικαιολογίες, ο Γαΐρ Γκολάν όρμησε μπροστά και έσωσε ζωές. Τα γεγονότα δεν θα αλλάξουν, όσο κι αν προσπαθούν η οικογένεια Νετανιάχου και το Κανάλι 14 να τα ξαναγράψουν», ανέφερε το κόμμα.

Η Σάρα Νετανιάχου δεν είναι το πρώτο μέλος της άμεσης οικογένειάς του Ισραηλινού πρωθυπουργού που διαδίδει θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τις 7 Οκτωβρίου. Ο πρωτότοκος γιος του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Γιαΐρ Νετανιάχου έχει αφήσει να εννοηθεί ότι υπήρξε προδοσία κατά την περίοδο που προηγήθηκε της επίθεσης. Ωστόσο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είχε πει σε βουλευτές ότι υπήρξε αποτυχία των μυστικών υπηρεσιών αλλά όχι προδοσία.

Η Σάρα Νετανιάχου επανέφερε, όμως το θέμα και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο προδοσίας κατά της κυβέρνησης. «Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν ξέρω. Θα έπρεπε να συσταθεί μια πραγματική επιτροπή έρευνας», είπε, καταδικάζοντας τη διαταγή του Ανωτάτου Δικαστηρίου να σταματήσει η έρευνα του ελεγκτή του κράτους,

Πάντως ο Γκολάν αντέδρασε έντονα σε ανάρτηση στο X: «Μπίμπι — ο [τότε] υπουργός Άμυνας [Γιοάβ] Γκαλάντ, οι αρχηγοί των υπηρεσιών ασφαλείας, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο αρχηγός της Σιν Μπετ, προσπάθησαν να σε ειδοποιήσουν και να σε προειδοποιήσουν δεκάδες φορές από τη στιγμή που ορκίστηκε η κυβέρνηση και εσύ δεν ξύπνησες… Όπως όλοι οι υπεύθυνοι για την αποτυχία, έτσι και εσύ θα τιμωρηθείς για αυτή την απερισκεψία αμέσως μόλις αναλάβουμε την επόμενη κυβέρνηση».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Σάρα Νετανιάχου ρωτήθηκε αν επιθυμεί να συνεχίσει να είναι η σύζυγος του πρωθυπουργού στην επόμενη Κνεσέτ, και απάντησε ότι θετικά. «Επειδή θέλω να ζήσουμε όλοι μας», σχολίασε η σύζυγος του πρωθυπουργού του Ισραήλ. «Θέλω έναν ηγέτη που να προστατεύει εμένα και τα παιδιά μου, ακριβώς όπως προστατεύει όλους τους πολίτες και τα παιδιά τους· το όνομά του είναι Μπέντζαμιν Νετανιάχου», τόνισε.

Πολλές αναφορές κατά τη διάρκεια των ετών έχουν δείξει ότι η Σάρα Νετανιάχου ασκεί σημαντική επιρροή στις αποφάσεις του συζύγου της όσον αφορά πολιτικά ζητήματα και διορισμούς.

Το 2024, ο Γκολάν άρχισε να μηνύει άτομα που διαδίδουν αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας σύμφωνα με τις οποίες είχε εμπλακεί σε κατασκοπεία και στον σχεδιασμό της εισβολής της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών του Λικούντ και άλλων προσώπων που συνδέονται με το κυβερνών κόμμα.