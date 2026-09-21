Καιρός: Η πρόγνωση του GFS για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Πότε θα «χτυπήσει»

Snapshot Η Ελλάδα εισέρχεται σε περίοδο έντονης κακοκαιρίας με δύο κύρια επεισόδια αστάθειας την Τρίτη και το Σάββατο.

Την Τρίτη αναμένονται σημαντικές βροχές στη Βόρεια Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο.

Το Σάββατο προβλέπεται βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στο Νότιο Ιόνιο που θα επηρεάσει τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα με ισχυρές βροχές.

Η Αττική θα υποστεί το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρών.

Οι αρχές πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε ετοιμότητα και συνιστούν στους πολίτες να παρακολουθούν τα δελτία καιρού. Snapshot powered by AI

Σε τροχιά έντονης κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα, καθώς η φθινοπωρινή κυκλοφορία της ατμόσφαιρας ενεργοποιείται πλήρως, φέρνοντας κατά τόπους επικίνδυνα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του μοντέλου GFS, η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη αστάθεια, η οποία θα εξελιχθεί σε δύο βασικές φάσεις.

Το πρώτο χτύπημα την Τρίτη

Η αρχή γίνεται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (22/09), με τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής.

Μέχρι το βράδυ της ίδιας ημέρας, το μέτωπο των βροχών θα «γλιστρήσει» νοτιότερα, επηρεάζοντας την Αττική, την Εύβοια και την Πελοπόννησο, ντύνοντας σταθερά στα γκρίζα το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Συναγερμός για το Σάββατο: Στο στόχαστρο το Νότιο Ιόνιο, η Κρήτη και η Αττική

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στους προγνώστες είναι η εξέλιξη του καιρού προς το Σαββατοκύριακο (26/09). Οι χάρτες δείχνουν τη δημιουργία ενός βαθύ βαρομετρικού χαμηλού στα ανοιχτά του Νοτίου Ιονίου.

Η δυναμική αυτού του συστήματος είναι τέτοια που οι ισχυρές βροχές θα επεκταθούν γρήγορα σε ολόκληρη τη δυτική, κεντρική και νότια επικράτεια.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Αττική θα βρεθεί ξανά στη δίνη του δεύτερου κύματος κακοκαιρίας, δεχόμενη σημαντικά ύψη βροχής που απαιτούν αυξημένη προσοχή από τους κατοίκους του λεκανοπεδίου.

Οι αρχές πολιτικής προστασίας και οι μετεωρολόγοι βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, καθώς η τροχιά του συστήματος του Σαββάτου ενδέχεται να προκαλέσει τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Συνιστάται στους πολίτες να παρακολουθούν τακτικά τα επίσημα δελτία καιρού, καθώς οι επόμενες ημέρες θα είναι ιδιαίτερα άστατες.

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