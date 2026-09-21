Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια

Snapshot Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε στη Βουλή τροπολογία για μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια.

Το κόμμα υποστηρίζει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για λήψη πρόσθετων μέτρων, αναιρώντας κυβερνητικά επιχειρήματα περί δημοσιονομικού «κόφτη».

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει τη μείωση του ΕΦΚ, όπως αποδεικνύεται από παραδείγματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη εφαρμόσει μειώσεις.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τις προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν την πρόταση στη Βουλή και ζητά έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων για το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής χρέους.

Απαιτείται να παρουσιαστούν στη Βουλή τα δεδομένα και οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν για την αξιοποίηση των πόρων από την αποπληρωμή χρέους. Snapshot powered by AI

Τροπολογία για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα επίπεδα που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να καλεί παράλληλα όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν.

Η πρωτοβουλία έρχεται στη σκιά της εκτόξευσης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, με τον ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση αναγκάστηκε πλέον να παραδεχθεί πως υπάρχει δυνατότητα λήψης πρόσθετων έκτακτων μέτρων.

«Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες “δεν υπήρχε”, σήμερα βρέθηκε», αναφέρει χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα κυβερνητικά επιχειρήματα περί δημοσιονομικού «κόφτη» καταρρίπτονται από τις ίδιες τις εξελίξεις.

Αντίστοιχα, η Κουμουνδούρου απορρίπτει το επιχείρημα ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν τη μείωση του ΕΦΚ. Όπως σημειώνει, η Οδηγία 2003/96/ΕΚ καθορίζει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων, αφήνοντας στα κράτη-μέλη περιθώριο να κινηθούν προς αυτά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται μάλιστα σειρά ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ΕΦΚ, μεταξύ των οποίων η Κροατία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Σλοβενία, ενώ αντίστοιχη παρέμβαση στο ντίζελ, όπως αναφέρει, έχει πραγματοποιήσει και η Ρουμανία.

Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα έχει εδώ και μήνες αναδείξει ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές ευελιξίες που η κυβέρνηση επιλέγει να μην αξιοποιήσει. «Και τώρα δικαιωνόμαστε», σημειώνει η Κουμουνδούρου, επιχειρώντας να συνδέσει τις τελευταίες εξελίξεις με την πρόταση που έχει ήδη καταθέσει για τη φορολογία στα καύσιμα.

Με την τροπολογία, ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει πλέον την πρόταση αυτή σε συγκεκριμένη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία και καλεί τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου να τοποθετηθούν επί της πρότασης στη Βουλή.

Την ίδια ώρα, η Κουμουνδούρου επαναφέρει και το ζήτημα της πρόωρης αποπληρωμής χρέους ύψους 13 δισ. ευρώ, επιμένοντας στο αίτημά της για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα που οδήγησαν στην κυβερνητική επιλογή, αλλά και οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν για την αξιοποίηση των συγκεκριμένων πόρων.

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