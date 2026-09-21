Μαργαρίτα Παπανδρέου: Στη Ριτσώνα το ύστατο χαίρε - Η τελευταία επιθυμία της

Μία ημέρα μετά την πολιτική κηδεία στο Α’ Νεκροταφείο, η οικογένεια αποχαιρέτησε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου στη Ριτσώνα υπό τους ήχους της αγαπημένης της Ντόλι Πάρτον – Η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα του Αιγαίου

Ανθή Κουρεντζή

Μαργαρίτα Παπανδρέου: Στη Ριτσώνα το ύστατο χαίρε - Η τελευταία επιθυμία της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Μαργαρίτα Παπανδρέου αποτέφρώθηκε στη Ριτσώνα μία ημέρα μετά την πολιτική της κηδεία στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
  • Η οικογένεια της πραγματοποίησε μια σεμνή τελετή με τραγούδια της Ντόλι Πάρτον, αγαπημένης καλλιτέχνιδας της Μαργαρίτας.
  • Η τέφρα της θα σκορπιστεί στη θάλασσα του Αιγαίου, σύμφωνα με την τελευταία της επιθυμία.
  • Στην πολιτική κηδεία παραβρέθηκαν πλήθος πολιτικών και εκπροσώπων φορέων, ενώ εκφωνήθηκαν επικήδειοι από τα παιδιά και τα εγγόνια της.
  • Οι ομιλητές τόνισαν τη σύνδεσή της με την Ελλάδα, τους αγώνες για την ισότητα, την ειρήνη και το γυναικείο κίνημα.
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Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σε στενό οικογενειακό κύκλο γράφτηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου η τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, στην αίθουσα τελετών του Αποτεφρωτηρίου Ριτσώνας.

Η αποτέφρωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου η οικογένειά της, φίλοι, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου είχαν συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσουν μια γυναίκα που συνέδεσε τη ζωή της με την Ελλάδα, το γυναικείο κίνημα και τους αγώνες για ισότητα και ειρήνη.

Στη σεμνή τελετή της Ριτσώνας ακούστηκαν τραγούδια της αγαπημένης της Ντόλι Πάρτον, της καλλιτέχνιδας που, όπως αποκάλυψε ο γιος της Νίκος Παπανδρέου στον επικήδειό του, είχε ιδιαίτερη θέση στην καρδιά της. Ο ίδιος είχε θυμηθεί μια προσωπική στιγμή από το Καστρί, όταν είχε δει τη μητέρα του να σηκώνεται και να χορεύει μόνη της ακούγοντας κάντρι μουσική.

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Η πολιτική κηδεία στο Α’ Νεκροταφείο

Μία ημέρα νωρίτερα, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, πλήθος κόσμου είχε βρεθεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών.

Τα παιδιά και τα εγγόνια της βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του αποχαιρετισμού. Επικήδειους εκφώνησαν οι γιοι της Γιώργος, Νίκος και Ανδρέας Παπανδρέου, τα εγγόνια της Μαργαρίτα Παπανδρέου και Κωστής Κατσανέβας, ενώ μίλησαν επίσης η Άννα Διαμαντοπούλου και η στενή φίλη και συνοδοιπόρος της Φωτεινή Σιάνου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ <BR><BR>

Ο Ανδρέας Παπανδρέου / INTIME NEWS

Ο Γιώργος Παπανδρέου στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση της μητέρας του με την Ελλάδα και στους αγώνες της για τις γυναίκες, την ισότητα και την ειρήνη. «Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα. Έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε γι’ αυτήν», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του.

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Στον τάφο του Ανδρέα Παπανδρέου τα παιδιά του / Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

Ιδιαίτερα προσωπικός ήταν ο επικήδειος του Νίκου Παπανδρέου, ο οποίος αναφέρθηκε στη στενή σχέση μητέρας και γιου, στις κοινές τους αναμνήσεις, αλλά και στη νεανικότητα και τη δύναμη που, όπως είπε, τη χαρακτήριζαν μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ <BR><BR>

Ο Νίκος Παπανδρέου / INTIME NEWS

Η πιο συγκινητική αναφορά, ωστόσο, αφορούσε την τελευταία επιθυμία για την τέφρα της.

«Αύριο θα σε σκορπίσουμε στην αγαπημένη σου θάλασσα του Αιγαίου. Ο τελευταίος σου χορός – τα κύματα», είπε ο Νίκος Παπανδρέου, συνδέοντας την εικόνα της μητέρας του να χορεύει μόνη της ακούγοντας Ντόλι Πάρτον με το τελευταίο της ταξίδι.

Πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού κόσμου στην κηδεία

Στο Α’ Νεκροταφείο βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς και στελέχη και πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Θεόδωρος Λιβάνιος.

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Ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος / Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

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Η Ντόρα Μπακογιάννη και ο Ισίδωρος Κούβελος / Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

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Ο Νικήτας Κακλαμάνης / Πηγή: Χάρης Γκίκας / Newsbomb

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΗΔΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ <BR><BR>

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας / INTIME NEWS

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και φορείς που συνδέθηκαν με τη μακρά κοινωνική και πολιτική δράση της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ξεχωριστό ήταν και το στεφάνι της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, με την αφιέρωση «Καλό ταξίδι αγαπητή μας πρόεδρε».

Η σορός της αναχώρησε από το Α’ Νεκροταφείο μέσα σε θερμό χειροκρότημα, ολοκληρώνοντας έναν δημόσιο αποχαιρετισμό γεμάτο προσωπικές μνήμες, πολιτικές αναφορές και λόγια για την παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της.

Τη Δευτέρα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η οικογένεια συγκεντρώθηκε ξανά στη Ριτσώνα για τον πιο προσωπικό αποχαιρετισμό.

Και έπειτα από την αποτέφρωση, όπως είχε γνωστοποιήσει ο Νίκος Παπανδρέου, η τέφρα της Μαργαρίτας Παπανδρέου θα σκορπιστεί στην αγαπημένη της θάλασσα του Αιγαίου — εκεί όπου, με τα λόγια του γιου της, θα δοθεί «ο τελευταίος της χορός» με τα κύματα.

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