Άντζελα Δημητρίου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Ο ένας και μοναδικός έφυγε κι όμως είναι ακόμα κοντά μας»

Snapshot Η Άντζελα Δημητρίου εξέφρασε συγκίνηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον μοναδικό και παρόντα παρά τον αδόκητο θάνατό του.

Στη μνήμη του Μαζωνάκη, η Δημητρίου τραγούδησε τα κομμάτια «Ανήκω σε μένα» και «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

Ο Σταμάτης Γονίδης σχολίασε με ψυχρή διάθεση το θάνατο του Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια συνομιλίας με άνθρωπο της ασφάλειας μαγαζιού, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.

Η Άντζελα Δημητρίου, παρούσα στη στιγμή του σχόλιου του Γονίδη, δεν αντέδρασε δημόσια, γεγονός που σχολιάστηκε έντονα. Snapshot powered by AI

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε η Άντζελα Δημητρίου για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον οποίο τη συνέδεε και μια μακρά επαγγελματική σχέση.

Αναφερόμενη στον αδόκητο χαμό του, τον χαρακτήρισε «τον έναν και μοναδικό που έφυγε κι όμως είναι ακόμα κοντά μας», ενώ στη συνέχεια τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα» και το «Θέλω να γυρίσω στα παλιά».

Από την ίδια βραδιά, αντιδράσεις έχει προκαλέσει το σχόλιο του Σταμάτη Γονίδη για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε σε μια συνομιλία που είχε με άνθρωπο της ασφάλειας του μαγαζιού, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πώς είστε; Είστε καλά;» και απαντώντας «Εμείς είμαστε καλά, αυτός πέθανε. Θεός σχωρέστον».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε αντιδράσεις στα social media. Η Άντζελα Δημητρίου, που βρισκόταν δίπλα του εκείνη τη στιγμή, παρέμεινε σιωπηλή, με το στιγμιότυπο να σχολιάζεται έντονα.