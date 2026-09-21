Βίντεο που κόβει την ανάσα: Πλοίο 229 μέτρων συγκρούεται με αλιευτικό στην ανοιχτή θάλασσα

Snapshot Ένα φορτηγό πλοίο μήκους 229 μέτρων, το First Margaux υπό σημαία Παναμά, συγκρούστηκε με το κινεζικό αλιευτικό Luqing Yuanyu 108 μήκους 49 μέτρων κοντά στα Στενά της Σιγκαπούρης στις 17 Σεπτεμβρίου.

Τα δύο πλοία είχαν αναχωρήσει περίπου την ίδια ώρα από αγκυροβόλια στην περιοχή της Σιγκαπούρης και εισήλθαν στο σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας (TSS) πριν τη σύγκρουση.

Το βίντεο που κατέγραψε το αλιευτικό δείχνει το First Margaux να προσεγγίζει με μεγάλη ταχύτητα και να προκαλεί έντονη κλίση στο μικρότερο σκάφος μετά την πρόσκρουση.

Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το αλιευτικό δεν βυθίστηκε και συνέχισε να εκπέμπει σήμα AIS, καταφέρνοντας να φτάσει σε κοντινή προβλήτα.

Οι ναυτιλιακές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Ένα φορτηγό πλοίο μήκους 229 μέτρων συγκρούστηκε με κινεζικό αλιευτικό κοντά στα Στενά της Σιγκαπούρης, σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Η σύγκρουση σημειώθηκε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου.

Το υπό σημαία Παναμά First Margaux και το κινεζικό αλιευτικό Luqing Yuanyu 108, μήκους περίπου 49 μέτρων, είχαν αναχωρήσει περίπου την ίδια ώρα από αγκυροβόλια στην περιοχή της Σιγκαπούρης, σύμφωνα με το The Maritime Executive.

Με βάση δεδομένα AIS από την Pole Star Global, τα δύο πλοία εισήλθαν στο σύστημα διαχωρισμού κυκλοφορίας (TSS), τον καθορισμένο θαλάσσιο δίαυλο που χρησιμοποιείται για την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά.

Στο βίντεο, το οποίο φαίνεται να έχει καταγραφεί από το ίδιο το αλιευτικό, το First Margaux διακρίνεται να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, προτού συγκρουστεί με το μικρότερο σκάφος. Από την πρόσκρουση, το αλιευτικό γέρνει απότομα, ενώ νερά κατακλύζουν το κατάστρωμά του. Οι άνθρωποι που βρίσκονται πάνω στο σκάφος φαίνεται να προσπαθούν να κρατηθούν από τα σημεία στήριξης καθώς αυτό παίρνει έντονη κλίση.

Η καταγραφή ολοκληρώνεται λίγα δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση.

Παρά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης, τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι το αλιευτικό δεν βυθίστηκε. Το σήμα AIS του συνέχισε να εκπέμπεται και, σύμφωνα με το The Maritime Executive, το Luqing Yuanyu 108 φαίνεται πως κατάφερε να φτάσει σε κοντινή προβλήτα.