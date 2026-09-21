Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Από τις κρίσεις πανικού στη δεκαετή μάχη με τον εθισμό - Τι είχε πει η αδελφή του

Η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει λίγο πριν από τον θάνατο του αδελφού της για τη δεκαετή μάχη του με τον εθισμό και την απόφασή του να μιλήσει δημόσια για όσα περνούσε

Ανθή Κουρεντζή

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Από τις κρίσεις πανικού στη δεκαετή μάχη με τον εθισμό - Τι είχε πει η αδελφή του
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  • Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ αντιμετώπιζε εθισμό στα οπιοειδή για πάνω από δέκα χρόνια και υπέστη σχεδόν θανατηφόρα υπερβολική δόση φαιντανύλης που τον άφησε σε κώμα.
  • Το 2025, ο Πρίσλεϊ αποκάλυψε ότι είχε λάβει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή χωρίς οργανωμένο πλάνο αποκατάστασης, παρά τις επισκέψεις σε πάνω από 15 ψυχιάτρους.
  • Σε βίντεο στο Instagram, ο Πρίσλεϊ μίλησε ανοιχτά για τις κρίσεις πανικού και την ψυχική του υγεία, επιθυμώντας να δείξει σε άλλους ότι δεν είναι μόνοι.
  • Η Κάια Γκέρμπερ τόνισε ότι η ανοιχτή στάση του αδελφού της ήταν αναζωογονητική για την οικογένεια, που προηγουμένως κρατούσε τα θέματα αυτά μακριά από τη δημοσιότητα.
  • Η οικογένεια Γκέρμπερ αντιμετώπισε συλλογικά τις επιπτώσεις του εθισμού, με την Κάια να αποκαλεί τον Πρίσλεϊ "δάσκαλο" για την ειλικρίνειά του σχετικά με τις δυσκολίες του.
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Η Κάια Γκέρμπερ είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη του αδελφού της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, με τον εθισμό, σε μια συνέντευξη που δημοσιεύτηκε λίγο πριν από τον θάνατό του, σε ηλικία 27 ετών.

Σε συνέντευξή στη Vogue, η οποία δημοσιεύτηκε στις 11 Αυγούστου, το 24χρονο μοντέλο και ηθοποιός μίλησε για το πώς η οικογένειά της διαχειρίστηκε τη δεκαετή μάχη του αδελφού της με τα ναρκωτικά.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο επηρεάζει και εξισώνει τους πάντες», είπε η Κάια. «Νομίζω ότι γι’ αυτό άρχισα κι εγώ να βλέπω τον εαυτό μου ως “το εύκολο παιδί” και δεν ήθελα ποτέ να ζητάω βοήθεια. Γιατί μου φαινόταν υπερβολικό να υπάρχουν δύο παιδιά στην οικογένεια που είχαν ανάγκη από στήριξη».

Το 2024, ο Πρίσλεϊ αποκάλυψε ότι είχε δώσει για αρκετά χρόνια σκληρή μάχη με τον εθισμό στα οπιοειδή και ότι είχε υποστεί σχεδόν θανατηφόρα υπερβολική δόση φαιντανύλης, η οποία τον άφησε σε κώμα για αρκετές ημέρες.

Kaia Gerber,Presley Gerber

Η Κάια Γκέρμπερ και ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / AP

Τον Δεκέμβριο του 2025, μίλησε ακόμη πιο ανοιχτά για την εξάρτησή του από συνταγογραφούμενα φάρμακα, υποστηρίζοντας ότι είχε απευθυνθεί σε περισσότερους από 15 διαφορετικούς ψυχιάτρους, οι οποίοι, όπως ισχυρίστηκε, του χορηγούσαν ισχυρή φαρμακευτική αγωγή χωρίς να του προσφέρουν ένα οργανωμένο και σαφές πλάνο αποκατάστασης.

Ο Πρίσλεϊ είχε αναφερθεί επίσης στην ψυχική του υγεία και στη χρήση ουσιών σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2025, αποκαλύπτοντας ότι λάμβανε διάφορα κατασταλτικά φάρμακα για την αντιμετώπιση κρίσεων πανικού.

«Δυστυχώς, έχω βιώσει πολλές απώλειες με διαφορετικούς τρόπους το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα», είχε πει τότε, προσθέτοντας ότι ήθελε το βίντεό του να αγγίξει «τους ανθρώπους με πολλούς τρόπους».

«Πρώτον, για να νιώσετε ότι δεν είστε μόνοι, γιατί έτσι νιώθω κι εγώ τις περισσότερες φορές και έχω την αίσθηση ότι, αν τα πω όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι τουλάχιστον θα ξέρουν ότι υπάρχει και κάποιος άλλος που περνά το ίδιο», συνέχισε.

Rande Gerber,Cindy Crawford,Kaia Gerber,Presley Walker Gerber

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ και την αδελφή του Κάια Γκέρμπερ / AP

«Και δεύτερον, ελπίζω να βρω κάποιους ανθρώπους εκεί έξω που να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ή που να γνωρίζουν κάποιον που μπορεί να βοηθήσει».

Η Κάια εξήγησε στη συνέχεια στη Vogue ότι, έπειτα από χρόνια κατά τα οποία η οικογένεια κρατούσε αυτά τα ζητήματα μακριά από τη δημοσιότητα, το να βλέπει τον αδελφό της να μιλά τόσο ανοιχτά και ειλικρινά για τις δυσκολίες του ήταν για εκείνη κάτι αναζωογονητικό.

«Οι γονείς μου, για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας, ήταν πολύ, πολύ κλειστοί και δεν μοιράζονταν τίποτα. Και τώρα έχουμε αυτόν τον απόλυτο δάσκαλο, τον αδελφό μου, που λέει: “Θα δείξω σε όλους πόσο ανθρώπινος είμαι”. Υπάρχουν μόνο τόσα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο. Και το να προσπαθείς να κρύψεις κάτι κάτω από το χαλί, απλώς κάνει τον άλλον να αισθάνεται ότι ντρέπεσαι γι’ αυτόν», πρόσθεσε.

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