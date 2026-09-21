Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (21/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

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Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (21/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

21/9/2026 6:30:00 πμ21/9/2026 2:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΘΗΒΩΝ - ΠΑΡΝΩΝΟΣ - ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΣΤΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΩΤΗΛΑ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ390Κατασκευές
21/9/2026 8:00:00 πμ21/9/2026 10:00:00 πμΓΛΥΦΑΔΑΣΖυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΛΑΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΝΟ160 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ1192Κατασκευές
21/9/2026 8:00:00 πμ21/9/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ38, 40 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ1196Κατασκευές
21/9/2026 8:00:00 πμ21/9/2026 12:00:00 μμΝ.ΣΜΥΡΝΗΣΖυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΟ2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΟ4, Νο6, Νο14 από: 08:00 πμ έως: 16:00 μμ1190Κατασκευές
21/9/2026 8:00:00 πμ21/9/2026 1:00:00 μμΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Κατασκευές
21/9/2026 8:00:00 πμ21/9/2026 1:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΒΙΤΣΙ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ1194Κατασκευές
21/9/2026 8:00:00 πμ21/9/2026 2:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΨΟΣ.584Κατασκευές
21/9/2026 8:00:00 πμ21/9/2026 4:00:00 μμΡΑΦΗΝΑΣΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΡΑΦΑΔΙΝΩΝ ΑΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΡΠΔΠΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΛΕΩΦ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ, ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ, ΑΛΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΗ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΑΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΙΓΙΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΕΥΒΟΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΡ, ΑΥΡΑΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΔΑΝΗΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΜΕΡΤΙΩΤΗ, ΚΥΚΝΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΛΟΗΣ, ΠΡΩΤΕΩΣ, ΙΔΑΛΙΟΥ, ΔΕΥΚΑΡΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΔΩΡΙΔΟΣ, ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ, ΡΟΔΟΥ, ΕΡΑΤΟΥΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ1647Λειτουργία
21/9/2026 8:00:00 πμ21/9/2026 4:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΛΕΩ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΟΔΑ535Λειτουργία
21/9/2026 9:00:00 πμ21/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ1198Λειτουργία
21/9/2026 9:00:00 πμ21/9/2026 12:00:00 μμΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΜΦΙΘΕΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ ΝΟ15από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ1191Κατασκευές
21/9/2026 10:30:00 πμ21/9/2026 5:30:00 μμΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥΑΙΣΩΠΟΥ - ΟΡΦΕΩΣ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ391Συντήρηση
21/9/2026 11:00:00 πμ21/9/2026 3:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΕΥΔΟΞΟΥ 28 απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ1116Κατασκευές
21/9/2026 12:00:00 μμ21/9/2026 3:00:00 μμΒΟΥΛΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ14 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ1193Κατασκευές
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