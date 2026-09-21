Διακοπές ρεύματος την Δευτέρα (21/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|21/9/2026 6:30:00 πμ
|21/9/2026 2:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΘΗΒΩΝ - ΠΑΡΝΩΝΟΣ - ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ - ΣΟΥΛΙΟΥ - ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ - ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΟΣ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - ΣΤΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΦΩΤΗΛΑ - ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - - ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΗΣ
|390
|Κατασκευές
|21/9/2026 8:00:00 πμ
|21/9/2026 10:00:00 πμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΛΑΣ απο κάθετο: ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ ΝΟ160 από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
|1192
|Κατασκευές
|21/9/2026 8:00:00 πμ
|21/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ απο κάθετο: ΑΓΝΩΣΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ έως κάθετο: ΜΥΚΑΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ ΝΟ38, 40 από: 07:30 πμ έως: 03:30 μμ
|1196
|Κατασκευές
|21/9/2026 8:00:00 πμ
|21/9/2026 12:00:00 μμ
|Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
|Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΟ2 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΝΟ4, Νο6, Νο14 από: 08:00 πμ έως: 16:00 μμ
|1190
|Κατασκευές
|21/9/2026 8:00:00 πμ
|21/9/2026 1:00:00 μμ
|ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ απο κάθετο: ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|Κατασκευές
|21/9/2026 8:00:00 πμ
|21/9/2026 1:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΒΙΤΣΙ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ έως κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|1194
|Κατασκευές
|21/9/2026 8:00:00 πμ
|21/9/2026 2:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΥΨΟΣ.
|584
|Κατασκευές
|21/9/2026 8:00:00 πμ
|21/9/2026 4:00:00 μμ
|ΡΑΦΗΝΑΣ
|ΑΚΤΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, ΑΡΑΦΑΔΙΝΩΝ ΑΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΚΑ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ, ΡΠΔΠΥ, ΠΙΝΔΟΥ, ΛΕΩΦ ΧΡΥΣΤΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΠΑΛΑΜΑ ΚΩΣΤΗ, ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ, ΑΛΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΗ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΑΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΣΙΓΙΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ, ΕΥΒΟΙΚΟΥ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΡ, ΑΥΡΑΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΠΕΥΚΩΝ, ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ, ΔΑΝΗΣ, ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ, ΑΝΔΡΟΥ, ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ, ΜΕΡΤΙΩΤΗ, ΚΥΚΝΩΝ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΧΛΟΗΣ, ΠΡΩΤΕΩΣ, ΙΔΑΛΙΟΥ, ΔΕΥΚΑΡΩΝ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΔΩΡΙΔΟΣ, ΩΚΕΑΝΙΔΩΝ, ΡΟΔΟΥ, ΕΡΑΤΟΥΣ, ΚΡΗΤΗΣ, ΘΑΛΕΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ
|1647
|Λειτουργία
|21/9/2026 8:00:00 πμ
|21/9/2026 4:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΛΕΩ ΓΑΛΗΝΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΟΙ, ΑΔΙΕΟΔΑ
|535
|Λειτουργία
|21/9/2026 9:00:00 πμ
|21/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΛΟΧΑΓΟΥ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ έως κάθετο: ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ
|1198
|Λειτουργία
|21/9/2026 9:00:00 πμ
|21/9/2026 12:00:00 μμ
|ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: ΑΛΜΦΙΘΕΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΥΜΗΤΤΟΥ ΝΟ15από: 07:30 πμ έως: 03:00 μμ
|1191
|Κατασκευές
|21/9/2026 10:30:00 πμ
|21/9/2026 5:30:00 μμ
|ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
|ΑΙΣΩΠΟΥ - ΟΡΦΕΩΣ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
|391
|Συντήρηση
|21/9/2026 11:00:00 πμ
|21/9/2026 3:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΕΥΔΟΞΟΥ 28 απο κάθετο: έως κάθετο: ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΚΑΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΥΔΟΞΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
|1116
|Κατασκευές
|21/9/2026 12:00:00 μμ
|21/9/2026 3:00:00 μμ
|ΒΟΥΛΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΥΟΣ απο κάθετο: ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟ14 από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ
|1193
|Κατασκευές
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