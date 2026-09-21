Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών

Πέθανε σε ηλικία 27 ετών ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Σύμφωνα με το TMZ, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ο Πρίσλεϊ πέθανε την Κυριακή (20/9) σε κέντρο αποκατάστασης. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Τον περασμένο μήνα, η 24χρονη αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ, είχε αποκαλύψει πώς η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τον Πρίσλεϊ και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία είχαν επηρεάσει ολόκληρη την οικογένειά τους.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο επηρεάζει και φέρνει όλους στο ίδιο επίπεδο», είχε δηλώσει η Κάια Γκέρμπερ στη Vogue.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / AP

O Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ήταν γιος της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο μόντελινγκ σε ηλικία 15 ετών και συμμετείχε σε καμπάνιες μεγάλων οίκων μόδας, όπως οι Dolce & Gabbana και Calvin Klein.

Από νεαρή ηλικία αντιμετώπισε δυσκολίες με την ψυχική του υγεία, ενώ το 2019 συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

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Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Πρίσλεϊ αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να φροντίσει την ψυχική του υγεία, όπως είχε δηλώσει.

Έναν μήνα αργότερα, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή μέσα από ένα ειλικρινές βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Ο ίδιος απαρίθμησε τα φάρμακα που λάμβανε για «νυχτερινούς τρόμους» και «κρίσεις πανικού».

«Δυστυχώς, έχω βιώσει πολλές απώλειες, με διάφορες μορφές, το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα», είχε δηλώσει.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ και την αδελφή του Κάια Γκέρμπερ / AP

Τον περασμένο Μάιο, ο Πρίσλεϊ είχε εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον πατέρα του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία τους ενώ έκαναν paddle board και έγραψε: «Έχω τον καλύτερο πατέρα στον κόσμο. Δεν με έχει εγκαταλείψει ποτέ. Είναι πάντα δίπλα μου. Πάντα έχει τις καλύτερες συμβουλές για μένα. Εκτιμώ αυτόν τον άνθρωπο περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Σε ακόμη περισσότερες μέρες με paddle board σε όλο τον κόσμο».

Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε τη στήριξή της στα σχόλια, γράφοντας «Τα αγόρια μου!», ενώ ο πατέρας του απάντησε: «Είναι τιμή μου να κάνω μαζί σου αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή, ξανά και ξανά, οποιαδήποτε στιγμή. Μερικές φορές μπορεί να πέφτουμε, αλλά με λίγη βοήθεια πάντα ξανασηκωνόμαστε. Θα σε αγαπώ για πάντα, Prez».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ/ AP

Ο Πρίσλεϊ μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, λέγοντας ότι τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει «από πολύ μικρή ηλικία», ενώ είχε χαρακτηρίσει το ζήτημα της ψυχικής υγείας ως «την απόλυτη πανδημία».

Σε εμφάνισή του στο podcast Studio 22 το 2023, είχε δηλώσει: «Είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, και έχει πάρα πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω — να βοηθάω ανθρώπους, είτε κάποιος έχει κατάθλιψη είτε παλεύει με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα του».

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