Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών

Ο  Πρίσλεϊ Γκέρμπερ έφυγε από την ζωή σε κέντρο αποκατάστασης την Κυριακή (20/9)

Ανθή Κουρεντζή

Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πέθανε σε ηλικία 27 ετών ο γιος της Σίντι Κρόφορντ, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Σύμφωνα με το TMZ, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας του Λος Άντζελες ανέφερε ότι ο Πρίσλεϊ πέθανε την Κυριακή (20/9) σε κέντρο αποκατάστασης. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Τον περασμένο μήνα, η 24χρονη αδελφή του, Κάια Γκέρμπερ, είχε αποκαλύψει πώς η χρήση ναρκωτικών ουσιών από τον Πρίσλεϊ και οι δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία είχαν επηρεάσει ολόκληρη την οικογένειά τους.

«Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο μέσα σε μια οικογένεια, κατά κάποιον τρόπο επηρεάζει και φέρνει όλους στο ίδιο επίπεδο», είχε δηλώσει η Κάια Γκέρμπερ στη Vogue.

Cindy Crawford,Rande Gerber,Presley Gerber

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ / AP

O Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ήταν γιος της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο μόντελινγκ σε ηλικία 15 ετών και συμμετείχε σε καμπάνιες μεγάλων οίκων μόδας, όπως οι Dolce & Gabbana και Calvin Klein.

Από νεαρή ηλικία αντιμετώπισε δυσκολίες με την ψυχική του υγεία, ενώ το 2019 συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

https://www.instagram.com/p/DP2DvCAkhjj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τον περασμένο Νοέμβριο, ο Πρίσλεϊ αποκάλυψε ότι είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να φροντίσει την ψυχική του υγεία, όπως είχε δηλώσει.

Έναν μήνα αργότερα, μίλησε ανοιχτά για την προσωπική του ζωή μέσα από ένα ειλικρινές βίντεο που δημοσίευσε στα social media.

Ο ίδιος απαρίθμησε τα φάρμακα που λάμβανε για «νυχτερινούς τρόμους» και «κρίσεις πανικού».

«Δυστυχώς, έχω βιώσει πολλές απώλειες, με διάφορες μορφές, το τελευταίο διάστημα. Δεν είναι δικαιολογία, αλλά είναι ο λόγος που βρίσκομαι στο σημείο που βρίσκομαι σήμερα», είχε δηλώσει.

Rande Gerber,Cindy Crawford,Kaia Gerber,Presley Walker Gerber

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ και την αδελφή του Κάια Γκέρμπερ / AP

Τον περασμένο Μάιο, ο Πρίσλεϊ είχε εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τον πατέρα του μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία τους ενώ έκαναν paddle board και έγραψε: «Έχω τον καλύτερο πατέρα στον κόσμο. Δεν με έχει εγκαταλείψει ποτέ. Είναι πάντα δίπλα μου. Πάντα έχει τις καλύτερες συμβουλές για μένα. Εκτιμώ αυτόν τον άνθρωπο περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις. Σ’ αγαπώ, μπαμπά. Σε ακόμη περισσότερες μέρες με paddle board σε όλο τον κόσμο».

Η Σίντι Κρόφορντ έδειξε τη στήριξή της στα σχόλια, γράφοντας «Τα αγόρια μου!», ενώ ο πατέρας του απάντησε: «Είναι τιμή μου να κάνω μαζί σου αυτό το ταξίδι που λέγεται ζωή, ξανά και ξανά, οποιαδήποτε στιγμή. Μερικές φορές μπορεί να πέφτουμε, αλλά με λίγη βοήθεια πάντα ξανασηκωνόμαστε. Θα σε αγαπώ για πάντα, Prez».

Presley Gerber,Cindy Crawford,Rande Gerber

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ με τους γονείς του, Σίντι Κρόφορντ και Ράντε Γκέρμπερ/ AP

Ο Πρίσλεϊ μιλούσε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, λέγοντας ότι τα προβλήματα είχαν ξεκινήσει «από πολύ μικρή ηλικία», ενώ είχε χαρακτηρίσει το ζήτημα της ψυχικής υγείας ως «την απόλυτη πανδημία».

Σε εμφάνισή του στο podcast Studio 22 το 2023, είχε δηλώσει: «Είναι ένα τεράστιο κομμάτι της ζωής μου. Είναι μια δουλειά 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, και έχει πάρα πολλές πτυχές. Αυτό είναι πραγματικά που θέλω να κάνω — να βοηθάω ανθρώπους, είτε κάποιος έχει κατάθλιψη είτε παλεύει με κάτι που επηρεάζει αρνητικά το σώμα του».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη μάχη των ψηφοδελτίων μπαίνει η κεντροαριστερά: ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ, ΣΥΡΙΖΑ αναζητούν τους «εκλεκτούς»

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οικοσύστημα φθηνής χρηματοδότησης σε Άμυνα και Ασφάλεια από Τράπεζες και ΕΤΕπ

07:32ΥΓΕΙΑ

Η άκρως επικίνδυνη ρήξη αρτηρίας, που συμβαίνει ξαφνικά — Τα προειδοποιητικά σημάδια

07:30LIFESTYLE

Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: «Προσεύχομαι να είναι η τελευταία φορά» – Συγκλονίζει η εξομολόγηση του γιου της Σίντι Κρόφορντ πριν πεθάνει

07:30BOMBER

Η χώρα των αρχηγών: Όλοι θέλουν να μπουν στη Βουλή, κανείς δεν θέλει να κυβερνήσει

07:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2026:Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής των δικαιούχων

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Τι αλλάζει από σήμερα σε όρια οφειλών και υποβολή νέων αιτήσεων

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στις Ένοπλες Δυνάμεις: Πέθανε ξαφνικά 42χρονος αξιωματικός στην Αλεξανδρούπολη

07:20SCENARIO

Η Τουρκία ανεβάζει την ένταση – Ώρα για εθνικό μέτωπο

07:16ΚΟΣΜΟΣ

H ισχύς της γαστρο-διπλωματίας: Όταν οι συμφωνίες των κρατών περνούν από το στομάχι των ηγετών – Οι BRICS στην Ινδία

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο καβγάς για τις ξαπλώστρες - «Αυτός με χτύπησε» λέει ο 76χρονος

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Από τη Nvidia και την Tesla στον ΟΗΕ: Το πενθήμερο πρόγραμμα Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής - Τι θα υποστηρίξει

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μυλωνάκης και το Επικρατείας της ΝΔ, η Γεροβασίλη, η δικογραφία που έρχεται, η Τιτάν, η SKY EXPRESS με την Aegean και η αναβάθμιση της ΔΕΗ

06:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα (21/9) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή της εκτέλεσης δημοσιογράφου στο Περού σε λαϊκή αγορά

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φρένο» για τρεις εβδομάδες και επιστροφή με ντέρμπι αιωνίων και ευρωπαϊκές μάχες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:58ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο γιος της Σίντι Κρόφορντ σε ηλικία 27 ετών

01:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηγουμενίτσα: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα» – Ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του στον ποδηλατόδρομο

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο - Τι ισχύει με την ανανέωση

02:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζόκερ: Ένας υπερτυχερός κέρδισε τα 9.693.319 ευρώ

06:52LIFESTYLE

Οι κόρες επωνύμων που ξεχωρίζουν στις νέες σειρές

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή της εκτέλεσης δημοσιογράφου στο Περού σε λαϊκή αγορά

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και λίγες βροχές η Δευτέρα – Αλλάζει ο καιρός από τα μέσα της εβδομάδας

07:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος είναι έτοιμος να διασπαστεί - Τι περιμένει την Ελλάδα τον φετινό χειμώνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:20TRAVEL

Τέσσερις λίμνες για μια διαφορετική απόδραση στη φύση

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκλογικός σεισμός για τον Μερτς και ιστορική κατάρρευση του CDU – Σαρωτική άνοδος του AfD

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Ποια στοιχεία πρέπει να ενημερώσετε όταν την εκδώσετε

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Πότε θα γίνει η αλλαγή της ώρας από θερινή σε χειμερινή το 2026 - Γιατί συζητείται η κατάργησή της

03:06ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο Χαλέπι – Δύσκολη η πρόσβαση των διασωστών

21:15ΕΛΛΑΔΑ

«Το μόνο που ζητάω είναι να θυμάστε την κόρη μου»: Η έκκληση από την μητέρα της Γλυκερίας Μεμεκίδου που σκοτώθηκε στη Λιβύη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής - Τι θα υποστηρίξει

09:27LIFESTYLE

Ο Γιάννης Πάριος τίμησε τον Γιώργο Μαζωνάκη ερμηνεύοντας το «Ποτέ Ποτέ» - «Ένα υπέροχο τίμιο παιδί»

06:58ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Μυλωνάκης και το Επικρατείας της ΝΔ, η Γεροβασίλη, η δικογραφία που έρχεται, η Τιτάν, η SKY EXPRESS με την Aegean και η αναβάθμιση της ΔΕΗ

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη: Πώς ξεκίνησε ο καβγάς για τις ξαπλώστρες - «Αυτός με χτύπησε» λέει ο 76χρονος

06:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Φρένο» για τρεις εβδομάδες και επιστροφή με ντέρμπι αιωνίων και ευρωπαϊκές μάχες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ