Συρία: Ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο Χαλέπι – Δύσκολη η πρόσβαση των διασωστών

Snapshot Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην περιοχή αλ Αΐς, νότια του Χαλεπιού, με τις αρχές να διερευνούν τη φύση του συμβάντος.

Οι εκρήξεις συνεχίζονταν, εμποδίζοντας την άμεση πρόσβαση ασθενοφόρων και σωστικών συνεργείων στην περιοχή.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για αιτίες ή θύματα από το περιστατικό.

Το νέο συμβάν ακολουθεί σειρά φονικών εκρήξεων στη Συρία μέσα στον Σεπτέμβριο με πολλούς νεκρούς και τραυματίες σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αποθήκες όπλων. Snapshot powered by AI

Σειρά ισχυρών εκρήξεων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή αλ Αΐς, νότια του Χαλεπιού, στη βόρεια Συρία, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η πρώτη έκρηξη ακούστηκε κοντά στην πόλη και ακολούθησαν αρκετές ακόμη. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να εξακριβωθεί η φύση του συμβάντος.

Ο επικεφαλής των επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας στο Χαλέπι, Φάισαλ Μοχάμαντ Αλί, δήλωσε στο δημόσιο δίκτυο Αλ Ιχμπαρίγια ότι οι εκρήξεις συνεχίζονταν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσεγγίσουν άμεσα ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την αιτία των εκρήξεων ή για τυχόν θύματα.

Το νέο περιστατικό έρχεται έπειτα από σειρά φονικών εκρήξεων στη Συρία μέσα στον Σεπτέμβριο. Την Παρασκευή, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη άγνωστης μέχρι στιγμής αιτίας σε στρατιωτική εγκατάσταση στη Ντέιρ Εζούρ.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, έκρηξη σε αποθήκη όπλων του υπουργείου Άμυνας στην επαρχία Ιντλίμπ άφησε πίσω της 14 νεκρούς και 11 τραυματίες. Δέκα ημέρες νωρίτερα, στην ίδια περιοχή, πέντε άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους από έκρηξη σε όχημα που μετέφερε πυρομαχικά.