Κολομβία: Μεγάλη δασική πυρκαγιά απειλεί το δημοφιλή τουριστικό προορισμό Βίγια ντε Λέιβα

Snapshot Μεγάλη δασική πυρκαγιά στην κεντρική Κολομβία έχει κάψει πάνω από 2.000 στρέμματα και απειλεί το τουριστικό χωριό Βίγια ντε Λέιβα.

Περίπου 250 πυροσβέστες και κάτοικοι μάχονται τις φλόγες με τη βοήθεια στρατιωτικών ελικοπτέρων και ενισχύσεων από την Μπογοτά.

Οι αρχές απομάκρυναν πελάτες από ξενοδοχείο στην περιοχή λόγω της επικείμενης απειλής από τη φωτιά.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας ανακοίνωσε κινητοποίηση κρατικών δυνάμεων για την προστασία των κατοίκων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ξηρή περίοδος και το φαινόμενο Ελ Νίνιο έχουν επιδεινώσει τις συνθήκες, με 18 δασικές πυρκαγιές ενεργές στη χώρα. Snapshot powered by AI

Μεγάλη δασική πυρκαγιά μαίνεται στην κεντρική Κολομβία, έχοντας ήδη κάψει περισσότερα από 2.000 στρέμματα και απειλώντας το Βίγια ντε Λέιβα, έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Οι φλόγες ξέσπασαν το Σάββατο σε δασική περιοχή των Άνδεων και την Κυριακή ήταν ορατές ακόμη και από την κεντρική πλατεία του χωριού, το οποίο ξεχωρίζει για την αποικιακή αρχιτεκτονική του και υποδέχεται περισσότερους από ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο.

Περίπου 250 πυροσβέστες και κάτοικοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης, με τη συνδρομή στρατιωτικών ελικοπτέρων και ενισχύσεων που έφτασαν από την Μπογοτά.

Οι αρχές προχώρησαν και στην απομάκρυνση πελατών από ξενοδοχείο σε πλαγιά βουνού, καθώς η φωτιά πλησίαζε την περιοχή.

«Το Βίγια ντε Λέιβα δεν είναι μόνο», δήλωσε ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, ανακοινώνοντας την κινητοποίηση των κρατικών δυνάμεων για την προστασία των κατοίκων, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου της περιοχής.

Οι δασικές πυρκαγιές είναι συχνές στην Κολομβία κατά την ξηρή περίοδο, ωστόσο φέτος η κατάσταση έχει επιβαρυνθεί από τις συνθήκες που συνδέονται με το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο εντείνει την ξηρασία και τις υψηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των αρχών, συνολικά 18 δασικές πυρκαγιές παρέμεναν ενεργές στη χώρα.